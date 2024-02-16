8年來最多 2023年全球遇害記者共99人

（德國之聲中文網）非政府組織保護記者委員會（CPJ）週四（2月15日）發布新報告，發現2023年全球至少有99位記者和媒體工作者遭到殺害，是2015年以來最高，也比2022年增加了近44%。

全球去年99位遇害記者之中，有77人死於加薩的戰火，包含72名巴勒斯坦人、3名黎巴嫩人、2名以色列人。在以哈衝突最初3個月內遇害的記者人數，比任何單一國家一整年遇害記者人數都還要多。

保護記者委員會執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）表示：「加薩的記者是前線的見證人……巴勒斯坦記者在這場戰爭中遭受的巨大損失，將會對新聞業造成長遠影響，不只對巴勒斯坦地區，在該區域外亦然。每一次有記者遇害，都對人們了解這個世界帶來進一步打擊。」

保護記者委員會認為以色列軍隊「明顯把媒體人員作為攻擊目標」，並對此提出關切，稱已在著手調查數十名遇害記者是否遭以軍蓄意攻擊。以色列曾否認以記者為攻擊對象，稱其僅攻擊巴勒斯坦伊斯蘭極端主義軍事團體哈馬斯。

去年10月7日，被美國、歐盟列為恐怖組織的哈馬斯對以色列發動攻擊，隨後以色列誓言反擊、摧毀哈馬斯。法新社依以色列官方數據統計，至今約有1160以色列人死亡，大多數是平民；另有約250人遭武裝份子挾持。而據哈馬斯控制的巴勒斯坦衛生部統計，有超過28000位加薩居民喪命，多數是婦女和孩童。

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當記者的風險

若不計入在加薩喪命的記者，2023年全球遇害記者人數跟2022年相比，有了明顯下降。其中，在烏克蘭和墨西哥的遇害記者人數減少最多，分別皆從2022年的13人降為2人。儘管如此，這不代表從事新聞業變得更安全。

保護記者委員會的報告指出，對媒體而言，墨西哥、菲律賓、索馬利亞等國是世界上「最危險」的幾個國家。

報告寫道：「引起對立的選舉、日益嚴重的獨裁主義、持續不斷的衝突、強大且持續擴張的組織犯罪網絡，這些狀況都繼續使記者身處險境。」

此外，政府機構對記者、人權倡議者的監控行為仍然存在；大量記者面對暴力威脅，甚至不得不離開家園、放棄記者職業。

在俄乌战争中遇难的记者们 法新社记者阿尔曼·索丁 2023年5月9日，法新社视频协调员阿尔曼·索丁（Arman Soldin）在乌克兰东部巴赫穆特遭遇火箭弹攻击身亡。事发时，法新社新闻团队与一群乌克兰士兵受到火箭弹袭击，一枚火箭弹落在索丁的附近，索丁当场死亡。法新社董事长佛里斯（Fabrice Fries）表示，索丁之死显示出“记者在报道乌克兰冲突时每天都面临风险和威胁”。

在俄乌战争中遇难的记者们 乌克兰记者毕提克 距离法新社记者索丁殉职不到两周前，乌克兰记者毕提克（Bohdan Bitik）于4月26日在乌克兰南部城市赫尔松疑似遭到俄罗斯狙击手射杀身亡。当时巴蒂克正协助意大利《共和国报》记者祖尼诺（Corrado Zunino）进行报道，后者肩部中弹。《共和国报》指出，遇袭时，两名记者都穿着印有“媒体”（Press）的防弹背心。

在俄乌战争中遇难的记者们 法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫 2022年5月30日，效力于法国BFMTV电视台的法国记者勒克莱尔-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）在乌克兰卢甘斯克地区的人道主义撤离行动中，所搭乘的卡车遭到导弹碎片击中，造成这名32岁记者殉职。

在俄乌战争中遇难的记者们 立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯 2022年4月2日，立陶宛纪录片导演克维达拉维丘斯（Mantas Kvedaravicius）在被围困的马里乌波尔被发现倒卧在街道上，头部和胸部皆有枪伤。无国界记者指出，克维达拉维丘斯的死因尚不清楚，但在他丧生的数日前，他曾经被俄罗斯俘虏。乌克兰国防部则在推特上写道，克维达拉维丘斯试图离开马里乌波尔时遭到俄罗斯占领者杀害。

在俄乌战争中遇难的记者们 纪录片导演雷诺 2022年3月13日，美国纪录片导演、前《纽约时报》记者雷诺（Brent Renaud）在经过基辅西北部的伊尔平检查站时遭到俄罗斯士兵攻击，后颈部中弹身亡。与他同行的美国哥伦比亚记者阿雷东多（Juan Arredondo）受伤并被送往医院。 美国白宫国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）在访谈中表示对俄罗斯的谴责，他称雷诺的殉职令人震惊，也表示拜登政府将在获得更多信息之后对俄罗斯作出「适当回应」。

在俄乌战争中遇难的记者们 摄影记者扎昆 2022年3月1日，乌克兰电视台的摄影记者，同时也是EFE通讯社特派员扎昆（Yevhen Sakun）在首都基辅的电视塔遭俄罗斯炮击后死亡。这次袭击还造成另外四人死亡，国际和欧洲记者联合会谴责了这次袭击，称其为战争罪。图为遭受炮击的基辅电视塔。

在俄乌战争中遇难的记者们 摄影记者扎采夫斯基、制片人库夫什诺瓦 2022年3月14日，美国福克斯新闻台的一个摄制组在乌克兰首都基辅附近被炮火击中。摄影师扎采夫斯基（Pierre Zakrzewski）和制片人库夫什诺瓦（Olexandra Kuvshynova）在袭击中丧生，此外还造成记者霍尔（Benjamin Hall）腿部严重受伤。扎采夫斯基曾参与伊拉克战争和阿富汗战争的报导。图为摄影记者扎采夫斯基。

在俄乌战争中遇难的记者们 俄罗斯记者宝琳那 2022年3月23日，俄罗斯记者宝琳那（Oksana Baulina）在基辅被俄罗斯炮火炸死。她生前为俄罗斯媒体The Insider工作，当时她正在拍摄俄罗斯对一个购物中心进行火箭袭击的现场，另一名平民也在该次袭击中身亡。 宝琳那曾为俄罗斯反对派人物纳瓦尔尼（Alexei Navalny）的反腐基金会工作，并已离开俄罗斯。该基金会去年被俄罗斯政府定为非法的极端主义组织，迫使其许多工作人员逃往国外。

在俄乌战争中遇难的记者们 公民记者沙基洛夫 乌克兰检察总长维内迪克托娃（Iryna Venediktova）在她个人社群媒体上提到，公民记者沙基洛夫（Dilerbek Shakirov）于2022年2月26日在赫尔松郊区被俄罗斯士兵枪杀。图为军方卡车进入赫尔松。



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全球有哪些「記者監獄」？

今年1月，保護記者委員會曾發表另一份報告，公布2023年全球遭關押的記者至少有320人，是史上第二多。

報告指出，中國仍是當前全世界最大的「記者監獄」，共有44人入獄，其中19人是維吾爾族。在中國，許多記者遭「未審先囚」，或被指控從事間諜活動、煽動分離主義或顛覆國家政權。

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除了中國之外，緬甸、白俄羅斯、俄羅斯、越南亦各有數十位記者被關押。而在以哈衝突之後，以色列因大量拘捕巴勒斯坦人，成為第6名關押最多記者的國家，與伊朗並列。

（綜合報導）

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