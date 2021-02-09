“8·18流水集会”案开庭 黎智英等九人受审

（德国之声中文网）周二（2月16日）开审的案件，围绕2019年8月18日香港民间人权阵线举办的“流水”集会。九名被告人被控“未经批准集结”。

2019年8月18日的集会，是这一年“反送中”运动期间规模最大的抗议集会之一。据组织方称，参与8·18集会的人数达到170万人。这几乎是香港居民人口的四分之一。

主办方提出申请后，香港警方当时允许在维多利亚公园内集会，但没有批准遊行。组织方表示，由于集会开始不久，维园就已经爆满，示威者只好「流动式」集会，并称按照事先商定的程序，警察让人流有序走出公园"自由行"，走上街道。

当日的集会最终和平结束，未发生冲突。根据《香港01》报导，民阵召集人岑子杰当时表示，要让特首林郑月娥知道，市民「可勇武，可和理非」。民阵此前组织过3次大规模遊行，后因示威者不满政府拒绝回应五大诉求，抗争运动中的警民冲突愈来愈严重。

“恐惧取代法治”

去年4月18日，香港警方拘捕黎智英、李柱铭等15位香港民主派人士，指控他们涉嫌在2019年8月至10月分别组织及参与未经批准集结。被控后，被捕人士随即交保获释。

2020年6月，西九龙裁判法院同意此案分拆成四宗刑事案件，转介区域法院审理。其中8·18案有九人被列为被告人，分别被控“组织一个未经批准集结”罪和“明知而参与未经批准集结”罪。

被告之一梁国雄在法庭外

九名被告为壹传媒创办人黎智英、支联会主席兼香港工党外务主席李卓人、大律师吴霭仪、社会民主连线常务委员“长毛”梁国雄、工党成员何秀兰、支联会副主席何俊仁、香港民主党创党主席李柱铭、街坊工友服务处成员梁耀忠和民阵前召集人区诺轩。除黎智英外，全部被告人都曾担任立法会议员。李柱铭更是首次被起诉刑事罪行。

被告9人当中，梁耀忠和区诺轩已认罪，其余7人均不认罪。被告之一李卓人对法新社表示，香港的法律已经沦为政治压制的工具：“见证香港法治（rule of law）衰败为恐惧之治（rule by fear）令人倍感伤心。”

据香港媒体报道，开庭前，被告人的支持者在法院大楼外拉起抗议横幅，呼喊“和平集会无罪，反对政治检控”等口号。一些亲北京团体成员也到法院外示威，呼吁要求“重判黎智英”。

庭审预计将持续10天。如果被判有罪，每人每条控罪将面临最高五年监禁。

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