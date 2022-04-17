 91岁老人：躲过了纳粹暴行却命丧于俄军入侵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.04.2022

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91岁老人：躲过了纳粹暴行却命丧于俄军入侵

80多年前，奥比德科娃在马里乌波尔（Mariupol）的地下室躲避纳粹。由于俄军入侵，这位91岁的老太太今年再次躲进地下室。她当时在大屠杀中活了下来，但现在却因俄罗斯的围攻而死。

Screenshot twitter/AuschwitzMuseum | Vanda Semyonovna Obiedkova

（德国之声中文网）一位91岁的犹太人大屠杀幸存者在乌克兰马里乌波尔的一个地下室中逝世了，奥斯威辛纪念馆于推特上公布了奥比德科娃（Vanda Semyonovna Obiedkova）的死讯。

犹太新闻网站哈巴德（Chabad）引用奥比德科娃的女儿拉里莎的话表示，她的妈妈已经于4月4日死去。该篇公布于哈巴德网站上的文章写到，在奥比德科娃生命中最后两个星期里，这位91岁的老人家病得憔悴不堪，只能奄奄一息地躺在地下室里冻得瑟瑟发抖。她女儿能做的仅是陪在她身边，无助地看着母亲生命流逝。拉里莎和她的丈夫在奥比德科娃死后，冒着生命危险将她埋葬在亚速海附近的一个公园里。

10岁时躲过纳粹屠杀

奥比德科娃于1930年12月8日出生在马里乌波尔。 1941年10月，在她10岁时，纳粹进入马里乌波尔并开始围捕该市的犹太人。当党卫军来到家里带走了她的母亲时，奥比德科娃藏在地下室里，躲过了一劫。奥比德科娃的母亲和她母亲的整个家庭随后遭纳粹处决，在亲戚的帮助下，她住进了医院，一直在那住到1943年马里乌波尔被解放。

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今年3月初，战火重回马里乌波尔，奥比德科娃一家人逃到一间商店的地下室避难。拉里莎表示，「当时没有水，没有电，没有暖气，而且冷得让人受不了」，她没办法帮妈妈多做什么事，「只能像动物一样生活着」。奥比德科娃是已知第二个因俄罗斯入侵而死亡的乌克兰大屠杀幸存者。今年3月底，一名96岁的乌克兰集中营幸存者在俄罗斯军队炮击之中，死于他居住的公寓。

（哈巴德网、焦点线上）

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