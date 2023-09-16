77国集团+中国峰会 呼吁改变“游戏规则”

（德国之声中文网）「77国集团+中国」峰会（G77+China）周五在古巴拉开帷幕，本次峰会的主旨是「科学、技术和创新」。古巴领导人迪亚斯-卡内尔（Miguel Díaz-Canel）周五在哈瓦那举行的为期两日的峰会开幕式上说：「北方国家一直按照自己的利益来组织世界，现在应该由南方国家来改变游戏规则。」

迪亚斯-卡内尔说，发展中国家和新兴国家是世界「多层面危机」的主要受害者，其范围从 「滥用不公正贸易」、全球暖化及其造成的后果。古巴领导人抱怨「国际架构」对全球南方国家的进步「怀有敌意」。

联合国秘书长古特雷斯也在峰会上呼吁建立一个「更具代表性、更能满足发展中经济体需求 」的世界秩序。他指出，这些经济体目前 「陷入了全球危机的泥潭」。

古巴于1月份接任77国集团轮值主席国。该组织由全球南方77个国家于1964年成立，旨在更好地维护其国际利益。由发展中国家及新兴国家组成的77国集团目前有134个成员，这意味着该协会代表了全球约 80%的人口。中国也参与了该集团活动，但从未承认自己是成员国。G77在其官方网站上则将中国列入其成员国名单中。

据中国外交部新闻稿，代表中国出席此次峰会的是习近平特别代表中共中央政治局常委、中央纪委书记李希。李希周五出席峰会并发表致辞称，中国愿同古巴和其他77国集团成员一道，共筑全球南方命运共同体。他表示，中国「永远是全球南方国家的一员。中国始终将南南合作作为对外合作的优先方向。」

李希在致辞中也着重提及习近平提出的「一带一路」倡议。他表示，习近平宣布中方已经成立全球发展和南南合作基金，并将推出专项资金专门用于落实全球发展倡议。「中国愿同77国集团成员密切沟通协调，优化发展资源投入，发挥共建『一带一路』倡议等公共产品最大效能，破解发展难题。」他同时也欢迎各方出席将于今年10月在北京举办的第三届「一带一路」国际合作高峰论坛。

与会的还有来自非洲、亚洲和拉丁美洲的约 30 位国家元首和政府首脑，其中包括安哥拉总统洛伦索、莫桑比克总统纽西以及巴勒斯坦总统阿巴斯和卡塔尔元首埃米尔哈马德。巴西总统卢拉、委内瑞拉总统马杜罗和阿根廷总统费尔南德斯也出席峰会。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 曾经的世界阵营划分 在冷战时期，根据意识形态不同，世界被划为东西阵营。西方资本主义阵营被看作是所谓的“第一世界”，东方社会主义阵营被看作是“第二世界”，“第三世界“常常是指经济水平更为落后的“南方世界”。这种分类如今已经过时。冷战结束后，按社会经济和政治特征划分的全球北方和全球南方的概念变得更为流行（图为1955年的第一次亚非会议）。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” “南北分歧” 简单来说，全球南方的特点是低收入、人口密集、基础设施差，可以理解为发展中国家、低收入国家。另一边的全球北方则主要是指发达国家、高收入国家。“南北分歧”（也称作“南北差距”，North-south Divide）等术语被广泛使用。这里的“南”、“北”并不是指地理方位上的南与北。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 全球北方 公开学术资料显示，一般来说，全球北方的定义包括美国、加拿大、几乎所有欧洲国家、以色列、塞浦路斯、日本、韩国、新加坡、台湾、澳大利亚和新西兰等。不过，国际对于全球北方以及全球南方的划分并没有公认的界定，也存在争议和不同的解读。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 全球南方 针对全球南方也有着多种解读。World Population Review网站指出，传统上，全球南方指的是不发达或经济处于弱势的国家。这些国家在历史上常面临全球北方国家（尤其是欧洲国家）的殖民统治。不过，也存在其他定义，用全球南方来泛指那些受到资本主义全球化负面影响的国家。一般认为全球南方由非洲、拉丁美洲和加勒比地区、太平洋岛屿以及亚洲的发展中国家组成。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 中国属于哪边？ 如同印度、巴西一样，中国也自己看作是全球南方国家。联合国南南合作金融中心有一份全球南方国家名单，该名单目前包括78个国家，名单也被称为“77国和中国”。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 南南合作 南南合作（SSC）是决策者和学术界用来描述全球南方国家在各个领域交流与合作的一种术语。公开资料显示，南南合作的形成可以追溯到1955年在印度尼西亚万隆举行的万隆会议（图），被认为促进了南南合作的形成。联合国在2003年12月23日通过的58/220决议中，将每年12月19日为南南合作日，后来又改为9月12日。

你需要了解的“全球南方”和“全球北方” 为何全球南方愈加受关注？ 一段时间以来，“全球南方”成为舆论热词（图为2021年的金砖峰会，金砖强调南南合作）。印度2023年初举行了“全球南方国家之声”线上峰会；日本在接任G7轮值主席国时主张加强与全球南方的关系；2023年2月的慕安会还设置了“南北合作”专场，强调西方要争取全球南方。这些变化与俄乌战争以及中国崛起不无关系。华盛顿外交关系委员会的菲克斯（Liana Fix）对DW表示，西方正在努力防止俄罗斯在乌克兰取得胜利，也在试图制衡正在崛起的中国。“西方第一次要依靠全球南方国家，而这些国家第一次可以反过来利用其对西方的影响力。”



哥伦比亚总统佩特罗在峰会上谈到气候危机时，呼吁就减免穷国债务进行国际谈判，以释放公共资金，「使我们能够为无碳经济转型提供资金」。本月早些时候在内罗毕举行的非洲气候峰会上，减免发展中国家的巨额债务和创建新的金融架构也是核心议题。

阿根廷总统费尔南德斯则表示，新冠病毒大流行标志着一个划时代的变化，暴露出各国在取得疫苗方面的不平等，并指出「90%的疫苗掌握在10个国家手中」。

古巴外交部长罗德里格斯（Bruno Rodriguez）周三对记者表示，会议将于周六结束并发表声明，强调「在日益排他、不公平、不公正和掠夺性的国际秩序中的发展权」。

他说，闭幕词草案强调了发展中国家面临的诸多障碍，并 「呼吁建立新的世界经济秩序」。

(法新社等)

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