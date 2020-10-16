8000名死者 菲律宾禁毒战的代价

（德国之声中文网）菲律宾总统杜特尔特饱受争议的严厉打击毒品相关犯罪的行动在过去四年中已导致近8000人丧生。该国警察部门的负责人卡斯科兰（Camilo Cascolan）在一份报告中指出，自2016年7月以来，在超过234,000个秘密调查行动中已逮捕了350,000多名嫌疑犯。仅今年9月至10月期间，9000多次警方行动就已经导致119名嫌疑犯被杀。

杜特尔特：必要时我愿意进监狱

现任菲律宾总统杜特尔特2016年当选时，曾宣布严厉打击毒品犯罪，并以死亡威胁走私毒品者。他鼓励调查人员在危险时刻应该射杀嫌犯，而不是将自己置于危险境地。

人权人士指责马尼拉政府在打击毒品犯罪方面严重侵犯人权。杜特尔特（Duterte）上月在电视讲话中表示：会对打击非法毒品行动期间的所有杀戮负责，甚至已经准备好为此入狱。

任琛/苗子（德新社、基督教通讯社）

马尼拉贫民窟的缉毒斗争 期待明天会更好 期待明天会更好 这位28岁的菲律宾青年从前曾吸食和贩卖“沙雾”毒品，这是在菲律宾消费最多的一种冰毒。2016年，这名男子的女友，也就是他的5个孩子的母亲被杜特尔特总统的缉毒指挥部枪杀。现在他在“Market 3”贫民区的港口旁等待着靠岸的渔船购买一些剩货。患有肺病的他希望不久能够重新找到工作。

马尼拉贫民窟的缉毒斗争 哀悼 “Market 3”贫民区的一位妇女在警方的一次缉毒行动中被逮捕。第二天她的尸体在这里被发现。因此，一位街头艺术家便在这里画下了这个正在哀悼的天使。

马尼拉贫民窟的缉毒斗争 消磨深夜时光 在Market 3 或者纳沃塔斯贫民窟共居住着700户家庭。两个地区的名字来源于西班牙殖民时期。如今因害怕刑事犯罪活动和所谓的“安全力量”盘查，夜间居民根本不敢出门。

马尼拉贫民窟的缉毒斗争 贫民区的游泳池 到了白天，位于渔船之间的码头便成了儿童全天嬉戏玩耍的地方。即使水脏他们也豪不在乎。

马尼拉贫民窟的缉毒斗争 睡不安稳 夜间无论是睡在室外还是室内都无法睡安稳。在“Market 3”贫民区，警方随时可能前来执行缉毒行动。因害怕安全力量来敲门要求被怀疑者投案自首，很多人离开了该贫民区。

马尼拉贫民窟的缉毒斗争 不可预测的未来 Market 3贫民区的一位居民说，自从杜特尔特总统上台后，这里发生的谋杀事件特别多。他说“这是一场悲剧，尤其是许多妇女被杀害。” 这些年轻妇女的孩子们会有更好的未来吗？

马尼拉贫民窟的缉毒斗争 镇压叛军阵亡 照片中的这位年轻人是居住在Market 3贫民区的一位妇女的儿子。他不是缉毒大队的队员，而是菲律宾政府军的一名士兵，在菲律南部与伊斯兰主义叛军作战时阵亡。

马尼拉贫民窟的缉毒斗争 新的一天 新的死者 2017年11月，在马尼拉纳沃塔斯城区出现的又一支送葬队伍。杜特尔特何时能够宣布缉毒战争结束？



© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究