87万难民或已回乌克兰 有助防粮食危机?

(德国之声中文网) 乌克兰边防部门表示，当前每天约有2.5万到3万乌克兰人从境外重新回到祖国，重返家园的难民总数已经达到约87万人。乌克兰当局指出，在战争初期，重返祖国的主要是自愿前来参战的青壮年男子，而近期也有许多妇女、儿童、老人重返家园。

根据联合国的统计，自俄军入侵以来，累计已有460余万难民逃离乌克兰，还有估计约700万人选择在乌克兰境内相对稳定的地区逃避家乡的战火。

乌克兰难民重返家园可能有助于避免全球粮食供给出现重大危机。基辅当局表示，除了乌克兰东部被俄军占领的卢甘斯克等地，全国其他地区的春季播种工作均已开始。政府方面正在为农业划拨35亿格里夫纳(约合1.08亿欧元)的优惠贷款，农业机械的登记注册手续也获得简化。乌克兰是全球最主要的粮食产地之一。俄乌战争爆发后，全球各界普遍担心乌克兰会出现大规模歉收减产、酿成世界粮食危机。

（综合报道）

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