80年前的今天:苏德密约 吞并波罗的海三国

（德国之声中文网）《莫洛托夫 - 里宾特洛甫条约》的一个秘密备忘录制定了分割波兰的计划，同时也决定了波罗的海国家归属苏联的命运。芬兰，比萨拉比亚和北布科维纳也被宣布属于苏联感兴趣的地区。同样令全世界，也令苏联和"第三帝国"的人感到震惊的，是9月28日双方又签署了《边界友好条约》。事实上，斯大林和希特勒自1938年以来就准备建立德苏联盟。希特勒尤其迫不及待，他希望在秋天的雨季到来之前开始对波兰的进兵。

1939年8月23日纳粹德国同苏联两签署"莫洛托夫 - 里宾特洛甫条约"，仅一周后，德国便进攻波兰，引发第二次世界大战。两周后，苏联军队也占领了波兰领土。随着德军和"兄弟"般的苏联红军在布雷斯特（Brest）的会合并进行了仪仗表演后，攻占波兰的战役胜利结束。当时苏军指挥官克里沃舍因（Semjon Kriwoschein ）和德军的古德里安（Heinz Guderian）将军肩并肩地站在一起。两年后，古德里安的装甲兵团挺进到莫斯科的前沿。 两国间的"蜜月"结束。

2战时的苏军指挥官克里沃舍因和德军的古德里安将军

斯大林的意图

德国和俄罗斯的历史学家一致认为，希特勒签署条约的目标非常明确。但斯大林是怎样考虑的，还存在争议。 俄罗斯著名记者索洛宁（Mark Solonin）说："1939年夏天，斯大林拥有全世界最强大的地面部队。他完全可以明确地告诉希特勒，只要德国进攻波兰，苏联的百万大军第二天就可抵达波兰边境。这样的话就不会爆发战争。但斯大林没有去打扰希特勒。"

德国历史学家甘岑米勒（Jörg Ganzenmüller）认为，斯大林主要是出于战略考虑。他说： "斯大林知道，希特勒迟早将进攻苏联，他非常了解希特勒的'生命之源计划'。他的考虑是：如果德国与西方列强之间爆发战争，希特勒不敢双线作战。在此期间，苏联可能趁机进一步加强军事力量。斯大林始终担心资本主义列强联合起来，共同入侵苏联。所以他的目标是引发资本主义国家之间发生战争。这一战争对于斯大林来说才是安全保障，而不是条约本身。"

在莫斯科发生逆转

苏联外长莫洛托夫（ Wjatscheslaw Molotow）和德国外长里宾特洛甫（Joachim von Ribbentrop）在莫斯科签署条约之后，斯大林举杯祝愿"元首"身体健康。莫洛托夫在最高苏维埃的一次会议上赞扬希特勒的"和平意图"。他称西方盟国反对希特勒的战争"毫无意义，是犯罪行为"。之后莫洛托夫在柏林受到希特勒、戈林和赫斯的热情接待。

在签署条约后的22个月，苏联媒体对纳粹不再有任何攻击言论。反法西斯电影在电影院被禁止，包括根据福伊希特万格（ Lion Feuchtwanger）的小说改编的电影"奥本海姆家族"。剧场上演的剧目也不再有反法西斯内容。

秘密警察和经济界受益

1939年希特勒与苏联签署边界友好条约

条约的签署不仅在政治上，而且在经济上对两国政府都有好处。 1939年8月下旬至1941年6月22日，莫斯科为纳粹德国提供石油产品、粮食，而且还有镍、锰和铬矿石，磷酸盐以及木材等原料。反过来，"第三帝国"为苏联提供战斗机、炸药和炸弹、广播电台和工业设施，甚至"Lützow"巡洋舰。

历史学家甘岑米勒说："1939-1941年之间的德苏合作，最重要的不是两国之间的军事合作，而是大规模的经济合作。"

此外，苏联秘密警察与德国盖世太保之间也建立了一种"伙伴关系"。根据一项经苏联领导人批准的秘密协议，苏联可以将生活在那里的反对希特勒的德国和奥地利公民，也就是反法西斯战士，引渡德国。他们中的数十人 ，其中包括著名的德国共产党人玛格丽特·布伯- 诺伊曼 （Margarete Buber-Neumann）被交给了盖世太保。这些人中的大多数惨遭杀害。

斯大林的错误估计

索洛宁认为，"斯大林是输家"。 他说，斯大林"错误的估计了力量对比。他以为会像第一次世界大战中的凡尔登战役那样，开始一场时间漫长的厮杀。但早在1940年的5、6月间，法国实际上已经崩溃。希特勒控制了欧洲大陆的大部分地区。斯大林打算战后以最高法官的形象为满目疮痍的欧洲进行裁决，但该计划成为泡影。"

甘岑米勒说："直到1941年6月22日，斯大林一直认为德国不会进行双线作战。" "这一战略未能奏效，令斯大林感到震惊和失望。因此他在战争开始后三个星期没有公开露面。他之前的计划，就像纸牌屋一样垮掉了。"