 96岁前纳粹集中营秘书坐轮椅出庭  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.10.2021

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96岁前纳粹集中营秘书坐轮椅出庭 

本该在9月底进行的廷讯因为96岁被告逃逸而被推迟。为重建历史公正，法庭会做出怎样的判决，人们拭目以待。

Deutschland | Prozess gegen ehemalige KZ-Sekretärin in Itzehoe

9月30日她在开庭前跑了！

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因被控在3500多起案件中协助谋杀，纳粹德国萨克森豪森（Sachsenhausen）集中营一名年过百岁前看守被送上法庭。

（德国之声中文网）上个月自纳粹审判前一刻从养老院逃走的前集中营打字员弗奇纳（Irmgard Furchner），19日在两名照护人员陪同下，坐着轮椅出席法庭审判。

 现年96岁的弗奇纳在1939年至1945年间，担任斯徒特霍夫（Stutthof）集中营指挥官霍普（Paul-Werner Hoppe）的打字员，她被指控协助谋杀了11412名犹太人。 

在这段期间，约65000名战犯与犹太人因饥病，或被送进毒气室，而葬身于这座位于现今波兰格但斯克（Gdansk）附近的集中营。 
弗奇纳今天出庭时以白色口罩与碎花围巾掩盖住大半的脸，让人看不清她实际长相。事实上，弗奇纳的审判日应是今年的9月30日，但当天出庭前，她从养老院逃走，数小时后才被警方捕获。 

由于案发期间，弗奇纳才18岁，审判由少年法庭进行，且必须她本人在场才能宣告判决。她是最新一名遭定罪犯下纳粹大屠杀罪行的9旬老人，由于仍在世的犯罪当事人皆年事已高，检察官近年抓紧机会，希望能为当年纳粹大屠杀受害者，做出公正的判决。 

观看视频 03:31

我们家族的纳粹史


（路透社等）

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