 ″911 ″事件纪念日 拜登誓言继续反恐 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

"911 "事件纪念日 拜登誓言继续反恐

美国总统拜登在纪念"911 "事件发生21周年之际强调自由的意义，指出自由正是恐怖主义组织“基地”的打击目标。纪念日前夕，该组织在网上发布一书，提供了“911”袭击计划的大量细节。

拜登向 911事件中丧生的 非凡的美国人 表达敬意  

拜登向 "911"事件中丧生的 "非凡的美国人 "表达敬意  

（德国之声中文网）上周日（9月11日），美国各地举行 "911"恐怖主义袭击事件发生21周年纪念活动。民主党籍总统拜登发表讲话，誓言继续打击恐怖主义。 

正为约两月后的关键性国会中期选举做准备的这位总统还利用911演讲机会，抨击了其共和党籍前任特朗普。 

拜登在五角大楼前发表讲话。五角大楼是造成近3000人死亡的 "911"袭击的目标之一。他在讲话中呼吁国民挺身而出，捍卫保障自由权利的民主制。他强调， "911" 恐怖分子"试图将民主制毁灭于火焰、烟雾和灰烬中。"  

拜登发表“9·11”纪念日讲话：团结是我们最大的力量

2001年9月11日，伊斯兰激进组织 "基地 "实施了后被称为美国现代史上本土发生的最大恐怖袭击。恐怖分子劫持了4架飞机，其中3架分别撞击纽约的世贸中心双楼和弗吉尼亚州阿灵顿的五角大楼。 

第4架飞机劫机者被乘客制服，但飞机仍在宾夕法尼亚州的尚克斯维尔附近坠毁。 

纽约市和其它各地美国人缅怀911遇难者  

纽约市和其它各地美国人缅怀"911"遇难者  

这次恐袭事件导致美国开展多年 "反恐战争"，抗击全球恐怖主义，其中包括了旨在根除基地组织的长达20年阿富汗战争。去年，美国全面撤军，原教旨主义塔利班重返喀布尔执政。 

拜登："我们永远不会忘记; 我们永远不会放弃"  

面对持续存在的对美军撤离阿富汗的批评声，拜登表示，反恐战争远未结束。 "我们不会懈怠。我们永远不会忘记。我们永远不会放弃。" 就在约一个月前，拜登得以宣布，基地组织领导人扎瓦赫里（Ayman al-Zawahiri）被美方在喀布尔的一次无人机袭击中杀死。自11年前基地组织创始人本拉登被杀后，这位埃及出生的外科医生成为联邦调查局的头号通缉对象。 

美国其它地方，尤其是 "911" 事件的其它发生地也举行了仪式，缅怀遇难者。第一夫人吉尔·拜登出席了在宾夕法尼亚州的仪式；副总统哈里斯参加了纽约市的纪念活动。  

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    无声的纪念

    自2014年开放以来，九一一国家纪念博物馆（National September 11 Memorial & Museum）已经迎来了数以百万计的游客。它纪念2001年9月11日袭击事件的近3000名受害者和1993年世贸中心爆炸案的受害者。每年9月11日，亲属们聚集在一起，宣读遇害者的名字，哀悼逝去的生命。

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    燃烧的世贸中心

    第二架飞机接近已经着火的世贸中心，砸向南塔的一幕是深深印在我们集体记忆中的画面之一。接着世贸中心的南塔和北塔相继倒塌。此后不久，第三架飞机击中了五角大楼。整个世界都在实时关注这一事件。

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    历史冲击的后续

    奥萨马·本·拉登（Osama bin Laden）和他创立的恐怖主义网络 "基地" 组织被认为必须对这起美国历史上最严重的袭击事件负起责任。袭击发生几周后，美国于2001年10月开始了其历时最久的战争任务：在阿富汗以摧毁基地组织为目标进行空袭。 2011年，本·拉登在巴基斯坦被追踪并被击毙。

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    新的天际线

    世界贸易中心一号大楼建在原先的世界贸易中心旧址上，如今耸立在所有纽约市其他的建筑之上。大楼屋顶高417米，与2001年被摧毁的建筑高度一致。 2004年在美国的国庆日7月4日当天，象征性地奠定了建筑基石；不到十年之后的2013年5月，新建筑举行了封顶仪式。

