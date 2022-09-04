80亿人如何可持续地共享一个地球？

（德国之声中文网）截至11月15日，世界人口已超过80亿--在短短的十多年里又增长了10亿。

联合国纽约总部的人口专家赫托格（ Sara Hertog）说："世界人口的增长是一个了不起的成功故事。"她强调，自1950年以来，全球平均预期寿命增加了25年。与此同时，由于能够获得更好的生殖服务、实施家庭生育计划和为女孩和妇女提供更多教育机会，人口出生率也在下降。

但这种成功是有代价的。联合国最近的一份报告指出，人口增长是出现更多温室气体排放和生态破坏的主要来源之一。每增加一个人，就会增加一份地球上有限的生物资源的压力。

总部设在英国的非政府组织"人口问题"表示："生物多样性的丧失、气候变化、污染、森林砍伐、水和食物短缺--这些问题都因我们数目庞大而且不断增长的人口而加剧。"

越富裕的国家消费越多

赫托格告诉德国之声，将这些不可持续的消费和生产习惯归咎于人口的爆炸性增长很容易，尤其是在南半球的发展中国家。但她说，期望减缓人口增长是唯一解决办法是一个 "错误"。

她说："在导致更多消费及其相关污染方面，收入的增加比人口增长重要得多。"她指出，世界上的富裕国家，其人口增长已经放缓或逆转，但人均耗费资源占据大头。

撒哈拉以南非洲和亚洲部分地区的较贫穷的发展中国家，在未来几十年内人口将会急剧膨胀，但它们只对全球排放和资源使用的一小部分负责。

根据"全球足迹网络"的数据，如果地球上的每个人都像美国人一样生活，我们将需要至少五个地球的资源。然而，如果都像尼日利亚这样的国家的人们一样生活，只需消耗世界资源的70%。如果把生活水准换成拥有13亿多人口的印度，这一数字仅为80%。

不可持续的生活方式

由于人口增长不可避免--据联合国预测，到2050年全球人口将达到97亿，到2100年将高达110亿--可持续发展专家表示，我们需要从其他方面寻找气候危机的解决方案。

世界资源研究所的全球经济负责人佩雷斯-西雷拉（Vanessa Perez-Cirera）指出，地球实际上有足够的资源来养活80亿人口--如果我们反思目前的土地利用，可能还能多养活几十亿人口。

在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）上，西雷拉接受德国之声采访时说："我们确实有资源，但需要在政治经济和地缘政治方面做出巨大努力，才能真正把资源送达它们需要去的地方。"

赫尔辛基大学消费经济学教授、德国可持续欧洲研究所负责人洛雷克（Sylvia Lorek）说，这一切都取决于我们如何分享我们的资源。她认为，我们必须挑战我们目前的消费模式，特别是在北半球国家。

"我们已经以超出地球供给能力的方式生活了相当长一段时间。"洛雷克说。她预计我们将无法继续维持这种生活方式。随着人口的增长，特别是希望实现西方舒适生活方式的人越来越多，地球越来越难提供我们生存所需的生物资源--植物群、动物群、清洁的水和土地。

环保非政府组织"全球足迹网络"估计，按照目前世界人口的需求，我们每年要消耗世界生态资源的175%，这是不可能持久的。

"少花钱也能活得好"

然而，洛雷克强调，大部分的过度消费并不是自觉自愿的--它根植于我们社会的设置和我们学到的价值观。她说，媒体、广告、电影和电视催生一种心态，认为经济上的幸福是最重要的"。

近年来，洛雷克和她的同行一直在研究，已经享有相对舒适的生活标准的人如何能够学会"少花钱也能活得好"。他们专注于三个对我们大部分的排放和资源消耗至关重要的领域：如何吃，如何住，如何行。

对于任何关注气候辩论的人来说，他们的建议并不陌生：转向更多的植物性饮食，减少对动物性产品的消费，并摆脱对航空旅行和个人机动交通的依赖。这也意味着调整我们的城市规划，建造更高效的建筑，为单户家庭和单人家庭提供替代方案--这些家庭比集体生活消耗更多的能源，造成更多的排放。

然而，洛雷克告诉德国之声，我们需要的不仅仅是用令人信服的事实和数字来说服政策制定者和整个社会对我们的生活方式做出必要的改变。

她说，"仅仅遵循科学决策将是'生态独裁'--我们需要一个社会谈判的过程"，找到贫富之间新的平衡点。这将确保每个人都有足够的资源来达到最低的生活质量门槛，并阻止其他人过多地使用世界上有限的资源--否则将会危害社会凝聚力。

西雷拉说，不是每个人都必须采取同样的生活方式。但她说，重要的是要表明，在遏制过度消费的同时，"有希望且有魅力"的生活标准是可能的。

"我确实认为意愿需要改变。"她说，"如果我们发出这样的信息，让人们觉得现在认为好的东西将来也都能享受，这可能是不现实的。"与此相反，她说决策者需要看到，经济增长仍然是可能的，重点在于质量，而不是数量。"我们肯定应该表明，可以用更少的东西过上满意的生活"。

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