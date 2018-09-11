911十七周年 列车再进世贸站

(德国之声中文网)时隔17年，9月9日星期六正午，世贸地铁站车站再度启用。人们欢呼鼓掌，并用智慧型手机记录这历史性的一刻。

「世贸科特兰站的重启不但把车站归还给一个生机蓬勃的社区，也代表着曼哈顿下城重建与发展的重大里程碑。」纽约大都会运输署主席罗塔(Joseph Lhota)在公司声明中说道，「科特兰站不只是一个车站，他还代表着纽约人重建与改进整个世贸遗址的决心。」

世贸车站的完整名称是"世界贸易中心科特兰车站"。九一一事件之后，政府着手进行许多重建计划，包括建造世界贸易中心一号大楼，以及重建遭到毁损的车站。

但是新世贸大楼在地面上开始动工的时后，世贸站也迟迟没有开工。一直到2014年新大楼落成启用，车站也仍然没有动静。

《纽约时报》认为，世贸车站是纽约大众运输部门失能的受害者。纽约港务局(Port Authority of New York)和新泽西州政府直到2015年才移交管理权给负责地铁建设的纽约大都会运输署(The Metropolitan Transportation Authority) ，该机关才得以开始动工。中间的来回磋商耗时太久，又耗资高达1.8亿美元，从而遭到舆论批评。

尽管如此，车站重启仍然具有特殊意义: 它象征着重建计划已经接近尾声。《纽约时报》评论道，这是「纽约市渴望恢复的事物当中，最后一件大型建设」。

痛苦的回忆

2001年的9月11日，盖达组织劫持了四架民航机，两架冲往世贸大楼、一架撞进五角大厦，而其中一架原计划冲往华盛顿特区，在机上乘客集体反抗之后，在宾州郊区坠毁。

官方统计有2749人在事件当中丧生，身份多是平民，来自87个不同国家。然而，当中只有六成的遗骸确认身份。

最近传出有新的DNA比对技术可以鉴定死者身份。然而，当年纽约市政府在事发当下，决定把180万吨的大楼残骸运到史泰登岛的垃圾掩埋场，许多死者遗骸随着石块被掩埋，使得这项科学进展速度放慢。

改变人生

许多人在事件过后，心理上无法承受再继续住在纽约，而选择迁居到其他城市，展开新的人生。

麦克是一位家具设计师，在曼哈顿下城工作时经历了911事件。他选择迁移到俄亥俄州，开启了创业的生活，如今已经14年。「只有在生活真的很糟的时后，你才会改变你的生活。」

也有人在离开纽约后，找到了自己热爱的生活方式: 比如说接连短暂居住在亚历桑那州、加州、蒙大拿州，最终在怀俄明州成家立业的塔克斯，十分感谢纽约教给他认真工作的道理。

在911十七周年纪念日的这天，特朗普依循惯例，前往宾州向牺牲者致敬。

罗法/李鱼(法新社、路透社)