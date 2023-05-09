75年前的“空中桥梁”

加托夫机场里的空军博物馆

柏林封锁时期第二个最重要机场是在英占区内的加托夫（Gatow）。英国人在那里实施了空中桥梁42%的降落行动。运输的物资中有用于西柏林人的液体燃料和食品。病人和儿童也从那里被运出。今天，在机场停机坪设有介绍德国军事航空史的展览。