911恐袭20年 谁为「反恐战争」买单？

（德国之声中文网）911袭击已经过去20年了。在纽约曼哈顿，新的世贸大楼耸立在天际线上，下面是911国家纪念馆，纪念恐袭事件中的3000名遇难者。这个城市逐渐走出了恐袭阴霾，现在的居民比2001年更多，在新冠疫情爆发之前，经济一直蓬勃发展。

但在美国丶中东的大部分地区和阿富汗，一切都不再一样。塔利班回来了，最近在喀布尔机场的一次疏散行动中，一宗恐怖袭击造成约170名阿富汗人和十几名美国士兵死亡，极端组织「伊斯兰国」（ISIS）对此坦诚犯案——20年前这个组织还不存在，它的出现与「反恐战争」的开展方式息息相关。

德国历史学家伯恩·格瑞纳（Bernd Greiner）对德国之声分析指，最初的ISIS战士有很大一部分来自侯赛因的旧军队。「我们非常清楚，IS的崛起是2003年前伊拉克總統侯赛因倒台的直接结果，它被美国解散了，这使得数十万年轻人流落街头，没有就业前景，这种事情是激进化的孵化基地。」

用裁纸刀开始一场战争

2001年，伊斯兰恐怖主义组织「基地」（Al Qaeda）炸毁了象征经济实力的世贸中心，并袭击美国军事力量的中心五角大楼。由本拉登指挥的恐怖份子，只用了一把裁纸刀，就把民航客机变成武器。对于在苏联瓦解丶冷战结束後似乎处于权力顶峰的美国而言，这是前所未有的耻辱。

美国全国陷入悲痛，并得到各国声援，继而是愤怒和报复，并获得理解。北约的共同防御条款首次被引用，在一次被联合国安理会认定为合法自卫的军事行动中，北约盟国在短短数月内推翻了阿富汗的塔利班政权。

但时任美国总统小布什同年出兵伊拉克，则出师无名。仅仅是关于侯赛因与911事件的联系，就被质疑是虚假的说法，所谓的「大规模杀伤性武器」也始终没找到。

纽约911纪念馆向公众开放 一场艰苦的心路历程 在世贸大楼中丧生者的照片只是众多陈列品的一部分。私人纪念品、图画、燃烧至变形的汽车都是纽约911纪念馆中的展品。

纽约911纪念馆向公众开放 努力抗争的纪念碑 博物馆展示了超过一万件展品。它们就被摆放在世界贸易中心双子塔曾经矗立的地方。附近有一座三年前就开放的纪念馆。新馆开放的前六天，只允许遇难者家属、幸存者、救护人员、工作人员以及附近的居民前来参观。

纽约911纪念馆向公众开放 步入黑暗 被摧毁的世贸易中心双子塔的钢制结构残骸矗立在纪念馆阳光明媚的入口处。纪念馆的其他部分位于地下。长长的楼梯把参观者引向回忆灾难全程的情感之旅。

纽约911纪念馆向公众开放 陷入混乱 照片和视频片断记录了那一天发生的事情：双子塔倒塌，从窗户里跳出的人，黑暗中发出的声音，淋漓尽致的表现出当时人们的恐慌。

纽约911纪念馆向公众开放 融化的残骸 这一堆融化在一起的破铜烂铁曾经是双子塔北座的电视信号天线。它让参观者体会到大约13年前那场自杀式袭击的暴力和残忍。

纽约911纪念馆向公众开放 运动鞋和高跟鞋 沾满灰尘的鞋属于当时从坍塌的废墟中逃生的人们。

纽约911纪念馆向公众开放 英勇殉职 一辆救火车上的云梯完全变形，让人们想起在熊熊燃烧的废墟中英勇殉职的343名消防人员。

纽约911纪念馆向公众开放 “幸存者的楼梯” “幸存者的楼梯”如今是世界贸易中心唯一被保存下来的建筑部分。袭击当天，这条楼梯对于许多人来说是逃生的唯一出路。

纽约911纪念馆向公众开放 袭击者 展览结束的地方是一间挂满了基地组织袭击者信息的房间。批评人士担心，参观者会泛泛的将这一恐怖组织与伊斯兰主义混为一谈。

纽约911纪念馆向公众开放 回忆的力量 美国总统奥巴马在纪念馆的落成典礼上表示：“911真正的精神是爱、情感和献身精神……美国是一个傲然屹立的国家，没有什么能拆散我们。”纪念馆的墙上刻有古罗马诗人维吉尔的名言：“即使日夜轮转，也不能把你从历史的记忆中抹去。” 作者: Dagmar Breitenbach / 任琛



