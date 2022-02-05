8战冬奥！德国滑雪名将创世界纪录

（德国之声中文网）本周六（2月5日）的比赛中，佩希施泰因以4分17秒16的成绩完成了3000米速滑赛，这个成绩几乎比她在2002年盐湖城冬运会拿下金牌创下的世界纪录3分57秒70慢了近20秒。不过，49岁的她高举双臂，面带微笑地冲过终点。佩希施泰因创下的记录在周六的比赛中被荷兰选手伊雷妮·斯豪滕（Irene Schouten）打破，斯豪滕以3分56秒93的成绩夺得冠军。这也是北京冬奥会产生的首个奥运会纪录。

男子冬奥项目中，也有1人参加了八届奥运会，他就是日本跳台滑雪选手葛西纪明(Noriaki Kasai)。

德新社报道，佩希施泰因表示：“对我来说这就是一个胜利，我已经正式创造了一个纪录。终点线即是庆祝线。” 佩希施泰因2月22号将迎来自己50岁的生日。她出生于柏林，从小便接触冰上运动。起初并非专练速滑，而是花样滑冰，而后开始专攻速滑，1992年首次参加奥运会便拿到了5000米速滑铜牌。她是德国最成功奥运选手，摘取了五枚金牌、两枚银牌和两枚铜牌。周五冬奥会开幕式上，她也是德国队的旗手，与德国雪橇手弗雷德里希（Francesco Friedrich）共同举旗入场。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 谷爱凌: 当红新面孔 18岁的中美混血女孩谷爱凌（Eileen Gu）是北京冬奥会上的热门夺牌人选之一。此次冬奥会，她将参加自由式滑雪的三个单项。出生于美国的谷爱凌2019年取得中国籍，是中国首位归化入籍的滑雪运动员。自此，她也在商业广告中崭露头角，包括为路易威登手袋和蒂芙尼珠宝当模特。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 苏翊鸣：威虎山到滑雪场 被称为“天才小子” 的单板滑雪选手苏翊鸣出生在吉林。4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年，他在电影《智取威虎山》出演“小栓子“，之后还陆续参演多部电影。后来专注滑雪，备战奥运。17岁的苏翊鸣是中国单板滑雪男子项目的夺牌希望所在。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯·欧文斯：圆满的圈 17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 羽生结弦在哪里？ 日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众。一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。由于几天前训练时羽生结弦未露面，引来中国记者极大好奇——“感觉全世界都在找羽生结弦”。 在北京，有志愿者将他的名字读音写在防护服上，以此表达对偶像的支持。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 武大靖：刀锋时刻 来自黑龙江的短道速滑选手武大靖是2018年平昌冬奥会男子500米速滑冠军，并打破了该项目世界记录。27岁武大靖总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国冬奥选手中，武大靖是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 叶劲光：男子冰球队长 中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 福将、福帅兄弟 冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯利奥斯：子承父业 1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。



（德新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。