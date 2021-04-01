818案宣判： 黎智英被判1年 李柱铭获刑11个月、缓刑两年

(德国之声中文网) 周五香港法院做出的裁决还包括，何秀兰入狱8个月，区诺轩判刑10个月，吴霭仪入狱1年，缓刑2年、梁耀忠判8个月，缓刑1年。

当日上午，壹传媒创办人黎智英丶香港民主党创党主席李柱铭丶前立法会议员何俊仁丶吴霭仪丶李卓人与何秀兰等7名民主派人士16日出席香港西九龙裁判法院。

此前，8人被控参与2019年8月两场未经批准的集会，本月稍早已被定罪。法官向港媒表示，若上午完成求情，16日下午应可以进行判刑。

《香港01》报导，16日上午8点在法庭外约有50人准备排队入庭旁听，李柱铭丶吴霭仪与何秀兰等人也陆续抵达现场。开庭前，现场群众大声为多名被告加油打气，黎智英与前立法会议员梁国雄也挥手回应。

开庭後，代表黎智英的资深大律师余若薇表示，2019年8月18日的流水式集会与黄之锋和周庭的案件不同，当日并未出现破坏和平或暴力事件，而同类的案件通常是以罚款作为处罚。她说，「非法集会」和「未经批准集结」不同，8月18日当天的集会是合法的，即便黎智英被裁定「未经批准集结」的罪成立，他的参与程度也很低。

余若薇重申，黎智英2019年8月18日当天只是行使宪法赋予的游行集会权利，且游行是和平进行的，即便港警当天部署大批人手，当天他们并没有干预或拘捕参与者的需要。她认为，黎智英被判「非即时监禁」的刑罚已足够。

另一方面，代表李卓人与何秀兰的资深大律师戴启思在求情时说，他们两人多年来透过不同管道服务香港，李卓人一直透过联工盟改善工人待遇，何秀兰则是致力於促进同性权益。戴启思重申，2019年8月18日当天的游行和平有秩序，虽然造成交通堵塞，但这只是因为参与人数众多，他希望法庭能判处两人拘禁式刑罚。

同为被告的大律师与前立法会议员吴霭仪当庭读出自己的声明求情时，提到捍卫法治，即要认真对待自己的权利，而对香港人而言，言论及集会自由是针对，也是民主社会的最后保障。她说，法律应该为人民服务，而非由人民服务法律。

何俊仁：香港最糟糕的情况还未到

前民主党党主席何俊仁是16日的其中一名被告，他在出庭前接受德国之声专访时表示，他对於参与游行被定罪并不感到意外，因为在来自检方巨大压力下，法庭必须认真处理所有问题。

他说：「我必须承认，香港现时的情况不容乐观。港警在事隔多月後，仍有决心提出检控，在未来的日子里，他们不但会继续打压游行集会，也会针对那些组织或呼吁市民上街表达意见的政治领袖。这肯定会让检方在其他案件中，以同样的方式力争定罪，督促法庭将被告关进监狱。」

何俊仁指出，港警正在大规模滥用权力，试图扼杀香港人的权利和集会自由。他说，每当有违规的情况出现时，即使香港人是以非常和平方式示威，控方也会试图搜集所有证据，并要求法院定罪。他告诉德国之声：「控方会透过上诉来争取重判。他们会把案件带到上诉法庭，要求加刑。这将导致案件最後出现所谓的量刑。」

何俊仁提到，在部分案件中，港警运用《香港国安法》在最终审判前便将被告关起来，导致现在很多被告被送进监狱後，几乎无法得知确切的时间长短，因为一切都取决於警察何时完成调查。他说：「即便控方的指控很不牢靠、证据也很薄弱，很多运动人士仍先被关进监狱。由於部分香港的亲中媒体曾称，无法依照香港司法制度判刑的人应该依国安法被送到中国判刑，所以香港的法院都承受着巨大压力。」

何俊仁说，这样的情势在香港制造一种非常冷酷的氛围，但他不认为香港的司法系统已完全崩坏，因为香港还有一些很专业跟勇敢的法官，但他们面临着巨大的压力。他向德国之声坦承，现在香港正面临着一个非常困难的时期，而更糟糕的还在後头。

他说：「香港是我们的家，我们喜欢这个地方。我们有义务维护本地社会的价值观，并坚守自己的信念和信仰。这一切最基本的东西就是说真话。这能让我们活在真理中，用真理对抗权力。我知道这很难，我知道很多人会害怕。但是，我们要保护这个地方，保护我们所珍视的价值。」

「我们要坚守岗位，履行公民责任，说出真相，对任何我们认为不对的事情说不。如果没有这些价值，香港将不再是我们热爱的香港，也不再是我们一直拥护的香港。」

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