「只有阿富汗还不够」

对於美国发动反恐战争，学者有不同解读。美国历史学家沃特海姆（Stephen Wertheim）接受德国之声采访时说：「许多美国政客911之后看到了一个机会，可以证明美国是世界上『不可或缺的国家』。他们通过试图重塑一个国家丶整个地区，来证明这种『不可或缺』。」

历史学家格雷纳（Bernd Greiner）则看到另一个动机：「在面对这种不对称攻击时的无能为力，美国想向世界，特别是阿拉伯世界证明，今后谁敢惹我们，谁就會丧失生存权。」他认为这两场战争是高度象征性的行为。

支持格雷纳论点的事实是，就在911之后的几个星期，白宫指示五角大楼起草对伊拉克战争的方案。当基辛格（Henry Kissinger）被小布什的演讲稿写手格尔森(Michael Gerson)问及支持伊拉克战争的原因时，他说「因为阿富汗还不够」，美国在穆斯林世界的激进对手想要羞辱美国，「所以我们必须羞辱他们」。

近100万战争受害者

小布什发动的「反恐战争」成为了一场边缘战争，一场「在时间和地理上都没有准确定义的战争」。

正如德国国际和安全事务研究所的美国专家蒂姆（Johannes Thimm）所定义，它是在全球范围内发动的。布朗大学「战争的代价」研究团队由50多名学者丶法律专家和人权活动家组成，根据他们的计算，美国政府正在总共85个国家实施反恐措施，而在所谓的「反恐战争」中，共有近93万人直接因作战行动而死亡，其中近40万人是平民。

