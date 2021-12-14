 8.8万名香港人移居英国 中国警告勿干预香港事务 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 15.12.2021

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时政风云

8.8万名香港人移居英国 中国警告勿干预香港事务

英国今年1月底开放让符合领取英国国民海外护照（BNO）资格的香港人申请签证赴英。12月初，英国下议院讨论一项修正案，决定没有BNO身份的人是否可申请BNO签证，该修正案最终不获接受。

Hongkong 2019 | Protest British National (Overseas) Staatsbürgerschaft

2019年有逾千港人聚集英领馆向国际社会呼救。（资料照片）

（德国之声中文网）英国政府周二（14日）表示，近9万名香港人已根据新的签证计划申请在英国定居，该计划给予他们获得公民身份的途径。与此同时，伦敦发布了一份报告，谴责中国打压香港异议人士。

英国政府今年1月针对香港人开通BNO签证通道，以应对中国政府去年实施的国安法，英国称该法违反了北京关于维护香港自由和自治的承诺。

「截至9月底，已有8.8万人根据这一计划申请了签证。我代表政府热烈欢迎他们来到英国，」英国外交大臣特拉斯（Liz Truss）在最新一期的《香港半年报告书》中写道。

英国此前预测，第一年将有大约15.4万名香港人抵达英国，五年内则有多达32.2万名香港人移居英国。申请人必须持有英国国民（海外）护照BNO，在1997年香港回归中国前出生的香港人和他们的家属都可以获得BNO护照。

报告中指出，中国在香港问题上「处于持续不遵守国际义务的状态」，并称国安法被用来对付「所有反对派、自由媒体和公民社会」，并写道：「国安法实施仅一年多，对香港人的生活方式造成的损害是显而易见的。」

中国谴责英国作为

中国则谴责英国的安置提议，并宣布不再承认英国国民（海外）护照为合法文件。中国外交部驻港公署在其官网表示，「正告英方：立即停止干预香港事务」。

其官网发文指出，「针对英国政府发表所谓『香港问题半年报告』，老调重弹唱衰香港法治和发展，公然诋毁『一国两制』成功实践，恶意抹黑香港国安法和香港选举制度，严重践踏包括『不干涉别国内政』在内的国际法原则和国际关系基本准则。外交部驻港公署发言人表示强烈不满和坚决反对，予以严厉谴责」。

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英国移民部长福斯特（Kevin Foster）表示，政府认为现存的青年流动计划已为香港97后青少年提供足够渠道，并说该修正案过于宽泛，范畴又可延伸至从未踏足香港的人。

《国籍和边界法案》修正案提交给上议院时，这一问题预计将被再次提出。港媒报导，英国组织「香港观察」（Hong Kong Watch）同日表示，对政府否决修正案感到失望，重申现时英国政府现时对年轻人的帮助不足，但表示仍会继续努力，希望修正案能在上议院获得通过，持续向英国政府游加压力。

「香港观察」指出，在1000多名面临与「反送中」抗议活动有关指控的被告中，有93%的人年龄在25岁以下，因此他们本身不可能拥有BNO签证申请资格。

（法新社、南华早报等）

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