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    纪念、教育、建筑

    九一一国家纪念博物馆由以色列裔美国建筑师阿拉德（Michael Arad）设计，用意在于对袭击事件的记录、研究和教育。这里每年吸引了数百万的游客，仅在2018年，就有超过300万人参观了博物馆，超过600万人参观了纪念馆。

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    在世界贸易中心旧址的自拍

    日常生活又回归到了这个20年前数千名不同背景和宗教的人罹难的地方。自拍、游客和纪念活动都在这个改变了历史的地点占有一席之地。

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    给予罹难者一席之地

    2021年8月31日，一张小小的照片纪念了格兰科拉斯（Lauren Grandcolas）的生日。年仅38岁的她在美国联合航空93号班机上去世，劳伦的故事经常被提起，班机上的乘客和空服员击退劫机者，使得飞机落地坠毁，而非攻击原先的目标。

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    散落在城市各处的纪念碑

    位于新泽西州哈德逊河畔的9/11纪念碑──由世贸中心遗留的建材组成，竖立在人们获救后被放下渡船的地方，它是纽约市众多纪念碑中的一个。有些伤口已经愈合，疤痕依然存在。

  • “9·11”事件20年后 纽约变成什么样？

    过了20年后

    二十年后的纽约市哀悼着超过30,000名新冠肺炎死者，还有数十人在历史性的暴风雨中丧生。然而，这座城市总是重塑自我的神话仍在延续。由于疫情，来自欧洲的游客仍然不被允许进入，但大都市的吸引力仍丝毫不减。


基地组织就“911”事件出书   

与此同时，基地组织恐怖网络发布一书，公开了袭击行动时间表，并详细介绍了基地组织的最终目标。由基地组织媒体As-Sahab在网上发布的这本近250页书为该组织一高级成员生前撰写。作者强调，基地旨在将美国拖入一场长期 "消耗战"。  

该书作者阿布·穆罕默德·阿尔-斯里（Abu Muhammad al-Masri）据信已于2020年在伊朗丧命。

 

（美联社，德新社）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

 

DW.COM

911恐袭20年 谁为「反恐战争」买单？

2001年9月11日，伊斯兰恐怖主义组织在美国发动恐怖袭击，造成3000人死亡，美国在数周後空袭阿富汗反击，这场「反恐战争」持续了20年，全世界都付出了代价。  

相关内容

FILE - As seen on a computer screen from a DVD prepared by Al-Sahab production, al-Qaida's Ayman al-Zawahri speaks in Islamabad, Pakistan, on June 20, 2006. Al-Zawahri, the top al-Qaida leader, was killed by the U.S. over the weekend in Afghanistan. President Joe Biden is scheduled to speak about the operation on Monday night, Aug. 1, 2022, from the White House in Washington. (AP Photo/B.K.Bangash, File)

拜登宣佈擊斃基地組織首腦 稱「正義獲得伸張」 02.08.2022

美國總統拜登週一晚上宣佈，美國中央情報局上週末在阿富汗執行空襲行動時，成功擊斃基地組織最高領導人艾曼·扎瓦赫里，他被視為本·拉登的接班人，同時也是911恐怖襲擊背後的策劃者之一。

Soldiers fire 155mm howitzers during an annual live fire military exercise in Pingtung county, southern Taiwan August 9, 2022. REUTERS/Ann Wang

華府智庫兵推中國攻台 專家揭三大啟示 10.08.2022

台海局勢緊張，華府智庫近日兵推，結果顯示台灣在美國援助下可以抵禦中國攻台，但各方代價慘重。這項兵推帶來哪些啟示？在中國持續軍演的當下，台灣應如何應對？德國之聲採訪台灣軍事專家，請他做出分析。

Demonstrators representing prisoners at the US Guantanamo Bay Naval Base walk during a rally against torture sponsored by Witness Against Torture with Amnesty International and the National Religious Campaign Against Torture 11 January 2008 on the National Mall in Washington, DC. AFP PHOTO / TIM SLOAN (Photo by Tim SLOAN / AFP) (Photo by TIM SLOAN/AFP via Getty Images)

大赦国际敦促拜登关闭关塔那摩监狱 08.01.2022

拜登在竞选期间承诺关闭关塔那摩监狱，但是他面临来自美国国会的强大阻力。法律禁止联邦政府将任何囚犯转移到美国本土的监狱。

广告

评论分析

China Präsident Xi Jinping

客座评论：习近平再改党章，二十大会恢复党主席制吗？

二十大的党章修改又要达何目的？习会不会假党章的修订，将总书记制变成党主席制？  