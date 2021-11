 770萬美元！世界最大三角龍「大約翰」售出

重返侏罗纪:科幻还是现实?

还没死绝?

当毛里求斯的渡渡鸟在17世纪彻底消失时,还很少有人相信人类有能力把一个物种完全灭绝。直到19世纪时,自然学家居维叶确认生物灭绝是可能的,渡渡鸟才成为人类破坏力的标志。现在科学家们正在努力寻找渡渡鸟的DNA,希望人类也能证明自己的重生能力。 Not so dead after all?