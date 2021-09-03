9·11恐袭20年后: 德国仍未摆脱伊斯兰极端势力

（德国之声中文网）库伦巴赫 (Sven Kurenbach) 仍记忆犹新。他记起了纽约世贸中心双子塔倒塌的画面出现在世界各地屏幕上的那一天；他记得，柏林警方默哀一分钟，大家不约而同集聚一起。 2001 年 9 月 11 日，伊斯兰恐怖分子以民航客机作武器，造成近 3000 人死亡。当时，库伦巴赫是柏林警察特种部队负责人。现在，他是德国搜捕圣战分子的最高官员。

在柏林举行的媒体服务组织"融入社会"的一次活动上，库伦巴赫回忆到，那时，在德国安全机构内部，伊斯兰恐怖尚非一种概念，与相关问题打交道的不过寥寥十几名国家安全官员。从 2019 年起，库伦巴赫负责领导联邦刑事局新成立的部门"伊斯兰背景下的恐怖主义/极端主义"。约 500 名刑事官员、科学家、翻译和分析师在此工作，侦缉伊斯兰主义者、监控危险分子、防止发生袭击事件。

恐怖主义酋长国阿富汗？

2001 年 9·11恐袭事件发生20年后，塔利班旗帜重又飘扬在喀布尔和阿富汗的大部分地区。库伦巴赫为此忧心忡忡。他在接受德国之声采访时表示，"我担心塔利班会在其领土上容忍各种各样的恐怖组织，从而导致再度出现训练营地。" 他称，尤其是在阿富汗和巴基斯坦的接壤地带，这样的训练营地一直就有。他指的是不再成为头条新闻、其名称已表明与德国有关的那些组织，例如德国塔利班圣战者。他指出，那时此类组织已在被塔利班或多或少控制的阿富汗某些地区制作了宣传视频。

比勒费尔德（ Bielefeld）的伊斯兰主义研究专家埃珀特（Kerstin Eppert） 观察到，阿富汗的事态发展已被德国境内的各种伊斯兰组织用来作宣传，称赞塔利班进入喀布尔是"给德国国内伊斯兰运动的礼物"。这是继伊斯兰国在叙利亚失利后，伊斯兰主义分子重又憧憬"伊斯兰的胜利"。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 世贸中心大楼恐怖袭击 2001年9月11日，极端伊斯兰恐怖组织——基地组织成员劫持两架飞机分别冲撞纽约世贸中心的“双子大厦”。劫机者亦迫使第三架飞机撞向五角大楼。第四架飞机坠毁。此次袭击造成超过3000人罹难。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 持久自由军事行动 2001年10月7日，作为对恐怖袭击的回应，美国小布什政府发动针对幕后指使嫌疑人本·拉登的所在国——阿富汗的反恐战争。美国捣毁了塔利班政权，同时试图粉碎基地组织。2001年11月3日，喀布尔沦陷。塔利班撤退到阿富汗和巴基斯坦的边境地区。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第一次阿富汗波恩会议 2001年11月，联合国阿富汗问题会谈在德国波恩附近的彼得斯贝格山（ Petersberg）召开。阿富汗有四个民族派出代表参加会议。与会代表于2001年12月5日就成立过渡政府达成协议，卡尔扎伊(Hamid Karzai)担任过渡政府总统。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 议院批准参加维和行动 2011年12月22日，德国联邦议院以多数票同意联邦军参加联合国在阿富汗的维和行动。驻阿富汗国际维和部队的任务是维护和平与安全和支持政府重建。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 首例德国士兵阵亡事件 2002年3月6日，两名德国联邦军士兵在阿富汗销毁防空导弹时丧生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 新宪法 塔利班政权倒台两年多后，阿富汗政府于2004年1月颁布了新的民主宪法，定国号为“阿富汗伊斯兰共和国”，实行总统制，为总统大选铺平道路。2004年10月9日，卡尔扎伊赢得大选。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 柏林会议 2004年3月31日柏林举行了为期两天的国际阿富汗会议。与会国答应在今后3年内向阿富汗提供82亿美元的援助。德国同意出资8000万欧元。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 伦敦会议 2006年1月31日，国际社会在伦敦举行的阿富汗会议上提出了五年计划，并承诺提供约105亿美元的援助用于阿富汗重建，帮助该国逐步实现自力更生。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 昆都士轰炸事件 2009年9月3日至4日夜间，两辆油罐车在昆都士附近被反叛武装分子劫持。德国驻阿联邦国防军上校克莱恩下达了空袭的命令，结果造成约140人死亡，其中大多数为平民。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国总统克勒辞职 2010年5月31日，德国总统克勒突然宣布辞职。此前访问了驻阿富汗德军回国后的克勒在一次采访中表示，在紧急情况下，“为维护我们的利益，例如为保障贸易通道，军事行动是必要的”。他的此番言论在德国国内引起一片哗然。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 喀布尔峰会 2010年7月19日，在戒备严密的情况下，北约外长在阿富汗首都喀布尔举行国际阿富汗会议。这是首次在该国境内举行的阿富汗会议。会议启动推进“阿人治阿”的“喀布尔进程”。同年11月，北约里斯本峰会宣布于2011年起开始撤军，2014年底前完成向阿政府移交安全职责。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2010年议会选举 2010年9月18日，阿富汗举行新一届议会选举。此前造成至少22人死亡的多起袭击事件令此次选举蒙上阴影。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 本·拉登身亡 2011年5月22日，美国海豹突击队攻入恐怖分子头目拉登匿藏在巴基斯坦阿伯塔巴德市（ Abbottabad）的豪宅后，将其击毙。上千美国民众走上街头庆祝拉登之死。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 第二次阿富汗波恩会议 2011年12月5日，第一次阿富汗波恩会议召开10年后，波恩举行第二次阿富汗会议。与会国家和政府领导人就2024年前为阿富汗提供资助达成一致。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 双边协议 2012年5月16日，德国总理默克尔和阿富汗总统卡尔扎伊共同签署了一份德阿合作协议。联邦政府承诺继续向阿富汗提供帮助，交换条件是：卡尔扎伊保证在人权和法制领域进行进一步改革。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 安全防务职能交接 2013年6月18日，阿富汗总统卡尔扎伊宣布阿富汗安全部队从北约部队手中正式接管对该国的安全防务职能。接下来的几个月里，国际维和部队将逐步撤出阿富汗。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 移交警察训练中心 2013年8月21日，德国联邦国务秘书弗里切（Klaus-Dieter Fritsche）和德国驻阿富汗大使奥扎（Oliver Owcza）将昆都士警察训练中心移交给阿富汗内政部管理。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 德国撤军 2013年10月6日，时任德国国防部长德迈齐埃（Thomas de Maiziere）和外长韦斯特韦勒（Guido Westerwelle） 将位于昆都士的德军营地移交给阿富汗政府。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 2014年撤军 国际部队今年开始从阿富汗撤军。国际社会将继续为帮助该国重建提供几十亿美元的资助。对阿富汗而言走向自力更生的道路依旧充满荆棘。

