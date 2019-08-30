831决定五周年 黑衣港民自发上街

(德国之声中文网) 8月31日下午一点半左右，许多香港人聚集在修顿球场，进行「宗教集会」。 香港法律允许宗教集会不需要警察批准，可以自发举行。 德国之声现场记者发现，在集会开始之后不久，身穿黑衣的民众开始自发性的离开球场，开始以个人名义离开定点往大街走。 他们称自己是以个人名义在街上「逛街」而非「游行」。 人们高喊口号「黑警还眼」、「Fight For Freedom」、「光复香港 时代革命」等口号，在经过警察总部时也没有止步。 警察在警总内举起黄旗，用扬声器警告游行是未经批准的集会。 香港电台报导，警方在前一天表示，根据《公安条例》，仅豁免以宗教名义的集会，游行不包括在内，警方会留意情况适时执法。

举办过多次和平集会的民间人权阵线，原定831这天举行游行，但是被警方反对。 民阵发起上诉，在8月30日，无法获得在8月31日当天合法的集会权，因此宣布取消主办集会。 但是仍然有许多民众自发性的前往原定的集会终点集结。

德国之声现场记者表示，中联办附近已经布防许多警力严阵以待，政府也暂时断绝可以通往中联办的交通方式，例如港铁已经在下午一点半关闭中联办附近的西营盘地铁站，红隧、西隧也不能通行。

同日，香港多名知名社会运动人士被捕，包括香港众志黄之锋、周庭，以及民主派政治人物谭文豪、区诺轩、郑松泰等，至少8人。 香港电台引述立法会民主派会议发表的联署声明，强烈谴责警方一日内连续拘捕三名议员，显然是进一步制造白色恐怖，意图阻吓港人上街抗争的意欲。

然而，尽管警察严正警告民众，若在8月31日参与非法集会有触法之虞，但是大街上仍有许多民众往中联办「游走」，人数虽然不如以往民阵举办游行时多，但是也足以站满人行道。

德国之声现场记者采访到示威者罗先生，他坚持要实现示威者的五大诉求特别是成立独立调查委员会。 问他在8月30日有很多人被拘捕，警方也多次警告今天出现在未经批准的集会游行，是会触法的，他怎么看? 罗先生表示想要证明给政府看，就算政府如此威吓，也希望用和平方式表达意见。 他知道会有被捕风险，也有所担忧，但是他认为中国违反了真普选的承诺，他仍然想要表达不满。

记者也在现场采访了两名免费发送三明治给示威者的女孩。 他们表示，因为知道示威者在外常常吃快餐，而决定自制三明治分送。 他们说，看到前线示威者连催泪弹都不怕，他们做的只是很小的事情。

外交部驻港公署在31日发布声明，谴责美国政客将违法份子美化成不同意见者是「颠倒是非、助纣为虐」。 另一方面，针对欧盟外交与安全政策高级代表墨盖里尼关切香港情况，外交部驻港公署也发言批评，有关言论是赤裸裸的干涉香港内政。

8月31日这天在历史上对香港别具意义。 5年前，也就是2014年8月31日，全国人大常委会决定选举办法，决定日后香港需透过1200人的提名委员会筛选行政长官候选人。 这表示，任何人若想要成为行政长官，需要得到提名委员会的过半支持，才能成为候选人，才能让香港有选举权的市民投票选出最中特首。 提名委员会大部分是由不同界别人士组成，很多也不是透过直接选举产生，大部分是建制派或亲北京的人士。 很多香港人认为这个机制无法让香港人真正选出自己想要的特首。

罗法(综合报导)