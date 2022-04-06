87万难民或已回乌克兰 有助防粮食危机?

乌克兰战争爆发后，460万难民逃往外国。不过，据该国边防部门消息，近期已经有87万人选择重返家园。这一情况可能有助于避免全球粮食供应出现重大危机。乌克兰政府称，全国大部分地区的春耕播种工作已经开始。
(德国之声中文网) 乌克兰边防部门表示，当前每天约有2.5万到3万乌克兰人从境外重新回到祖国，重返家园的难民总数已经达到约87万人。乌克兰当局指出，在战争初期，重返祖国的主要是自愿前来参战的青壮年男子，而近期也有许多妇女、儿童、老人重返家园。
根据联合国的统计，自俄军入侵以来，累计已有460余万难民逃离乌克兰，还有估计约700万人选择在乌克兰境内相对稳定的地区逃避家乡的战火。
乌克兰难民重返家园可能有助于避免全球粮食供给出现重大危机。基辅当局表示，除了乌克兰东部被俄军占领的卢甘斯克等地，全国其他地区的春季播种工作均已开始。政府方面正在为农业划拨35亿格里夫纳(约合1.08亿欧元)的优惠贷款，农业机械的登记注册手续也获得简化。乌克兰是全球最主要的粮食产地之一。俄乌战争爆发后，全球各界普遍担心乌克兰会出现大规模歉收减产、酿成世界粮食危机。
（综合报道）
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根据德国联邦政府以及各州政府达成的协议，从今年6月起，所有在德国的乌克兰难民都可以自动获得“避难身份”，领取Hartz-IV最低保障金。与此同时，承诺接收10万名乌克兰难民的美国，今年3月只接收了12人。
大量涌入的乌克兰难民、随时可能断供的天然气、一降再降的经济预测：乌克兰危机让德国普通民众也感到了不小的压力。而连续几星期来，各地超市的面粉、食用油时常断货，更是提醒人们被誉为“欧洲粮仓”的乌克兰在全球经济种的独特地位。