阿富汗大事记： 从9•11袭击到维和部队撤军 美军全面撤离 塔利班攻城拔寨 拜登总统上台后，美军从2021年5月起大规模撤离，8月底完全撤出。伴随着美国撤军，塔利班武装在与阿富汗政府军的战斗中迅速取得上风。截至8月中旬，塔利班已经控制了阿富汗的大部分地区。 作者: Daniela Späth/安静



超过1000名"危险分子"和"相关人士"

联邦刑事局称，德国国内，在伊斯兰恐怖主义领域，所谓的"危险分子"有 554 人，其中 90 人在押，136 人散处欧洲以外地区，例如在叙利亚北部叛军重镇伊德利卜（ Idlib）。 "危险分子"称谓略含糊，指的是可能会犯"具重要政治动机罪行"的人。

此外，还有527名所谓的"相关人士"。这些人与危险分子过从甚密，当局相信，他们会给恐怖行为提供后勤或其它支持。

这意味着，与 2019 年 12 月相比，德国国内伊斯兰威胁者数量减少了约四分之一。当时，联邦政府在回答自民党议会团体的一项质询时称，德国国内有 679名有宗教动机的危险分子。

伊斯兰学者基费尔（Michael Kiefer）证实，自伊斯兰国在叙利亚失败以来，激进势力式微，经典伊斯兰网络组织坐大。不过，基费尔也强调：它将继续是我们需要面对的问题。

联邦宪法保护局的报告也显示了这一点。20年前，伊斯兰问题尚被列入"外国人的危害安全的和极端主义活动"部分。最新的宪法保护报告中"伊斯兰主义/伊斯兰恐怖主义"则单列一章，近70页。

"招募动员"

伊斯兰潮流在全球范围以及德国国内增长同20年前美国总统小布什宣布的"反恐战争"的发动方式有关。违反国际法的进军伊拉克、在委婉语"强化审讯技术"下重新引入酷刑、在无司法裁决的情况下监禁人员10年（如在关塔那摩美国海军基地）、私人保安公司的大规模袭击和小布什"十字军东征"式的措辞，所有这些都在伊斯兰主义宣传中起了作用。基费尔解释说，伊斯兰分子们很乐意抓住这一说法，进一步强调其受害者叙事，将恐怖行为美化为自卫战争。

黑森州和平与冲突研究基金会（HSFK）政治学家容克（Julian Junk）持同样观点。他对德国之声表示，"可以说，'反恐战争'中的治外方式对萨拉菲派和圣战组织产生了动员作用。这些有可能推动激进化进程--当然，它们很少是单一因果关系。"

德国的极端伊斯兰主义者 德国的极端伊斯兰 在德国各地生活着成千上万的极端伊斯兰主义者。其中数百人被认为是激进分子。大多数加入圣战的志愿者有着以下特点：男性，穆斯林，有移民背景，工作和生活上受挫。

