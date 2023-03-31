 80歲拚連任 拜登：我將投入2024大選 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2023

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时政风云

80歲拚連任 拜登：我將投入2024大選

現年80歲的拜登是美國史上年紀最大的總統，4月10日他向媒體透露，他有意再度出馬角逐2024總統寶座。不過，隨著美國兩黨對立深化，拜登能夠再度贏得選民支持嗎？

美國總統拜登向媒體透露，他有意角逐2024年總統大位。

美國總統拜登向媒體透露，他有意角逐2024年總統大位。

（德國之聲中文網）美國總統拜登週一（4月10日）接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時表示，他有意在2024年競選連任，但「還沒準備好宣布」。此前，拜登曾多次透露意願，但沒有公開發表任何消息。

路透社指出，拜登與副總統哈里斯（Kamala Harris，又譯賀錦麗）皆曾表態說，兩人將再一次搭檔競選。

NBC引述知情人士說法稱，白宮的高階官員準備下最後決定，以正式啟動拜登的連任競選活動。現階段民主黨內並無有力的競爭者出現，加上前美國總統特朗普已在爭取共和黨內提名，近期又遭起訴，佔據政治版面；此外，國家支出議題將使兩黨在國會產生摩擦，上述因素都影響白宮內部的決策過程。

今年2月，拜登發表國情咨文演說，強調了他任內達成的經濟政績。針對債務上限問題，他曾說不會讓共和黨人「把經濟當作人質」。美國財政部長耶倫今年初曾警告國會，若不通過提高債務上限，美國可能6月就會面臨債務違約，但共和黨籍的眾院議長麥卡錫主張，除非民主黨人同意削減聯邦開支，否則將反對提高債務限額。

圖為美國總統拜登2月7日在國會發表國情咨文演說。

圖為美國總統拜登2月7日在國會發表國情咨文演說。

拜登面臨的挑戰

不過，根據美聯社2月發布的民調結果，僅有45%的美國成年人認可拜登的總體表現，而54%的人不認可；面對俄烏戰爭，美國投入大筆資金與軍援協助烏克蘭，但大多數美國人表示，這不該以犧牲他們的經濟為代價。

去年期中選舉之後，共和黨奪回眾議院的優勢；儘管如此，拜登也說過，他認為美國兩黨存在達成共識的空間，例如涉及中國的國家安全問題。

今年3月，拜登提出2024財政年度的預算案，其中包含數十億美元的印太抗中資金；有觀察指出，雖然共和黨希望削減政府開支，但在抗中方面，兩黨可能會罕見出現跨黨派團結並通過預算。

（綜合報導）

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