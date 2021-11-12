9月联大全体会议将迎来近160国领导人到场

（德国之声中文网）根据一份暂定名单，104位国家元首预定在大会上发言，其中包括美国总统拜登、乌克兰总统泽连斯基、约旦国王阿卜杜拉二世，以及伊朗、法国、巴西、哥伦比亚、韩国、南非、埃及和委内瑞拉总统。

发言者名单上还有53位政府首脑，其中包括尚待确定的英国新首相、德国总理肖尔茨，以及日本、以色列、伊拉克和巴基斯坦总理。中国将派出一名副总理与会，俄罗斯将派出一位部长——可能是近年来一直代表该国出席联大全体大会的外长拉夫罗夫。

巴勒斯坦是联合国非会员国，其总统阿巴斯亦将在大会上发言；有联合国常任观察员身份的梵蒂冈的政府首脑也列于名单。

2020年9月，冠状病毒大流行瘟疫导致世界各国领导人在联合国75年的历史上首次未能亲赴纽约出席年会。取而代之的是在会议大厅播放预录的各国领导人讲话，由各国一外交官介绍。

去年9月，联合国决定采用混合形式：各国领导人可亲自到场，也可在因受疫情限制无法旅行的情况下发表视频演讲，有72位领导人选择这一方式。

联大全体会议发言人库比亚克（Paulina Kubiak）周二（7月19日）表示，今年不再允许播发预录演讲视频。

各国领导人亲赴大会的压力越来越大

尽管疫情仍在持续，但周一晚公布的临时发言者名单显示，联合国193个成员中超过80%的国家领导人有意亲自到会发言，并参加各种不作记录的会议和谈话，因为，大量国际交流及事务进行于此。

今年，与会各国领导人和部长面临亟待解决的一系列新问题：发生在乌克兰的欧洲境内数十年来的第一次重大战争、导致千百万人饥饿的全球粮食危机及对全球性饥荒的忧虑、高通货膨胀、食品及能源成本暴增。世界多地创纪录高温，也昭示人类，必须采取更多措施应对气候变暖问题。

要求各国领导人亲赴大会的压力越来越大。但总统、总理和君主们通常携带大型代表团出行，去年，因允许进入联合国总部的人数有限，这一点构成大问题。在高级别活动周期间，联合国大楼内通常有数千人，并有数百、数千个多以联合国为框架的会外活动。目前尚无消息显示，是否会对允许进入联合国总部的人数设限，或对进入者提出何种防疫要求。

（美联社）

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