德国的极端伊斯兰主义者 9·11恐怖袭击犯 2001年9月11日发生在美国的恐怖袭击是在德国的汉堡策划的。 其主犯是实施自杀式袭击的激进伊斯兰分子，飞机驾驶员穆罕默德·阿塔。（下排中间）驾机实施9·11恐怖袭击的4名飞行员中，有3名是汉堡恐怖分子小组的成员，还有至少6名支持者。其中的9·11嫌犯莫塔萨德克（下排左）被判处世15年监禁。

德国的极端伊斯兰主义者 手提箱炸弹 2006年7月31日，黎巴嫩大学生哈马德和哈伊迪布企图用自制的手提箱炸弹炸毁科隆至哈姆和科隆至科布伦茨的两辆区域列车。因技术性错误炸弹未能爆炸。哈马德因此需在贝鲁特服刑十二年。哈伊迪布在德国被判无期徒刑。

德国的极端伊斯兰主义者 藻厄兰恐怖团伙 2007年9月4日，反恐部队突袭了德国藻厄兰的一个度假屋。三名恐怖分子被逮捕：阿德姆·耶尔马兹（左），丹尼尔·施奈德（M.）和弗里茨·格罗维兹（右）。为抗议派兵阿富汗，该团伙计划袭击德国和美国的军事设施。三名恐怖分子因此被判处长达十二年的有期徒刑。

德国的极端伊斯兰主义者 恐怖分子之妻为帮凶 藻厄兰恐怖团伙头目格罗维兹的妻子费丽兹也受到法庭审判。 她承认为圣战筹集资金。当时29岁的费丽兹被控是恐怖分子的帮凶，被判两年半的有期徒刑。

德国的极端伊斯兰主义者 袭击机场疑犯 在2011年3月2日，阿里德·乌卡在法兰克福机场制造了一场血案。他开枪打死两名美军士兵，致另外两人受重伤。这是迄今德国唯一的一次造成受害者死亡的伊斯兰分子袭击案。阿里德生于科索沃，在德国长大。他的家人并非属于狂热分子。但是阿里德在Facebook上宣称自己是圣战者。

德国的极端伊斯兰主义者 杜塞尔多夫基地组织团伙 2011年12月9日，哈利勒S.（中）被带上卡尔斯鲁厄最高法院出庭受审。他是杜塞尔多夫基地组织恐怖小组的成员。该团伙计划在德国实施一次重大恐怖袭击。杜塞尔多夫恐怖团伙的所有四名成员分别被判处长期监禁。

德国的极端伊斯兰主义者 德国的萨拉菲分子 德国的萨拉菲分子数量在不断增长。很快将达到7000人。自2011年10月以来，他们在全德国免费散发翻译成德语的古兰经。其目标是发放2500万本古兰经。数百萨拉菲分子属于激进分子。大约500人从德国前往叙利亚和伊拉克战斗地区作战。

德国的极端伊斯兰主义者 波恩袭击未遂 这是激进伊斯兰主义的一次较量：2012年12月10日，一个装有炸弹的蓝色尼龙运动包被放置在波恩火车站的站台上。只因设计缺陷避免了一次爆炸。嫌犯是萨拉菲分子马可·G。他在奥尔登堡长大，并改信伊斯兰教。

德国的极端伊斯兰主义者 叙利亚归来者 2013年7月，克雷什尼克前往叙利亚。他在那里参加了伊斯兰国民兵组织。 2013年底返回法兰克福时被逮捕。联邦检察院指控他加入伊斯兰国恐怖民兵。他将面临四年以上有期徒刑。

德国的极端伊斯兰主义者 圣战者 叙利亚伊斯兰国恐怖民兵组织中最知名的德国圣战者是库斯珀特（Denis Cuspert）。他1975年出生于柏林，母亲是德国人，父亲来自非洲。库斯珀特曾经是著名的说唱歌手。自2012年年底以来他一直在叙利亚，负责动员更多的德国激进萨拉菲分子参战。他还参与了斩首录像。联邦政府打算将其列入联合国恐怖分子名单。 作者: Iveta Ondruskova



互联网、宣传、预防

容克还指出了过去 20 年来起作用的其它因素，例如，技术变革："今天，我们有了无人机、互联网算式、以加密形式快速组织跨国集团或交换信息的能力、观念无界传播，等等。所有这些都导致人们觉得恐怖主义动员越来越多，同时，对恐怖主义的恐惧也相应增加。" 不过，容克同时也指出，所有这些新技术也为预防或打击恐怖主义提供了空间。

关键词：预防。 2014年后，有1000多名德国人前往叙利亚和伊拉克的恐怖主义哈里发地区，加入所谓的"伊斯兰国"。伊斯兰主义问题专家基费尔指出，这一现象使德国当局惊讶。为此，联邦和州两级政府拨出大量经费用于预防，每年超过 1 亿欧元，专项针对萨拉菲主义。这种对伊斯兰教特别保守的解释常为激进的圣战分子提供意识形态基础。 基费尔指出，萨拉菲派将自己拔高为真信仰的唯一代表。这种极端的黑白思维将其对手妖魔化，否定其人性，而这正是伊斯兰主义者与右翼极端分子的共有特征。

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