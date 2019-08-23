80年前的今天:苏德密约 吞并波罗的海三国

1939年8月23日，前苏联与纳粹德国在莫斯科签订秘密协议——也就是《莫洛托夫 - 里宾特洛甫条约》，约定苏德互不侵犯。该条约制定了分割波兰的计划，同时也决定了波罗的海国家归属苏联的命运。
（德国之声中文网）《莫洛托夫 - 里宾特洛甫条约》的一个秘密备忘录制定了分割波兰的计划，同时也决定了波罗的海国家归属苏联的命运。芬兰，比萨拉比亚和北布科维纳也被宣布属于苏联感兴趣的地区。同样令全世界，也令苏联和"第三帝国"的人感到震惊的，是9月28日双方又签署了《边界友好条约》。事实上，斯大林和希特勒自1938年以来就准备建立德苏联盟。希特勒尤其迫不及待，他希望在秋天的雨季到来之前开始对波兰的进兵。
1939年8月23日纳粹德国同苏联两签署"莫洛托夫 - 里宾特洛甫条约"，仅一周后，德国便进攻波兰，引发第二次世界大战。两周后，苏联军队也占领了波兰领土。随着德军和"兄弟"般的苏联红军在布雷斯特（Brest）的会合并进行了仪仗表演后，攻占波兰的战役胜利结束。当时苏军指挥官克里沃舍因（Semjon Kriwoschein ）和德军的古德里安（Heinz Guderian）将军肩并肩地站在一起。两年后，古德里安的装甲兵团挺进到莫斯科的前沿。 两国间的"蜜月"结束。
斯大林的意图
德国和俄罗斯的历史学家一致认为，希特勒签署条约的目标非常明确。但斯大林是怎样考虑的，还存在争议。 俄罗斯著名记者索洛宁（Mark Solonin）说："1939年夏天，斯大林拥有全世界最强大的地面部队。他完全可以明确地告诉希特勒，只要德国进攻波兰，苏联的百万大军第二天就可抵达波兰边境。这样的话就不会爆发战争。但斯大林没有去打扰希特勒。"
德国历史学家甘岑米勒（Jörg Ganzenmüller）认为，斯大林主要是出于战略考虑。他说： "斯大林知道，希特勒迟早将进攻苏联，他非常了解希特勒的'生命之源计划'。他的考虑是：如果德国与西方列强之间爆发战争，希特勒不敢双线作战。在此期间，苏联可能趁机进一步加强军事力量。斯大林始终担心资本主义列强联合起来，共同入侵苏联。所以他的目标是引发资本主义国家之间发生战争。这一战争对于斯大林来说才是安全保障，而不是条约本身。"
在莫斯科发生逆转
苏联外长莫洛托夫（ Wjatscheslaw Molotow）和德国外长里宾特洛甫（Joachim von Ribbentrop）在莫斯科签署条约之后，斯大林举杯祝愿"元首"身体健康。莫洛托夫在最高苏维埃的一次会议上赞扬希特勒的"和平意图"。他称西方盟国反对希特勒的战争"毫无意义，是犯罪行为"。之后莫洛托夫在柏林受到希特勒、戈林和赫斯的热情接待。
在签署条约后的22个月，苏联媒体对纳粹不再有任何攻击言论。反法西斯电影在电影院被禁止，包括根据福伊希特万格（ Lion Feuchtwanger）的小说改编的电影"奥本海姆家族"。剧场上演的剧目也不再有反法西斯内容。
秘密警察和经济界受益
条约的签署不仅在政治上，而且在经济上对两国政府都有好处。 1939年8月下旬至1941年6月22日，莫斯科为纳粹德国提供石油产品、粮食，而且还有镍、锰和铬矿石，磷酸盐以及木材等原料。反过来，"第三帝国"为苏联提供战斗机、炸药和炸弹、广播电台和工业设施，甚至"Lützow"巡洋舰。
历史学家甘岑米勒说："1939-1941年之间的德苏合作，最重要的不是两国之间的军事合作，而是大规模的经济合作。"
此外，苏联秘密警察与德国盖世太保之间也建立了一种"伙伴关系"。根据一项经苏联领导人批准的秘密协议，苏联可以将生活在那里的反对希特勒的德国和奥地利公民，也就是反法西斯战士，引渡德国。他们中的数十人 ，其中包括著名的德国共产党人玛格丽特·布伯- 诺伊曼 （Margarete Buber-Neumann）被交给了盖世太保。这些人中的大多数惨遭杀害。
斯大林的错误估计
索洛宁认为，"斯大林是输家"。 他说，斯大林"错误的估计了力量对比。他以为会像第一次世界大战中的凡尔登战役那样，开始一场时间漫长的厮杀。但早在1940年的5、6月间，法国实际上已经崩溃。希特勒控制了欧洲大陆的大部分地区。斯大林打算战后以最高法官的形象为满目疮痍的欧洲进行裁决，但该计划成为泡影。"
甘岑米勒说："直到1941年6月22日，斯大林一直认为德国不会进行双线作战。" "这一战略未能奏效，令斯大林感到震惊和失望。因此他在战争开始后三个星期没有公开露面。他之前的计划，就像纸牌屋一样垮掉了。"
1939年9月1日德国进攻波兰的历史事实在所有历史书籍中都有记载。然而人们却往往看不到有关波兰当年几乎同时也受到了苏联攻击的叙述。1939年9月17日早晨，苏联红军攻入了波兰东部地区。 西方国家虽然在德国进攻波兰后对德宣战，但是却在苏联红军采取了这一行动后，没有做出同样的反应。 (17.09.2009)
早在1933年纳粹德国就开始准备进攻苏联的计划。8年之后付诸行动：1941年6月22日德国百万大军挥军东欧，掀起一场腥风血雨。70年后的今天，大家不敢忘记这场惨绝人寰的战争。 (22.06.2011)