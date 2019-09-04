921大地震20年：台湾地震防灾转型

(德国之声中文网）"当时全台湾人民全都陷入一片茫然"，--回忆起1999年台湾的921大地震，国立台湾中正大学地球与环境科学系副教授石瑞铨，依旧清晰记得当年的景象。

当年9月21日凌晨接近1时47分，位于台湾南投的集集镇附近，发生芮氏规模7.3的强烈有感地震。不只全台湾明显感受到摇晃，许多家庭一夕间被震毁，根据统计，地震造成了2415人死亡、29人失踪，另外超过万人受伤。

石瑞铨回忆，当时台湾已经40多年没有发生强烈地震："台湾曾有过1964年的白河大地震(芮氏规模6.3)，但真的时代距离太遥远了，当下很多民众根本应变不及，不懂什么叫做强震，连怎么逃都不知道"。

地震发生的隔天，当时居住在嘉义的石瑞铨，就开车前往南投当地勘查，但到了当地竹山镇，路就再也不通，破碎难行高低起伏。石瑞铨说，那时他印象最深的是当地乡下居民对地震很"茫然"，不知道什么叫做"断层"跟"地震带"。

许多民众不只不了解强震的可怕，也不知道何谓"余震"，第一次强震过后又自己跑回家去拿重要财物，结果余震发生后，反而造成不必要的伤亡。石瑞铨想起当时仍历历在目："那时大家就拿一盆水在旁边，边救灾边注意水面有没有波动，一波动大家拔腿就跑"。

921大地震发生后，当地许多对外道路与通讯都全数中断。

救灾经验严重不足

此外，救灾经验严重缺乏，也让当时台湾政府受到很大挑战。石瑞铨说："刚开始就是通讯问题，日本在1995年坂神大地震后强制各市区公所都要装卫星电话，但是那时台湾对紧急卫星通讯概念不多，结果一地震，台湾中部的通讯网路几乎全断了"。

再来就是救难人员对于地震搜救范围的认知不够，石瑞铨说："当年资讯没那么畅通，通讯网路断掉后，很多救难队员只能自己先救自己附近的部分，结果很多重灾地方第一时间救不到，错失不少机会"。

因为人力网路无法连结，以至于救难队都是针对个体建筑"点状式搜救"，无法立刻扩展到有系统的"面状式搜救"，石瑞铨说："我们是后来靠着各国援助队指导，帮我们整合后，后期救援才开始上轨道"。

邻国日本因为有坂神大地震的经验，当时日本救难队带来许多先进装置，包括生命探测仪等，才让台湾政府惊觉，自己在救灾与防灾上的训练跟知识严重不足，开启了一连串地国家防灾演练与设备更新的行动。

石瑞铨说，台湾政府不仅从各项，包括救灾技术、防灾知识、还有地震资讯的科学层面等，全都实施了一连串地升级，更邀请世界各地学者一起来与会，政府从上到下彻底实施改造。

其中，台湾政府也勒令新型建筑的防震基准需要达到超高规格，并要求太过老旧的社区进行"防灾型都更"，全面提高抗震系数，地震危险区的分级也全面更新。

当年的地震，让很多家庭破碎，许多设施也都耗费多年才修好。

921地震中大量房屋倒塌

患难中的真情

当时台湾遭逢巨变，却也让石瑞铨看到台湾人的向心力，他说："美国最近的哈维飓风，有许多人上街抢东西，当时台湾人很守望相助，完全没有失控，还有人热心开自己的卡车帮忙运送伤患与尸体"。

经过18年后，台湾已经从当初的地震"茫然"国，一跃而升成为了地震资讯先进国，当中国的汶川大地震，与日本的东日本大震灾时，台湾的地震团队均能在救灾上提供帮助。

石瑞铨也拿19日发生的墨西哥大地震做对比，他说："1985年时墨西哥也发生强烈地震，近万人死亡。但很可惜的是，很多都是建筑物设计不良最后倒塌。而在这次的墨西哥大地震，还是看到很多建筑物设计不良，让更多民众无辜身亡"。

而南美洲的智利，则在最近十几年努力改善防震，让该国纵使发生大地震，也能够尽可能将伤亡压低。石瑞铨说，防灾不能抱持"侥倖"心态，政府有必要对人民负责。

当年地震过后，石瑞铨在震灾地待了将近半年，时至今日，他仍不时会回想起当年的画面，但他也坦承"不太想去回想，当时的画面真的很悲惨"。他说，其实当时的一线救难人员、还有险象环生的灾民，或多或少之后都罹患创伤症候群，甚至有些变得厌世，心理复健上，政府也学到很多。

石瑞铨最后沉痛的说，这场惨痛的教训，纵使让台湾最后变成地震防灾的先进国，但"人民的牺牲还是很难过的，但因为他们的牺牲，才让现在的台湾更安全"。

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