 818集会：港人退场仍无空间 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.08.2019

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时政风云

818集会：港人退场仍无空间

8月18日，香港人在民阵的号召下再次上街，他们以行动表达目前没有退场的空间。与此同时，香港基本法委员会前副主席梁爱诗说，即便出动驻港军队，也不意味着"一国两制"的完结。

Hongkong Demonstration und Proteste (picture-alliance/AP/Vincent Thian)

818从维园走出的示威者

（德国之声中文网）香港民阵8月18日发动"止黑暴，制警乱"的大型示威活动，本来警方只规定允许在维多利亚公园内举行。但刚过下午2点，也就是示威活动正式开启的时间，维园已经爆满。按照事先商定的程序，警察让人流有序走出公园"自由行"，走上街道。本次示威，民阵促请政府回应反修条例人士的5大诉求。警署发消息：没有暴力便不会动用武力。

据港媒的报道，很多受访的参加示威者都表示，"不希望再有人受伤或被捕"，要向政府明确表达"民意未逆转"的志向。《明报》记者问示威者，在修订逃犯条例风波至今愈演愈烈的背景下，是否有"退场"的空间，人们回答"这一刻还见不到。"他们说，关键取决政府的态度。

18日当天，《人民日报》海外版发表"示威是对港经济'自杀式袭击'"的文章，称两个月来的游行严重打乱了香港的发展步调，重创香港的国际形象。文章呼吁，唯有利用"背靠祖国、面向世界"的优势，才能再创辉煌，解决房价居高不下以及年轻人发展空间受限等结构性问题。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (picture-alliance/AP Photo/K. Cheung)

香港示威者在维园树起"自由女神"

香港政府呼吁向暴力说不

香港政府于当日下午2点18分发布声明，称对有团体针对警方举行集会表示遗憾，强调警方一直以容忍态度处理激进和暴力示威者的违法事件，特区政府会全力支持警方严正执法。港府发言人还称，警方只有在受到暴力袭击时，才被迫以最低武力驱散示威者，恢复社会秩序。至今共有约180名警务人员在执法中受伤，呼吁示威者以和平理性的方式表达意见，向暴力说不。

为什么不公诉元朗白衣人？

周日，律政司司长郑若骅率团到上海访问，在机场会见媒体时，她强调，律政司做出检控的决定以及工作，绝无向任何人"叩头"，也没有受到任何人的压力。至于7月2日元朗白衣人袭击市民事件仍未有人被检控，她说，不对个案的调查以及推进程序作评论，并重申该案的复杂性，取证的难度大。截止到目前，香港警方已抓捕了六百余暴力袭击者。

Hongkong Protest gegen China & Auslieferungsgesetz (Getty Images/AFP/I. Lawrence)

防爆警察到场

"侮辱国徽国旗是些小动作，不威胁国家安危"

同一日，据多家媒体报道，香港前律政司长、基本法委员会前副主席梁爱诗在出席活动时，被问及中央出动解放军介入香港反修例危机议题，梁爱诗说，《基本法》当初设计时，已考虑过香港情况，规定驻港部队主要承担防务职责，港府必要时可请求驻军协助，主导权在港府，而驻军在香港也需要依循《驻军法》和香港法律办事。她说，"一国两制"不会因驻军出动而完结。

她还说，香港差不多陷入战争状态、危及国家统一和安全时，中央才会宣布香港进入紧急状态，在香港实施全国性法律。她表示，目前的冲突，是社会治安问题多于国家统一安全问题，"有些人做很多事侮辱国旗、国徽，挑战中央主权，但这些都是小动作，不会真正影响香港安危。"

 

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