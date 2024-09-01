85年前的今天：纳粹德国入侵波兰

1939年9月1日，德国谎称遭到了波兰的攻击，从而借机全面入侵波兰。这场战役标志着第二次世界大战在欧洲全面打响。半个月后，苏联红军也按照事先与纳粹德国的约定出兵波兰。今天的德、波、俄三边关系，依旧受到这场战争的深远影响。

（德国之声中文网）1939年8月31日晚间，几名身着波兰军服的纳粹党卫军成员攻占了格利维采（Gliwice）的广播电台。当时，格利维采尚属德国，紧邻德波边境。纳粹士兵伪装成波兰军人进攻德国电台，目的就是制造波兰袭击德国的假象。他们还为此事先处死了集中营里的几名波兰囚犯，并将其伪装成在波兰袭击中遇害的德国电台工作人员尸体。

在此前几天，德国军队已经悄然在边境附近集结，希特勒只需要找到合适的借口就能全面入侵波兰，从而为德意志人夺取东部的“生存空间”。事实上，格利维采的假旗袭击只是边境蓄意挑衅行动之一，纳粹党卫军当天晚上的“希姆莱行动”在德波边境的多处都制造了类似事件。

谎言挑拨 蓄意开战

9月1日早晨，德军全面入侵波兰，当时柏林甚至还未正式宣战。当天晚些时候，希特勒在柏林国会大厦发表演讲，并通过纳粹德国的广播网络传送到了几乎每一个德国家庭：“就在昨天夜里，波兰的正规军士兵首次向我们的领土开枪。今晨5点45分起，我们开始反击。从现在开始，我们遭到炸弹袭击，就会用炸弹还击；我们遭到毒气袭击，也会用毒气反击。凡是脱离人道战争规则的人，必然会遭到我们的同等回击。我会一直引领这场斗争，直到我们国家的安全和权利得到保障，不论这场斗争的对象是谁。”

根据纳粹德国宣传部的指令，德国媒体的新闻报道标题中不得出现“战争”一词，而是只能引述元首的说法：“我们只是反击。”

1939年9月1日 纳粹德国士兵扯断德波边界的护栏 图像来源: AP/picture alliance

某种程度上而言，第二次世界大战的欧洲战场是由一个谎言挑起的，所谓的受害者，其实才是真正的凶手。

德苏媾和 瓜分波兰

在接受德国之声采访时，德国阿登纳基金会现代史研究处主任奥珀曼(Matthias Oppermann)指出，纳粹德国营造格利维采电台遭到波兰袭击的假象，主要有3大目的：“首先，德国民众根本没有狂热地想要开战，所以他们必须被说服，也就是波兰挑起了这场无可避免的战争。其次，英法等国也同样需要被说服。第三，希特勒也在乎其在史书中的形象，他需要一个可以用于宣传的借口，至于这个借口能有多高的可信度则不重要，因为历史是由胜利者书写的。”

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不过，作为波兰的盟友，英法两国立刻看穿了希特勒的伎俩。两天后，英国和法国就向德国正式宣战。然而，在伦敦和巴黎，军方异常谨慎，政界犹豫不决。战略性的误判导致了英法两国一开始并没有为波兰提供任何实质上的军事支持。

与此同时，德军在波兰的国土上毫不留情地高歌猛进，猝不及防的波兰几乎没有还手之力。德军的飞机、坦克拥有压倒性的优势。在波恩的德国历史博物馆官方网站发布的一段视频中，当年的德军士兵塞弗拉内克(Albert Sefranek)面对镜头说：“波兰人甚至还向我们的机枪阵地发动了真正的骑兵方阵冲锋，我记得他们甚至还冲破了第一道防线，但是他们马上就直面我们的坦克，当然就立刻被击溃了。”

1939年8月23日 斯大林和纳粹德国外长里宾特洛甫签署《苏德互不侵犯协定》 图像来源: akg-images/picture-alliance

到了9月17日，苏联也出兵入侵波兰。希特勒和斯大林这两位独裁者在战前就秘密约定好瓜分波兰，一直到两年后，纳粹德国才撕毁了《苏德互不侵犯协定》，和苏联反目成仇。

短短一个月后的10月6日，无力招架的波兰正式投降。纳粹德国开始高调庆祝其“闪电战”的成功；波兰方面则损失惨重。根据历史学家的计算，德国入侵以及随后的占领波兰总共让500余万波兰军民丧生，其中平民占大多数。纳粹德国还在波兰境内建立集中营，在那里虐待、杀害了来自全欧洲的犹太人以及其他不受纳粹待见的人。总共600万遭纳粹杀害的犹太人中，大约有一半是波兰籍。

历史阴影 如今再现

直到今天，德国与波兰的关系依旧受到这场战争的影响。慕尼黑大学现代史学院的勒夫教授(Andrea Löw)对德国之声表示，德国依旧低估了波兰战役的残酷性与全面性，“受害的波兰家庭数量之多，令人难以置信。很长一段时间以来，德国都没有充分认识到这点。”

纳粹德国入侵波兰 标志着第二次世界大战在欧洲全面打响 图像来源: AP/picture alliance

德国如今的外交与国防政策，与第二次世界大战是不可分割的。这也影响到了德国在如今俄乌战争中的立场：许多德国人都非常担心德国坦克再次驶上别国的国土，因此德国政府向乌克兰提供军火援助的决定引起了争议。

同样笼罩在历史阴影中的还有俄罗斯向德国输送天然气的“北溪”海底管道。历史学家奥珀曼说：“从今天的角度来看，希特勒和斯大林的瓜分波兰密约就是德国入侵波兰的前提，这点不容遗忘。”奥珀曼认为，正是出于这段历史，德国必须要通盘照顾到本国以及邻国波兰的安全利益，“波兰政府就俄罗斯向德国提出警告，当然有其理由。所以前几年德国政府坚持推进北溪2号输气管道工程，就是一个严重的外交错误。”

能否将俄罗斯比作纳粹德国？

诚然，纳粹德国的滔天罪恶并不太合适拿来和今天的俄乌战争做对比，但是两者之间仍然依稀有着一些关联。比如，两场入侵之前，宣传部门都做了许多铺垫。法兰克福和平研究所(Peace Research Institute Frankfurt)的政治学者邓宾斯基(Matthias Dembinski)在接受德国之声采访时指出，俄罗斯宣传机关不断强化“俄罗斯面临威胁、必须抵御法西斯”之叙事，“按照他们的说法，仿佛俄罗斯正在抵抗西方、后者正在支持乌克兰法西斯势力、俄罗斯被逼到悬崖边上。”

慕尼黑大学现代史学院的东欧史学家特里斯(Pascal Trees)认为，第二次世界大战和俄乌战争在军事上有一处非常相似：“俄罗斯想要‘闪电般’地快速结束战争，只不过他们失败了。”

德国阿登纳基金会的历史学家奥珀曼则指出，历史经验非常值得今人借鉴。“最重要的教训就是，自由民主国家千万不能以为能够安抚一个一心想开战的暴政领导人。不论是政治手段还是领土割让或者经济上的让步都行不通。绥靖政策是没有效果的，有效果的只有坚决的威慑以及必要时不惜使用军事手段的决心。”



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