2010年，维基解密披露了伊拉克和阿富汗战争的真实面目，震惊全球。其中一段「附带谋杀」（Collateral Murder）影片，公开了美军2007年在巴格达空袭时射杀平民的情况。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 世贸中心大楼恐怖袭击 2001年9月11日，极端伊斯兰恐怖组织——基地组织成员劫持两架飞机分别冲撞纽约世贸中心的“双子大厦”。劫机者亦迫使第三架飞机撞向五角大楼。第四架飞机坠毁。此次袭击造成超过3000人罹难。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 持久自由军事行动 2001年10月7日，作为对恐怖袭击的回应，美国小布什政府发动针对幕后指使嫌疑人本·拉登的所在国——阿富汗的反恐战争。美国捣毁了塔利班政权，同时试图粉碎基地组织。2001年11月3日，喀布尔沦陷。塔利班撤退到阿富汗和巴基斯坦的边境地区。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第一次阿富汗波恩会议 2001年11月，联合国阿富汗问题会谈在德国波恩附近的彼得斯贝格山（ Petersberg）召开。阿富汗有四个民族派出代表参加会议。与会代表于2001年12月5日就成立过渡政府达成协议，卡尔扎伊(Hamid Karzai)担任过渡政府总统。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 议院批准参加维和行动 2011年12月22日，德国联邦议院以多数票同意联邦军参加联合国在阿富汗的维和行动。驻阿富汗国际维和部队的任务是维护和平与安全和支持政府重建。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 首例德国士兵阵亡事件 2002年3月6日，两名德国联邦军士兵在阿富汗销毁防空导弹时丧生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 新宪法 塔利班政权倒台两年多后，阿富汗政府于2004年1月颁布了新的民主宪法，定国号为“阿富汗伊斯兰共和国”，实行总统制，为总统大选铺平道路。2004年10月9日，卡尔扎伊赢得大选。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 柏林会议 2004年3月31日柏林举行了为期两天的国际阿富汗会议。与会国答应在今后3年内向阿富汗提供82亿美元的援助。德国同意出资8000万欧元。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 伦敦会议 2006年1月31日，国际社会在伦敦举行的阿富汗会议上提出了五年计划，并承诺提供约105亿美元的援助用于阿富汗重建，帮助该国逐步实现自力更生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 昆都士轰炸事件 2009年9月3日至4日夜间，两辆油罐车在昆都士附近被反叛武装分子劫持。德国驻阿联邦国防军上校克莱恩下达了空袭的命令，结果造成约140人死亡，其中大多数为平民。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国总统克勒辞职 2010年5月31日，德国总统克勒突然宣布辞职。此前访问了驻阿富汗德军回国后的克勒在一次采访中表示，在紧急情况下，“为维护我们的利益，例如为保障贸易通道，军事行动是必要的”。他的此番言论在德国国内引起一片哗然。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 喀布尔峰会 2010年7月19日，在戒备严密的情况下，北约外长在阿富汗首都喀布尔举行国际阿富汗会议。这是首次在该国境内举行的阿富汗会议。会议启动推进“阿人治阿”的“喀布尔进程”。同年11月，北约里斯本峰会宣布于2011年起开始撤军，2014年底前完成向阿政府移交安全职责。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2010年议会选举 2010年9月18日，阿富汗举行新一届议会选举。此前造成至少22人死亡的多起袭击事件令此次选举蒙上阴影。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 本·拉登身亡 2011年5月22日，美国海豹突击队攻入恐怖分子头目拉登匿藏在巴基斯坦阿伯塔巴德市（ Abbottabad）的豪宅后，将其击毙。上千美国民众走上街头庆祝拉登之死。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第二次阿富汗波恩会议 2011年12月5日，第一次阿富汗波恩会议召开10年后，波恩举行第二次阿富汗会议。与会国家和政府领导人就2024年前为阿富汗提供资助达成一致。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 双边协议 2012年5月16日，德国总理默克尔和阿富汗总统卡尔扎伊共同签署了一份德阿合作协议。联邦政府承诺继续向阿富汗提供帮助，交换条件是：卡尔扎伊保证在人权和法制领域进行进一步改革。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 安全防务职能交接 2013年6月18日，阿富汗总统卡尔扎伊宣布阿富汗安全部队从北约部队手中正式接管对该国的安全防务职能。接下来的几个月里，国际维和部队将逐步撤出阿富汗。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 移交警察训练中心 2013年8月21日，德国联邦国务秘书弗里切（Klaus-Dieter Fritsche）和德国驻阿富汗大使奥扎（Oliver Owcza）将昆都士警察训练中心移交给阿富汗内政部管理。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国撤军 2013年10月6日，时任德国国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）和外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle） 将位于昆都士的德军营地移交给阿富汗政府。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2014年撤军 国际部队今年开始从阿富汗撤军。国际社会将继续为帮助该国重建提供几十亿美元的资助。对阿富汗而言走向自力更生的道路依旧充满荆棘。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 美军全面撤离 塔利班攻城拔寨 拜登总统上台后，美军从2021年5月起大规模撤离，8月底完全撤出。伴随着美国撤军，塔利班武装在与阿富汗政府军的战斗中迅速取得上风。截至8月中旬，塔利班已经控制了阿富汗的大部分地区。 作者: Daniela Späth/安静



美国声誉受损

美国的声誉因其无视战争法而受损，美国专家蒂姆在接受德国之声采访时指出，官方以不同的名义重新引入酷刑。「这不叫酷刑，而叫『强化审讯技术』也是有原因的，因为酷刑是国际法明确禁止的。」

这些违法行为，包括在完全无法无天的空间里将嫌疑人拘留数十年，例如美国在关塔那摩的海军基地，以及，用无人机射杀恐怖嫌疑人。

黑森州和平与冲突研究基金会政治学家容克（Julian Junk）对德国之声表示，关于欧洲和德国的恐怖主义网络，「我们可以看到，『反恐战争』中的法外之地对萨拉菲主义和圣战组织产生了动员作用」。

一个8万亿美元的错误？

根据「战争的代价」，20年的「反恐战争」已经让美国付出了8万亿美元的沉重代价。这可以轻松地支付现任美国总统拜登的基础设施计划数倍的费用。这就是为什么美国专家格雷纳认为，「美国通过这些在伊拉克和阿富汗战争中的疯狂支出，已经大规模地损害了自己」。

美国历史学家韦特海也认为，「美国本可以将其庞大的人员和资源，用于许多其他有价值的项目，而不是对911事件做出破坏性的反应」。

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