 831五週年港人自发上街 警出動水炮臥底 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.08.2019

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时政风云

831五週年港人自发上街 警出動水炮臥底

随着港警反對民阵游行、又大举抓捕知名社运人士及议员，许多民众不顾警方警告，仍然自发冒雨上街。警方则出动水炮车，发射掺有蓝色颜料的水柱。這天，警方執法方式引起不少民眾非議，有防暴警員闖進地鐵列車抓捕打人，臥底也再次出動。

Hongkong Protest Wasserwerfer blaue Farbe (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

警方水炮车在政府總部外发射掺有蓝色颜料的水柱。

(德国之声中文网) 8月31日，上萬香港民眾不顧港府的遊行禁令自發上街。抗議行動從下午開始在港島進行，到了晚上10点过后，港島的示威者逐渐散去並转移到九龍多區，屡次出现警民对峙场面。

多家香港媒體報導，晚間11點前，大批防暴警察及速龍小隊警員衝進九龍太子站車廂內，用警棍揮打乘客，多人頭破血流。警員並向車內市民噴催淚水劑和胡椒噴霧，有人跪地高舉雙手仍無法倖免，也有人相擁痛哭。40人隨後被捕，但警員要求正在拍攝的記者離開現場，暫未得知拘捕理由為何。

東方日報拍攝到，事發前在同一列車上，有身穿藍衣、沒有戴口罩的中年男子手持鐵捶揮向旁人，當時車上有示威者，雙方其後發生衝突。而明報則報導，在晚上大約10點多，有示威破壞旺角站設施，包括投擲滅火器及試圖縱火。

港鐵全日總共關閉5條線路，數十個車站停用。警方發表聲明指稱，有「激進暴力示威者」在港鐵旺角站衝擊客戶服務中心及毀壞售票機，並有示威者在太子站內襲擊市民，毀壞站內設施。警方表示接報進入港鐵範圍，制止暴力行為及拘捕違法者。

Hong Kong Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten (picture-alliance/dpa/Ring Yu)

8月31日晚間，警員向港鐵列車上高舉雙手的乘客噴射催淚水劑，地上也遺下胡椒噴霧瓶罐。

臥底再現

而在香港島，數名穿著示威者裝束的臥底警員，面戴3M口罩和全身黑色便裝，現身在維園附近。香港電台等媒體拍攝臥底制服、拘捕及拖行示威者，當中有人更拿出槍枝發射胡椒球彈，他們最後與警員一同登上小巴離開。臥底警員拒絕向記者展示委任證或證實警員身份，並喝令阻止採訪。

有目擊者向德國之聲記者表示，有喬裝警員在維園一帶開槍，聽到槍聲，記者見到地上遺下一顆彈殼。香港警方凌晨召開記者會，承認有出動臥底警員，並聲稱他們被示威者衝擊和包圍，表明警員身份及警告後向天開了兩槍示警。

Hong Kong Erneut Zusammenstöße zwischen Polizei und Demonstranten (Reuters/K. Pfaffenbach)

8月31日，警方拘捕多名示威者及民眾。

警方是在傍晚開始，採取驅散和拘捕行動。警方在金鐘和銅鑼灣不断施放催泪弹，还一度出动水炮车，在政府總部外首次发射掺入了藍色「食用颜料」的高压水柱。据警方早前表示，沾染的颜料不易清洗，需要好几天才能褪色，希望以此来事后鉴别、抓捕示威者。不过据德国之声現場记者报道，使用酒精能够明显提升清洗效果。

示威者在撤退期間，曾在警察總部外燃燒路障和雜物，燃起熊熊大火，最後由消防員撲滅。示威者以往也多次用此策略，希望拖慢警方前進的速度，藉以為自己爭取更多時間離開。

無懼禁令

下午一点半左右，许多香港人聚集在修顿球场，进行「宗教集会」。 香港法律允许宗教集会不需要警察批准，可以自发举行。 在集会开始之后不久，身穿黑衣的民众开始自发性的离开球场，开始以个人名义离开定点往大街走。 他们称自己是以个人名义在街上「逛街」而非「游行」。 人们高喊口号「黑警还眼」、「Fight For Freedom」、「光复香港 时代革命」等口号，步行至上環後折返至政府總部外。

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在民阵收到警方反对831游行集会发出的通知书后，香港民族党前召集人陈浩天、香港众志秘书长黄之锋與香港眾志成員周庭相继被捕。此外，民阵的相应上诉也于30日早上被驳回。有专家分析称，冲突双方毫无信任，香港局势已经成为零和博弈。 (30.08.2019)

香港電台報導，主辦過多場和平遊行的民間人權陣線8月28日上午證實，已經收到警方針對8月31日遊行及集會發出的反對通知書。召集人岑子杰表示將針對此結果提出上訴。而29日午间，岑子杰遭遇一名蒙面男子袭击。 (29.08.2019)

港府以及中央政府的匿名高官向路透社披露，林郑月娥曾经提议就“五大诉求”做出部分让步，但是北京方面则要求香港特区政府不得做出任何让步。分析人士指出，若消息属实，则显示香港特区政府在当前的示威浪潮中已经丧失了自主决策权，但事件恶化的后果却不会由北京来承担。 (30.08.2019)

