 770萬美元！世界最大三角龍「大約翰」售出

（德國之聲中文網）一位來自美國的匿名收藏家，在上周四（10月21日）的巴黎拍賣會，以高達665萬歐元（774萬美元）的拍賣價格，成功標下古生物學家迄今發現最大的」。

「大約翰」的出土處位於如今美國南達科他州（South Dakota），也是這個暱稱的由來。此化石年代久遠，已有超過6600萬年的歷史，更被金氏紀錄認證為至今被發現最大的三角龍化石。

買家「激動」下單

代表這名神祕買家下單的瑞荷斯（Djuan Rivers）表示，買家「非常激動地」想收購這件三角龍化石。

科學家歷經多年艱苦工作才讓這隻三角龍完整重見天日。2014年長達2.62公尺的頭骨殘骸被發現，這件化石的蹤影首度曝光。在2015年底，60%的化石本體已出土。能挖出這麼多骸骨的化石，實屬罕見。

這隻三角龍的化石殘骸，被運送到一間義大利的實驗室，歷經千辛萬苦才重組原貌。

瑞荷斯表示，「它背後的歷史與策劃工作讓人印象深刻，能成為其中的一份子，保存這件在美國南達科他州發掘的化石，著實非常特別。」

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 再见恐龙？ 虽然已经出了五集，《侏罗纪公园》依然让我们沉迷于这种想象：有朝一日重遇地球上曾经存在过的最令人惊恐的生物—恐龙。不过从琥珀化石里的蚊子提取DNA，然后复制恐龙—这样的电影情节与现实依然相差遥远。知名去灭绝（de-extinction）科学家表示，对百万年前的基因物质加以利用是不可能的。

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 最后两只 2018年，名为“苏丹”最后一头雄性北方白犀牛去世，终年45岁。比他岁数更大的两头雌性白犀牛成为该物种的最后成员。科学家希望，这些深度冷冻的胚胎能够挽救这一“事实灭绝”的物种。这些胚胎是由一头死去的北方白犀牛的精子和一只近亲物种南方白犀牛的卵子培育而来。

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 还没死绝？ 当毛里求斯的渡渡鸟在17世纪彻底消失时，还很少有人相信人类有能力把一个物种完全灭绝。直到19世纪时，自然学家居维叶确认生物灭绝是可能的，渡渡鸟才成为人类破坏力的标志。现在科学家们正在努力寻找渡渡鸟的DNA，希望人类也能证明自己的重生能力。 Not so dead after all?

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 脆弱生灵 2000年，最后一只比利牛斯高地山羊Celia死去。不过当时科学家们已经收集并冷藏其毛发细胞。三年后，由Celia的DNA和一只山羊卵子结合而成的克隆体诞生。其实当时试验一共尝试了十几只母羊，但其中只有7只怀孕，而最后只有一头成功生产，但仅仅存活几分钟便告夭折。

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 往日旅客 这是Martha，最后一只旅鸽，死于1914年。这种生活在北美地区、体态丰满的鸟类曾是人们的盘中美食。即便动物保护者此前曾发出警告，但旅鸽还是由于大量捕杀和森林退化最终消失。致力于“去灭绝”的组织“Revive & Restore”认为旅鸽是复活生物学家们展示能力的最佳对象。

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 食蚁兽妈妈 澳大利亚的欧洲殖民者们曾为获得袋狼的头颅而高额悬赏。最后一头已知存在的袋狼在1936年死于霍巴特公园。现在科学家们已经从一具保存在乙醇内的幼兽标本中破译这一物种的全部基因信息，并希望将其基因注入其现存最近亲动物—袋食蚁兽的DNA内。

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 更新世公园 最有机会上演“王者归来”的物种是毛茸茸的猛犸象，其关系最近的亲戚是亚洲象。哈佛大学的科学家表示，这种冰河期的庞然大物可以在减缓永冻层融化，并由此减缓气候变化的进程中扮演角色。不过“更新世公园”的概念需要8万头动物才能产生真正效果，而批评者认为，这根本就是科幻小说。

