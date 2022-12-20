97岁前纳粹秘书不满有罪判决 提出上诉

（德国之声中文网）今年12月20日，德国石勒苏益格-荷尔施泰因州立法院判决现年97岁的德国女性伊尔姆加德 F.（Irmgard F. ）对1943年至1945年在施图特霍夫（Stutthof）纳粹集中营发生的1000多起谋杀案件犯有“协助谋杀罪”。当时年仅18、19岁的伊尔姆加德 F.在这所集中营担任文职雇员，因此法官对其采取了青少年的量刑标准，判决伊尔姆加德 F.两年监禁缓期执行。

本周三（12月28日），石勒苏益格-荷尔施泰因州立法院对外证实，伊尔姆加德 F.已经提出上诉。另一名被告也提出了上诉。20日法庭做出的判决尚未生效。

联邦最高法院需要做出核查，一审的判决是否得当，是否正确地援引了法律条款。上诉过程中不会进行新的采证。

伊尔姆加德 F.在施图特霍夫集中营担任文职雇员期间负责为指挥官处理文书、速记工作。第二次世界大战期间，纳粹党卫军在施图特霍夫监禁了十多万人。据估计，大约有6.5万人死在施图特霍夫，包括犹太囚犯、波兰游击队员和苏俄战俘。检方认为伊尔姆加德 F.的工作有助于纳粹集中营的负责人有系统地杀害囚犯。但是伊尔姆加德 F.的辩护律师认为不能毫无疑问地证明被代理人当年知晓集中营里发生了系统性的杀戮。

年轻时的伊尔姆加德 F.

被告伊尔姆加德 F.在审判中大多保持沉默，但在审判结束时，她表示：“我对所发生的一切感到抱歉，很遗憾当时我在施图特霍夫，我能说的只有这些了。”

去年，伊尔姆加德 F.曾逃离她居住的老年护理院以试图躲避审判，但很快就被警方逮捕。

法官最终判处伊尔姆加德 F.罪成。

德国联邦议院于1979年取消了谋杀和协助谋杀的追溯期，这意味着适合受审的嫌疑人就算年事已高，也仍必须面对审判。

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（法新社）

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