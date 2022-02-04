 8战冬奥！德国滑雪名将创世界纪录 | 足坛体坛 | DW | 05.02.2022

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足坛体坛

8战冬奥！德国滑雪名将创世界纪录

德国速滑名将克劳迪娅·佩希施泰因（Claudia Pechstein）成为全球首位8战冬奥会的女性。本周六（2月5日），她参加了北京冬奥会的3000米速滑赛。

Peking Olympische Spiele 2022 Claudia Pechstein Eisschnelllauf-Rennen

佩希施泰因2月22号将迎来自己50岁的生日

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2022年的北京冬奥会因疫情而与过去不同，疫情限制将会多严格？有多少运动员会到场？他们将享有多大的行动自由？

北京冬奥会严格的新冠测试规则引发争议。其PCR检测的 CT 值设置的标准高于西方许多国家，这意味着，在出发前检测为阴性的运动员在抵达中国后，可能被检测为阳性。国际奥委会独立专家组的首席卫生专家麦克洛斯基对中国的做法发出回应。

（德国之声中文网）本周六（2月5日）的比赛中，佩希施泰因以4分17秒16的成绩完成了3000米速滑赛，这个成绩几乎比她在2002年盐湖城冬运会拿下金牌创下的世界纪录3分57秒70慢了近20秒。不过，49岁的她高举双臂，面带微笑地冲过终点。佩希施泰因创下的记录在周六的比赛中被荷兰选手伊雷妮·斯豪滕（Irene Schouten）打破，斯豪滕以3分56秒93的成绩夺得冠军。这也是北京冬奥会产生的首个奥运会纪录。

男子冬奥项目中，也有1人参加了八届奥运会，他就是日本跳台滑雪选手葛西纪明(Noriaki Kasai)。

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佩希施泰因是德国最成功奥运选手，她拿到了五枚金牌、两枚银牌和两枚铜牌。

德新社报道，佩希施泰因表示：“对我来说这就是一个胜利，我已经正式创造了一个纪录。终点线即是庆祝线。” 佩希施泰因2月22号将迎来自己50岁的生日。她出生于柏林，从小便接触冰上运动。起初并非专练速滑，而是花样滑冰，而后开始专攻速滑，1992年首次参加奥运会便拿到了5000米速滑铜牌。她是德国最成功奥运选手，摘取了五枚金牌、两枚银牌和两枚铜牌。周五冬奥会开幕式上，她也是德国队的旗手，与德国雪橇手弗雷德里希（Francesco Friedrich）共同举旗入场。

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（德新社等）

 

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