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 赫克野牛 欧洲野牛曾经纵横驰骋在欧亚大陆上，但捕猎和栖息地消失导致这一物种在400年前彻底灭绝。不过，他们的后代—驯养牛—依然存在。与此同时，人们通过从驯养牛身上收集其野生祖先的基因特征的方式，也就是所谓“复育”（back-breeding），试图让欧亚野牛重生。德国早期的尝试培育出赫克野牛，目前散布于欧洲一些地区。

重返侏罗纪：科幻还是现实？ 与祖先重逢 我们曾与其它一些人类物种同时生活在地球之上，比如与现代人类有血缘关系的尼安德特人。现代人中不少人还具有尼安德特人的DNA，但人类也是他们灭绝的主要作案嫌疑人。与那些被我们灭绝的远古亲戚见上一面如何？科学家们正在实验室里培育现代人与尼安德特人大脑物质的混合体，以研究彼此之间的区别。 作者: Ruby Russell



學者：「大約翰」因頭部重擊而死

在重組「大約翰」200件殘骸的過程中，研究學者發現，這隻三角龍的死因是頭部遭到重擊，很可能是另一隻三角龍所為。

法國拍賣行「德魯奧」最初估價「大約翰」可能落在120萬歐元到150萬歐元，沒想到最後包含其他相關花費，拍賣價格竟落差多達550萬歐元。

「這是一項歐洲的紀錄」，拍賣人吉克洛（Alexandre Giquello）更指出，恐龍化石這個相對較新的市場，擴張相當快速。

去年紐約拍賣行佳士得（Christie’s）以3180萬美元高價售出一具霸王龍骸骨。

著名的恐龙 棘龙 vs 霸王龙 在斯皮伯格执导的科幻片《侏罗纪公园》里，霸王龙和棘龙展开了一场血腥恶斗。其实，这是完全不可能的。它们生活的时间整整相隔4000万年。霸王龙生活在北美，棘龙生活在非洲。几年前，人们在摩洛哥发现了棘龙化石。

著名的恐龙 无所不能的棘龙 活跃在1亿年前的棘龙非常独特。它生活在水里，可以吞下轿车般大小的鱼，也可以用锋利的牙齿咬碎滑溜溜的猎物。棘龙化石首次发现于1912年，但在二战纷飞的战火中下落不明。现在，人们在两根巨大的化石基础上修复了15米长的棘龙骨架。

著名的恐龙 明星霸王龙 这是参观者首次可以一起目睹棘龙和霸王龙这两种非常不同的恐龙。棘龙骨架的展出时间只到今年6月12日，之后它将被送到地方。但名为Tristan的霸王龙骨骼将在柏林自然博物馆展出三年。全世界共有50具修复后的霸王龙骨架。

著名的恐龙 参观者络绎不绝 这个1.5米长的巨大的头颅即便是对12米长的骨架来说也实在太沉了，因此单独放在一个陈列柜里。它的完好度高达98%，是世界上保存最完好的霸王龙头颅。过去一个半月里，霸王龙化石已经吸引了11.6万名参观者。

著名的恐龙 阿根廷的巨体龙化石 2015年，阿根廷的古生物博物馆宣布在该国境内发现了一具巨体龙的骨骼化石。它生前估计有40米长、20米高、80吨重。这样大的恐龙化石之前还从未被发现过。不过，由于骨骼化石没有被全部找到，以上数据也只是估计而已。

著名的恐龙 温顺的同类 剑龙是恐龙中的素食者。在伦敦可以看到这具保存几乎完整的5.6米长的剑龙化石，它是由300块骨骼化石拼成的。

著名的恐龙 威风不减 纽约美国自然历史博物馆展出的泰坦巨龙是由阿根廷发现的恐龙骨骼化石拼接而成的。这些恐龙化石是一个德国石油公司在阿根廷采油时发现的。阿根廷南部的巴塔哥尼亚被视为古生物学家的宝库。那里已经发现了大量的恐龙遗骸。 作者: Sabine Oelze/dpa



（美联社、路透社）

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