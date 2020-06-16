93%中国人满意政府？一文看懂哈佛研究5大要点

（德国之声中文网）美国哈佛大学肯尼迪政府学院阿什民主治理与创新中心上周三（7月8日）发布最新研究《理解中共韧性：中国民意长期调查》，显示2016年中国人民对中共政府的满意度高达93.1%，创2003年该调查进行以来新高。

中国官媒央视上周四（7月9日）对报告作出超过一分钟的报导。外交部发言人华春莹也引述此研究，称这证明了中国共产党代表绝大多数中国人民的利益丶为中国人民服务，因此中国才能在近十几年来成为世界第二大经济体的大国。

详看该份研究报告，是由三位学者坎宁安（Edward Cunningham）丶萨赫（Tony Saich）丶图列尔（Jesse Turiel）共同撰写，团队於2003年至2016年间在中国进行8次调查，面对面访问超过3.1万名城乡居民，了解他们对中央政府丶地方政府丶环境保护等方面的满意度。

调查发现自2003年以来，中国人中央和地方政府的满意度几乎全面提高，普遍认为当局管治能力和效率超过以往。德国之声梳理出报告中值得关注的五点。

1. 民衆更满意中央还是地方？

在美国等民主国家，民衆对地方政府的满意度往往比中央政府高，但中国的情况完全相反。

在2003年，对中央政府表示满意的居民有86.1%丶不满意有8.9%；对地方政府表示满意的有44%丶不满意有52%。

到了2016年，民衆对地方政府的满意度显着提升，有70%人满意，26%不满意，但满意度仍然较中央政府低。

2. 为何农村居民更满意政府？

上世纪80年代末，邓小平推动改革开放，主张「先让一部分人富起来」，财富集中在中国东部远海地区，城乡差距巨大。

外界设想农村居民对政府的满意度会较低，但调查结果显示，内陆地区的低收入人群对政府的满意度，相对城市丶高收入的居民更高。

报告指出，2003年胡温上台後，中央政府投入更多资源给地方扶持农村人口，2005年只有32%农村人口有基本医疗保险，这个比例到2011年升至82.8%，养老保险比例也从36.8%升至71.3%。

调查数据显示，地方投入越多资源在教育丶医疗丶福利和道路基建，居民的满意度就越高。这反映了中国人对政府的满意度，与政府提供的好处和服务有直接关系。

3. 习近平反贪运动有效吗？

尽管中国人普遍满意政府的表现，但对某些特定议题还是有很强烈意见，例如是官员贪污。

从2003年到2011年，该调查20个衡量地方政府表现的指标中，反腐一直名列最後，平均值只有2.38，和倒数第二的创造就业（2.52）有相当的差距。

调查从2007年起更细致地了解民衆对反腐的看法，2009年认爲政府反腐工作好和差的比例约一半一半，到了2011年，只有35.5%受访民衆认爲好，有58.1%认爲差。同一时间，2009年至2011年间，认爲中国官员清廉的受访民衆比例，从42.7%掉到35.4。

研究团队认为，这个跌势是因爲中国在胡温当政後期发生了多宗重大贪腐事件，包括2011年温州动车追尾事故丶中国红十字会郭美美丑闻等，这些新闻在微博上热炒，导致民衆对政府反贪工作呈负面观感。

2012年习近平上台後大力打贪，拘捕超过120名党内高层官员，虽然国内外怀疑他反腐的目的是整肃政敌，但这场运动确实提高了民衆对政府的满意度。

2011年仅35.5%受访者满意政府的反贪工作，这个数字到2016年升至71.5%。认爲中国官员清廉的比例，从2011年的35.4%，增至2015的44.2%，2016年更录得65.3%。

4. 污染问题会否引发抗议？

中国过去几十年高速发展经济，代价是环境污染，这也是中国人最不满的部分。

根据该研究的2016年调查结果，中国人认爲最严重的污染问题，依次为空气污染（34%）丶食品安全（19%）丶气候变化（16%）和水污染（12%）。其中城市居民最不满空气污染，农村居民最不满水污染。

值得注意的是，多达75%受访民衆认爲有气候变化且是人为造成的，有70%的人支持全国性徵收碳排放税，这个比例较美国高。

既然中国人如此关注污染问题，这会否引发民衆示威抗议丶动摇政权的合法性？调查显示，只有一成受访民衆曾就空气污染问题向当局投诉或情愿。不过，若空气污染直接危害到自己及家人的健康，则有30%民衆表示会投诉或抗议。

5. 何事会动摇政权合法性？

报告的结论指出，中国人对政府满意度的回应，不论是正面还是负面，都是基於生活上的实质变化。

因此研究团队认爲，若经济增长减慢和环境污染问题持续，将成爲动摇政权合法性的因素。

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。