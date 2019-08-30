 831决定五周年 黑衣港民自发上街 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2019

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时政风云

831决定五周年 黑衣港民自发上街

随着香港警察反对民阵举办游行、又大举抓捕知名社会运动人士及议员，许多民众不顾警方警告，仍然自发性的穿著黑衣上街。 德国之声记者在现场见到示威者在雨中撑着伞自发游行，已经占满两条行车线。

Hongkong Protest (Reuters/K. Pfaffenbach)

集会开始不久便下起大雨，民众纷纷打开雨伞但是继续往中联办走去

(德国之声中文网) 8月31日下午一点半左右，许多香港人聚集在修顿球场，进行「宗教集会」。 香港法律允许宗教集会不需要警察批准，可以自发举行。 德国之声现场记者发现，在集会开始之后不久，身穿黑衣的民众开始自发性的离开球场，开始以个人名义离开定点往大街走。 他们称自己是以个人名义在街上「逛街」而非「游行」。 人们高喊口号「黑警还眼」、「Fight For Freedom」、「光复香港 时代革命」等口号，在经过警察总部时也没有止步。 警察在警总内举起黄旗，用扬声器警告游行是未经批准的集会。 香港电台报导，警方在前一天表示，根据《公安条例》，仅豁免以宗教名义的集会，游行不包括在内，警方会留意情况适时执法。

A police officer holds a banner with a warning as people gather for a protest in Hong Kong (Reuters/K. Pfaffenbach)

港警在警署内举起黄旗，防暴警察待命

举办过多次和平集会的民间人权阵线，原定831这天举行游行，但是被警方反对。 民阵发起上诉，在8月30日，无法获得在8月31日当天合法的集会权，因此宣布取消主办集会。 但是仍然有许多民众自发性的前往原定的集会终点集结。

德国之声现场记者表示，中联办附近已经布防许多警力严阵以待，政府也暂时断绝可以通往中联办的交通方式，例如港铁已经在下午一点半关闭中联办附近的西营盘地铁站，红隧、西隧也不能通行。

同日，香港多名知名社会运动人士被捕，包括香港众志黄之锋、周庭，以及民主派政治人物谭文豪、区诺轩、郑松泰等，至少8人。 香港电台引述立法会民主派会议发表的联署声明，强烈谴责警方一日内连续拘捕三名议员，显然是进一步制造白色恐怖，意图阻吓港人上街抗争的意欲。

然而，尽管警察严正警告民众，若在8月31日参与非法集会有触法之虞，但是大街上仍有许多民众往中联办「游走」，人数虽然不如以往民阵举办游行时多，但是也足以站满人行道。

德国之声现场记者采访到示威者罗先生，他坚持要实现示威者的五大诉求特别是成立独立调查委员会。 问他在8月30日有很多人被拘捕，警方也多次警告今天出现在未经批准的集会游行，是会触法的，他怎么看? 罗先生表示想要证明给政府看，就算政府如此威吓，也希望用和平方式表达意见。 他知道会有被捕风险，也有所担忧，但是他认为中国违反了真普选的承诺，他仍然想要表达不满。

记者也在现场采访了两名免费发送三明治给示威者的女孩。 他们表示，因为知道示威者在外常常吃快餐，而决定自制三明治分送。 他们说，看到前线示威者连催泪弹都不怕，他们做的只是很小的事情。

外交部驻港公署在31日发布声明，谴责美国政客将违法份子美化成不同意见者是「颠倒是非、助纣为虐」。 另一方面，针对欧盟外交与安全政策高级代表墨盖里尼关切香港情况，外交部驻港公署也发言批评，有关言论是赤裸裸的干涉香港内政。

8月31日这天在历史上对香港别具意义。 5年前，也就是2014年8月31日，全国人大常委会决定选举办法，决定日后香港需透过1200人的提名委员会筛选行政长官候选人。 这表示，任何人若想要成为行政长官，需要得到提名委员会的过半支持，才能成为候选人，才能让香港有选举权的市民投票选出最中特首。 提名委员会大部分是由不同界别人士组成，很多也不是透过直接选举产生，大部分是建制派或亲北京的人士。 很多香港人认为这个机制无法让香港人真正选出自己想要的特首。

罗法(综合报导)

  • Hongkong Auschreitungen bei Protesten (Reuters/E. Su)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    催泪弹

    迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。

  • Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    布袋弹

    布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。

  • Hongkong l Andauernde Proteste in Yuen Long - Ausschreitungen (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    胡椒弹

    胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。

  • Frankreich Paris Gelbwestenproteste | Gummigeschoss (Getty Images/AFP/S. Al-Doumy)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    橡胶子弹

    橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。

  • BG Hongkong Anti-Auslieferungsproteste (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    海绵弹

    除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。

  • Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz Einkaufszentrum Polizei (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    胡椒喷雾

    胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。

  • Hongkong Proteste (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    警棍

    警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (Imago Images/Xinhua/Lyu Xiaowei)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    警盾

    盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。

  • Proteste in Hongkong (picture-alliance/dpa/V. Yu )

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    水炮车

    8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    实弹

    同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。

  • Hongkong China Tsuen Wan Proteste Tränengas (picture-alliance/Photoshot)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    其他装备

    除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在现场。不过，目前为止尚未得到使用。

    作者: 王凡, 罗法


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零和博弈？社运人士被捕 游行上诉遭驳

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港警反對831大遊行 民陣誓言上訴

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路透社援引消息人士：北京不准港府让步

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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

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Hongkong Proteste (picture-alliance/AP Photo/Kin Cheung)

德语媒体：欧盟不能再犹豫了

德语媒体继续关注香港局势。《商报》发表前驻华大使史丹泽的客座评论，其中指出，香港危机已经进入紧要关头，面对中国，欧盟应该开始发出立场更鲜明的声音。  