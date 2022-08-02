"911 "事件纪念日 拜登誓言继续反恐

（德国之声中文网）上周日（9月11日），美国各地举行 "911"恐怖主义袭击事件发生21周年纪念活动。民主党籍总统拜登发表讲话，誓言继续打击恐怖主义。

正为约两月后的关键性国会中期选举做准备的这位总统还利用911演讲机会，抨击了其共和党籍前任特朗普。

拜登在五角大楼前发表讲话。五角大楼是造成近3000人死亡的 "911"袭击的目标之一。他在讲话中呼吁国民挺身而出，捍卫保障自由权利的民主制。他强调， "911" 恐怖分子"试图将民主制毁灭于火焰、烟雾和灰烬中。"

拜登发表“9·11”纪念日讲话：团结是我们最大的力量

2001年9月11日，伊斯兰激进组织 "基地 "实施了后被称为美国现代史上本土发生的最大恐怖袭击。恐怖分子劫持了4架飞机，其中3架分别撞击纽约的世贸中心双楼和弗吉尼亚州阿灵顿的五角大楼。

第4架飞机劫机者被乘客制服，但飞机仍在宾夕法尼亚州的尚克斯维尔附近坠毁。

这次恐袭事件导致美国开展多年 "反恐战争"，抗击全球恐怖主义，其中包括了旨在根除基地组织的长达20年阿富汗战争。去年，美国全面撤军，原教旨主义塔利班重返喀布尔执政。

拜登："我们永远不会忘记; 我们永远不会放弃"

面对持续存在的对美军撤离阿富汗的批评声，拜登表示，反恐战争远未结束。 "我们不会懈怠。我们永远不会忘记。我们永远不会放弃。" 就在约一个月前，拜登得以宣布，基地组织领导人扎瓦赫里（Ayman al-Zawahiri）被美方在喀布尔的一次无人机袭击中杀死。自11年前基地组织创始人本拉登被杀后，这位埃及出生的外科医生成为联邦调查局的头号通缉对象。

美国其它地方，尤其是 "911" 事件的其它发生地也举行了仪式，缅怀遇难者。第一夫人吉尔·拜登出席了在宾夕法尼亚州的仪式；副总统哈里斯参加了纽约市的纪念活动。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 无声的纪念 自2014年开放以来，九一一国家纪念博物馆（National September 11 Memorial & Museum）已经迎来了数以百万计的游客。它纪念2001年9月11日袭击事件的近3000名受害者和1993年世贸中心爆炸案的受害者。每年9月11日，亲属们聚集在一起，宣读遇害者的名字，哀悼逝去的生命。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 燃烧的世贸中心 第二架飞机接近已经着火的世贸中心，砸向南塔的一幕是深深印在我们集体记忆中的画面之一。接着世贸中心的南塔和北塔相继倒塌。此后不久，第三架飞机击中了五角大楼。整个世界都在实时关注这一事件。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 历史冲击的后续 奥萨马·本·拉登（Osama bin Laden）和他创立的恐怖主义网络 "基地" 组织被认为必须对这起美国历史上最严重的袭击事件负起责任。袭击发生几周后，美国于2001年10月开始了其历时最久的战争任务：在阿富汗以摧毁基地组织为目标进行空袭。 2011年，本·拉登在巴基斯坦被追踪并被击毙。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 新的天际线 世界贸易中心一号大楼建在原先的世界贸易中心旧址上，如今耸立在所有纽约市其他的建筑之上。大楼屋顶高417米，与2001年被摧毁的建筑高度一致。 2004年在美国的国庆日7月4日当天，象征性地奠定了建筑基石；不到十年之后的2013年5月，新建筑举行了封顶仪式。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 纪念、教育、建筑 九一一国家纪念博物馆由以色列裔美国建筑师阿拉德（Michael Arad）设计，用意在于对袭击事件的记录、研究和教育。这里每年吸引了数百万的游客，仅在2018年，就有超过300万人参观了博物馆，超过600万人参观了纪念馆。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 在世界贸易中心旧址的自拍 日常生活又回归到了这个20年前数千名不同背景和宗教的人罹难的地方。自拍、游客和纪念活动都在这个改变了历史的地点占有一席之地。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 给予罹难者一席之地 2021年8月31日，一张小小的照片纪念了格兰科拉斯（Lauren Grandcolas）的生日。年仅38岁的她在美国联合航空93号班机上去世，劳伦的故事经常被提起，班机上的乘客和空服员击退劫机者，使得飞机落地坠毁，而非攻击原先的目标。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 散落在城市各处的纪念碑 位于新泽西州哈德逊河畔的9/11纪念碑──由世贸中心遗留的建材组成，竖立在人们获救后被放下渡船的地方，它是纽约市众多纪念碑中的一个。有些伤口已经愈合，疤痕依然存在。

“9·11”事件20年后 纽约变成什么样？ 过了20年后 二十年后的纽约市哀悼着超过30,000名新冠肺炎死者，还有数十人在历史性的暴风雨中丧生。然而，这座城市总是重塑自我的神话仍在延续。由于疫情，来自欧洲的游客仍然不被允许进入，但大都市的吸引力仍丝毫不减。



基地组织就“911”事件出书

与此同时，基地组织恐怖网络发布一书，公开了袭击行动时间表，并详细介绍了基地组织的最终目标。由基地组织媒体As-Sahab在网上发布的这本近250页书为该组织一高级成员生前撰写。作者强调，基地旨在将美国拖入一场长期 "消耗战"。

该书作者阿布·穆罕默德·阿尔-斯里（Abu Muhammad al-Masri）据信已于2020年在伊朗丧命。

（美联社，德新社）

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