警察在警总内举起黄旗，用扬声器警告游行是未经批准的集会。警方在前一天表示，根据《公安条例》，仅豁免以宗教名义的集会，游行不包括在内，警方会留意情况适时执法。然而，尽管警察严正警告民众，若在8月31日参与非法集会有犯法之虞，但是大街上仍有许多民众在港島鬧市「游走」，人数虽然不如以往民阵举办游行时多，但是也足以站满人行道。

示威者罗先生向德国之声记者表示，他坚持要求政府实现示威者的五大诉求，特别是成立独立调查委员会。 對於8月30日多人被拘捕，警方也多次警告今天出现在未经批准的集会游行可能違法，罗先生表示：「我想要证明给政府看，就算政府如此威吓，也希望用和平方式表达意见。我知道会有被捕风险，也有所担忧，但是我們要表達對中国违反真普选承诺的不满。」

记者也在现场采访了两名免费发送三明治给示威者的女孩。 他们表示，因为知道示威者在外常常吃快餐，而决定自制三明治分送。 他们说，看到前线示威者连催泪弹都不怕，他们做的只是很小的事情。

Hongkong Protest (Reuters/K. Pfaffenbach)

集会开始不久便下起大雨，民众纷纷打开雨伞但是继续在港島鬧市遊行。

Hong Kong | Protest in Hong Kong (AFP/L. Suwanrumpha)

下午一点半左右，许多香港人聚集在修顿球场，进行「宗教集会」。 香港法律允许宗教集会不需要警察批准，可以自发举行。

831五週年 港府嚴陣以待

德国之声现场记者表示，中联办附近布防许多警力严阵以待，政府也暂时断绝可以通往中联办的交通方式，例如港铁已经在下午一点半关闭中联办附近的西营盘地铁站，红隧、西隧也不能通行。

举办过多次和平集会的民间人权阵线，原定831这天举行游行，但是被警方反对。 民阵发起上诉，在8月30日，无法获得在8月31日当天合法的集会权，因此宣布取消主办集会。 但是仍然有许多民众自发性的前往原定的集会终点集结。

近日，香港多名知名社会运动人士被捕，后获保释，包括香港众志黄之锋周庭，以及民主派政治人物谭文豪、区诺轩、郑松泰等，至少8人。 立法会民主派会议发表联署声明，强烈谴责警方一日内连续拘捕三名议员，显然是进一步制造白色恐怖，意图阻吓港人上街抗争的意欲。

外交部驻港公署在31日发布声明，谴责美国政客将违法份子美化成不同意见者是「颠倒是非、助纣为虐」。 另一方面，针对欧盟外交与安全政策高级代表墨盖里尼关切香港情况，外交部驻港公署也发言批评，有关言论是赤裸裸的干涉香港内政。

8月31日这天在历史上对香港别具意义。 2014年8月31日，中國全国人大常委会决定选举办法，决定日后香港需透过1200人的提名委员会筛选行政长官候选人。 这表示，任何人若想要成为行政长官，需要得到提名委员会的过半支持，才能成为候选人，让香港选民投票选出最中特首。提名委员会大部分是由不同界别人士组成，很多也不是透过直接选举产生，大部分是建制派或亲北京的人士。很多香港人认为这个机制无法让香港人真正选出自己想要的特首。

李芊/罗法 (综合报导)

  • Hongkong Auschreitungen bei Protesten (Reuters/E. Su)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    催泪弹

    迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。

  • Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    布袋弹

    布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。

  • Hongkong l Andauernde Proteste in Yuen Long - Ausschreitungen (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    胡椒弹

    胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。

  • Frankreich Paris Gelbwestenproteste | Gummigeschoss (Getty Images/AFP/S. Al-Doumy)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    橡胶子弹

    橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。

  • BG Hongkong Anti-Auslieferungsproteste (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    海绵弹

    除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。

  • Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz Einkaufszentrum Polizei (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    胡椒喷雾

    胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。

  • Hongkong Proteste (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    警棍

    警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (Imago Images/Xinhua/Lyu Xiaowei)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    警盾

    盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。

  • Proteste in Hongkong (picture-alliance/dpa/V. Yu )

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    水炮车

    8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。

  • Hongkong Gewalt bei Protesten (Reuters/T. Siu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    实弹

    同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。

  • Hongkong Protest Wasserwerfer blaue Farbe (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

    面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

    其他装备

    除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在场。8月31日，港警首次通过水炮车发射颜色水（图）驱散示威者。

    作者: 王凡, 罗法


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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？

6月以来，香港示威活动持续发酵，“暴力”成为一个关键词。 北京和港府批评示威者诉诸“暴力”，示威者和活动人士也控诉警方过度执法。在上个图集中，我们探讨了示威者的装备，这个图集我们来关注港警迄今主要使用的武器。 (30.08.2019)  

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Cathay Pacific Airline Jet (picture alliance/dpa/Russian Look)

德语媒体：自由西方何时才能反抗专制中国?

《商报》认为，西方企业反抗中国专制，长远而言也符合自身利益。文章指出，北京正试图用一切手段控制外企，其中也包括中国的社会信用体系，西方“应摒弃以往视而不见、闭口不谈的策略”。  