 8年來最多 2023年全球遇害記者共99人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.02.2024
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时政风云

8年來最多 2023年全球遇害記者共99人

據保護記者委員會統計，去年所有遇害記者之中，在以哈衝突中的喪命者最多，且大多數是巴勒斯坦人。此外，在墨西哥、菲律賓等國家，從事媒體業還是很可能面臨生命危險，針對記者的暴力威脅與政府監控也仍然存在。

根據保護記者委員會統計，去年共有99位媒體人或記者被殺害，其中大多數是死於以哈衝突之中。（資料照）

根據保護記者委員會統計，去年共有99位媒體人或記者被殺害，其中大多數是死於以哈衝突之中。（資料照）

（德國之聲中文網）非政府組織保護記者委員會（CPJ）週四（2月15日）發布新報告，發現2023年全球至少有99位記者和媒體工作者遭到殺害，是2015年以來最高，也比2022年增加了近44%。

全球去年99位遇害記者之中，有77人死於加薩的戰火，包含72名巴勒斯坦人、3名黎巴嫩人、2名以色列人。在以哈衝突最初3個月內遇害的記者人數，比任何單一國家一整年遇害記者人數都還要多。

保護記者委員會執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）表示：「加薩的記者是前線的見證人……巴勒斯坦記者在這場戰爭中遭受的巨大損失，將會對新聞業造成長遠影響，不只對巴勒斯坦地區，在該區域外亦然。每一次有記者遇害，都對人們了解這個世界帶來進一步打擊。」

圖為保護記者委員會執行長金斯伯格。（資料照）

圖為保護記者委員會執行長金斯伯格。（資料照）

保護記者委員會認為以色列軍隊「明顯把媒體人員作為攻擊目標」，並對此提出關切，稱已在著手調查數十名遇害記者是否遭以軍蓄意攻擊。以色列曾否認以記者為攻擊對象，稱其僅攻擊巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯。

去年10月7日，被美國、歐盟列為恐怖組織的哈馬斯對以色列發動攻擊，隨後以色列誓言反擊、摧毀哈馬斯。法新社依以色列官方數據統計，至今約有1160以色列人死亡，大多數是平民；另有約250人遭武裝份子挾持。而據哈馬斯控制的巴勒斯坦衛生部統計，有超過28000位加薩居民喪命，多數是婦女和孩童。

延伸閱讀：自由之家：中國等26國涉騷擾海外記者

當記者的風險

若不計入在加薩喪命的記者，2023年全球遇害記者人數跟2022年相比，有了明顯下降。其中，在烏克蘭和墨西哥的遇害記者人數減少最多，分別皆從2022年的13人降為2人。儘管如此，這不代表從事新聞業變得更安全。

保護記者委員會的報告指出，對媒體而言，墨西哥、菲律賓、索馬利亞等國是世界上「最危險」的幾個國家。

報告寫道：「引起對立的選舉、日益嚴重的獨裁主義、持續不斷的衝突、強大且持續擴張的組織犯罪網絡，這些狀況都繼續使記者身處險境。」

此外，政府機構對記者、人權倡議者的監控行為仍然存在；大量記者面對暴力威脅，甚至不得不離開家園、放棄記者職業。

  • Ukraine | AFP Journalist Arman Soldin

    在俄乌战争中遇难的记者们

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  • Pressefreiheit

    在俄乌战争中遇难的记者们

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  • Ukraine Krieg, Frédéric Leclerc-Imhoff

    在俄乌战争中遇难的记者们

    法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫

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  • Regisseur Mantas Kvedaravicius

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    立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯

    2022年4月2日，立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯（Mantas Kvedaravicius）在被围困的马里乌波尔被发现倒卧在街道上，头部和胸部皆有枪伤。无国界记者指出，克维达拉维丘斯的死因尚不清楚，但在他丧生的数日前，他曾经被俄罗斯俘虏。乌克兰国防部则在推特上写道，克维达拉维丘斯试图离开马里乌波尔时遭到俄罗斯占领者杀害。

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  • Ukraine | Krieg | Militärfahrzeuge in Cherson

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延伸閱讀：專訪：此時此刻，在香港做獨立新聞是種覺悟

全球有哪些「記者監獄」？

今年1月，保護記者委員會曾發表另一份報告，公布2023年全球遭關押的記者至少有320人，是史上第二多。

報告指出，中國仍是當前全世界最大的「記者監獄」，共有44人入獄，其中19人是維吾爾族。在中國，許多記者遭「未審先囚」，或被指控從事間諜活動、煽動分離主義或顛覆國家政權。

延伸閱讀：追蹤外國記者出入新疆 報告：上海設監控系統

除了中國之外，緬甸、白俄羅斯、俄羅斯、越南亦各有數十位記者被關押。而在以哈衝突之後，以色列因大量拘捕巴勒斯坦人，成為第6名關押最多記者的國家，與伊朗並列。

（綜合報導）

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