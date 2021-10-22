96岁前纳粹集中营秘书坐轮椅出庭 

（德国之声中文网）上个月自纳粹审判前一刻从养老院逃走的前集中营打字员弗奇纳（Irmgard Furchner），19日在两名照护人员陪同下，坐着轮椅出席法庭审判。

现年96岁的弗奇纳在1939年至1945年间，担任斯徒特霍夫（Stutthof）集中营指挥官霍普（Paul-Werner Hoppe）的打字员，她被指控协助谋杀了11412名犹太人。

在这段期间，约65000名战犯与犹太人因饥病，或被送进毒气室，而葬身于这座位于现今波兰格但斯克（Gdansk）附近的集中营。

弗奇纳今天出庭时以白色口罩与碎花围巾掩盖住大半的脸，让人看不清她实际长相。事实上，弗奇纳的审判日应是今年的9月30日，但当天出庭前，她从养老院逃走，数小时后才被警方捕获。

由于案发期间，弗奇纳才18岁，审判由少年法庭进行，且必须她本人在场才能宣告判决。她是最新一名遭定罪犯下纳粹大屠杀罪行的9旬老人，由于仍在世的犯罪当事人皆年事已高，检察官近年抓紧机会，希望能为当年纳粹大屠杀受害者，做出公正的判决。

观看视频 03:31 我们家族的纳粹史



（路透社等）

©2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。