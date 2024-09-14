8月中国经济持续低迷，北京将出台更多刺激措施？

中国国家统计局周六（9月14日）发布的数据显示，该国工业增加值连续四个月放缓，零售业和房地产市场也进一步走弱。有分析师预计，第四季度中国政府将会出台更大胆的刺激措施。

（德国之声中文网）中国国家统计局周六（9月14日）发布的数据显示，该国工业增加值连续四个月放缓，跌至五个月来的最低水平，零售业和房地产市场也进一步走弱。

该数据显示，8月份中国规模以上工业增加值同比增长4.5%，低于7月份5.1%的增速，创下3月份以来的最低增幅；社会消费品零售总额同比增长2.1%，增速较上月回落0.6个百分点。

今年1月至8月，中国全国固定资产投资同比增长3.4%，略低于分析师预计的3.5%增长，并从今年前7个月的3.6%增长再减速。

该数据显示，中国房地产市场持续萎靡，今年1月至8月开发投资下降10.2%，商品房销售面积下降18%,商品房销售额下降23.6%，房屋新开工面积下降22.5%。

中国曾经是全球经济增长的火车头（资料图片） 图像来源: STR/AFP

官方：高温天气和自然灾害影响经济

中国国家统计局发言人刘爱华周六在新闻发布会上表示，8月中国经济运行保持总体平稳，但高温天气和自然灾害影响了经济增长。

中国国家主席习近平周四（9月12日）要求"各地区各部门要认真贯彻落实中共中央关于经济工作的部署和各项重大举措"，抓好三季度末和四季度经济工作，努力完成全年经济社会发展目标任务。

据彭博社报道，包括瑞银集团和摩根大通公司在内的越来越多华尔街经济分析师预测，中国今年的经济增长可能无法达到5%左右的目标。

分析师们认为，北京需要采取更多措施来提振疲弱的经济复苏，比如加快对基础设施和其他项目的支出。野村证券分析师预计，第四季度中国政府将会出台更大胆的刺激措施。

（综合报道）

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