 7.8级强震重创土耳其和叙利亚 | 科技环境 | DW | 06.02.2023

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科技环境

7.8级强震重创土耳其和叙利亚

土耳其东南部发生的两次剧烈地震已造成数百人死亡，邻国叙利亚也受到了影响。这场灾难造成的损害还在持续扩大。

迪亚巴克尔市被摧毁的房屋

迪亚巴克尔市被摧毁的房屋

（德国之声中文网）土耳其东南部在当地时间星期一（2月6日）清晨接连发生两次剧烈的地震，地震学家表示，两次地震间隔时间仅约10分钟。根据最新消息，仅在土耳其就有至少280人死亡、2000多人受伤，而其邻国叙利亚的死亡人数超过了300人、600多人受伤。

据土耳其灾害与应变管理署（AFAD）称，7.4级地震的震中位于靠近叙利亚边境的卡赫拉曼马拉什省（Kahramanmaras）。此后不久，在加济安泰普省（Gaziantep）又测得了6.6级地震。

在一次的更新评估中，德国波茨坦地学研究中心给出的震级是7.8和6.7。根据官方报告，以色列也能感受到地震的晃动。

目前还不清楚地这场天灾对当地造成的损害全貌，土耳其内政部长索伊卢（Süleyman Soylu）告诉媒体，该国东南部的省份受影响最大。地震造成该地区许多建筑物倒塌，目前正在召集来自全国各地的救援队前往支援，索伊卢也透过媒体呼吁国际社会协助。

地震后的马拉蒂亚市

地震后的马拉蒂亚市

土耳其总统埃尔多安在推特上写道：「我们希望我们能一起在最短的时间内，以最少的损失度过这场灾难」。土耳其军方建立了一条空中走廊，使搜救队能够尽快到达灾区。土耳其国防部长阿卡尔（Hulusi Akar）表示：「我们调动了飞机，将医疗队、搜救队及其车辆送往地震区。」

据阿拉伯叙利亚通讯社（SANA)报道，不少叙利亚城市的建筑物也倒塌了。照片显示，救援队用担架将人们抬走。阿拉伯叙利亚通讯社引用国家地震中心负责人Raed Ahmed写道，这是叙利亚自1995年以来最强烈的一次地震。

欧盟危机管理执行委员雷纳席奇（Janez Lenarcic）证实，来自荷兰和罗马尼亚的救援队正在前往土耳其帮助当地机构。美国白宫国家安全顾问沙利文称，美国已经准备好提供帮助。德国政府已承诺向当地人民提供支持，外交部长贝尔博克在推特上表示：「我们将迅速与我们的合作伙伴开展援助。」

土耳其位于世界上最活跃的地震区之一，在那里，非洲大陆和欧亚大陆这两个最大的大陆板块相互接壤。 1999年，在土耳其西北部发生的7.4级地震中，有超过17000人丧生。

（综合报导）

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