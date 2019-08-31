831五週年港人自发上街 警出動水炮臥底

(德国之声中文网) 8月31日，上萬香港民眾不顧港府的遊行禁令自發上街。抗議行動從下午開始在港島進行，到了晚上10点过后，港島的示威者逐渐散去並转移到九龍多區，屡次出现警民对峙场面。

多家香港媒體報導，晚間11點前，大批防暴警察及速龍小隊警員衝進九龍太子站車廂內，用警棍揮打乘客，多人頭破血流。警員並向車內市民噴催淚水劑和胡椒噴霧，有人跪地高舉雙手仍無法倖免，也有人相擁痛哭。40人隨後被捕，但警員要求正在拍攝的記者離開現場，暫未得知拘捕理由為何。

東方日報拍攝到，事發前在同一列車上，有身穿藍衣、沒有戴口罩的中年男子手持鐵捶揮向旁人，當時車上有示威者，雙方其後發生衝突。而明報則報導，在晚上大約10點多，有示威破壞旺角站設施，包括投擲滅火器及試圖縱火。

港鐵全日總共關閉5條線路，數十個車站停用。警方發表聲明指稱，有「激進暴力示威者」在港鐵旺角站衝擊客戶服務中心及毀壞售票機，並有示威者在太子站內襲擊市民，毀壞站內設施。警方表示接報進入港鐵範圍，制止暴力行為及拘捕違法者。

臥底再現

而在香港島，數名穿著示威者裝束的臥底警員，面戴3M口罩和全身黑色便裝，現身在維園附近。香港電台等媒體拍攝臥底制服、拘捕及拖行示威者，當中有人更拿出槍枝發射胡椒球彈，他們最後與警員一同登上小巴離開。臥底警員拒絕向記者展示委任證或證實警員身份，並喝令阻止採訪。

有目擊者向德國之聲記者表示，有喬裝警員在維園一帶開槍，聽到槍聲，記者見到地上遺下一顆彈殼。香港警方凌晨召開記者會，承認有出動臥底警員，並聲稱他們被示威者衝擊和包圍，表明警員身份及警告後向天開了兩槍示警。

警方是在傍晚開始，採取驅散和拘捕行動。警方在金鐘和銅鑼灣不断施放催泪弹，还一度出动水炮车，在政府總部外首次发射掺入了藍色「食用颜料」的高压水柱。据警方早前表示，沾染的颜料不易清洗，需要好几天才能褪色，希望以此来事后鉴别、抓捕示威者。不过据德国之声現場记者报道，使用酒精能够明显提升清洗效果。

示威者在撤退期間，曾在警察總部外燃燒路障和雜物，燃起熊熊大火，最後由消防員撲滅。示威者以往也多次用此策略，希望拖慢警方前進的速度，藉以為自己爭取更多時間離開。

無懼禁令

下午一点半左右，许多香港人聚集在修顿球场，进行「宗教集会」。 香港法律允许宗教集会不需要警察批准，可以自发举行。 在集会开始之后不久，身穿黑衣的民众开始自发性的离开球场，开始以个人名义离开定点往大街走。 他们称自己是以个人名义在街上「逛街」而非「游行」。 人们高喊口号「黑警还眼」、「Fight For Freedom」、「光复香港 时代革命」等口号，步行至上環後折返至政府總部外。

警察在警总内举起黄旗，用扬声器警告游行是未经批准的集会。警方在前一天表示，根据《公安条例》，仅豁免以宗教名义的集会，游行不包括在内，警方会留意情况适时执法。然而，尽管警察严正警告民众，若在8月31日参与非法集会有犯法之虞，但是大街上仍有许多民众在港島鬧市「游走」，人数虽然不如以往民阵举办游行时多，但是也足以站满人行道。

示威者罗先生向德国之声记者表示，他坚持要求政府实现示威者的五大诉求，特别是成立独立调查委员会。 對於8月30日多人被拘捕，警方也多次警告今天出现在未经批准的集会游行可能違法，罗先生表示：「我想要证明给政府看，就算政府如此威吓，也希望用和平方式表达意见。我知道会有被捕风险，也有所担忧，但是我們要表達對中国违反真普选承诺的不满。」

记者也在现场采访了两名免费发送三明治给示威者的女孩。 他们表示，因为知道示威者在外常常吃快餐，而决定自制三明治分送。 他们说，看到前线示威者连催泪弹都不怕，他们做的只是很小的事情。

831五週年 港府嚴陣以待

德国之声现场记者表示，中联办附近布防许多警力严阵以待，政府也暂时断绝可以通往中联办的交通方式，例如港铁已经在下午一点半关闭中联办附近的西营盘地铁站，红隧、西隧也不能通行。

举办过多次和平集会的民间人权阵线，原定831这天举行游行，但是被警方反对。 民阵发起上诉，在8月30日，无法获得在8月31日当天合法的集会权，因此宣布取消主办集会。 但是仍然有许多民众自发性的前往原定的集会终点集结。

近日，香港多名知名社会运动人士被捕，后获保释，包括香港众志黄之锋周庭，以及民主派政治人物谭文豪、区诺轩、郑松泰等，至少8人。 立法会民主派会议发表联署声明，强烈谴责警方一日内连续拘捕三名议员，显然是进一步制造白色恐怖，意图阻吓港人上街抗争的意欲。

外交部驻港公署在31日发布声明，谴责美国政客将违法份子美化成不同意见者是「颠倒是非、助纣为虐」。 另一方面，针对欧盟外交与安全政策高级代表墨盖里尼关切香港情况，外交部驻港公署也发言批评，有关言论是赤裸裸的干涉香港内政。

8月31日这天在历史上对香港别具意义。 2014年8月31日，中國全国人大常委会决定选举办法，决定日后香港需透过1200人的提名委员会筛选行政长官候选人。 这表示，任何人若想要成为行政长官，需要得到提名委员会的过半支持，才能成为候选人，让香港选民投票选出最中特首。提名委员会大部分是由不同界别人士组成，很多也不是透过直接选举产生，大部分是建制派或亲北京的人士。很多香港人认为这个机制无法让香港人真正选出自己想要的特首。

李芊/罗法 (综合报导)