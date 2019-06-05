75年前的战争浩劫 75年后的阳光明媚

（德国之声中文网）今年的6月6日是第二次世界大战诺曼底登陆日75周年纪念日。在阳光、音乐、战舰和各种战机的陪伴下，英国、美国、法国、加拿大等参战国元首出席了在英国南部城市朴茨茅斯（Portsmouth）举行的盛大纪念仪式。75年前，联军士兵在美国艾森豪威尔将军的命令下，从这里出发驶向法国诺曼底，开始了围剿歼灭德国法西斯政权的使命。

英国为此举行了据称是该国"近代史上规模最大的阅兵式"。在英国女王伊丽莎白二世、首相梅、美国总统特朗普、法国总统马克龙、德国总理默克尔以及加拿大总理特鲁多的见证下，朴茨茅斯为世界奉献上了一台英伦风十足的大型活动晚会节目。

英国皇家军队为纪念活动开场

D日重现

在纪念仪式舞台上亮相的包括当年参战登陆诺曼底的盟军老兵。他们当年在美国陆军五星上将艾森豪威尔的指挥下，克服了天气、地势以及德军顽强抵抗的困难。成功登陆诺曼底，为盟军士兵大举进入欧洲腹地反攻德国纳粹政权打开了一扇大门。纪念活动以话剧的形式重现了当年在登陆行动展开前不久，艾森豪威尔对是否应该发起登陆持怀疑态度，但在手下的参谋和担保下，这位二战中的美国陆军最高统帅发出了6月6日登陆诺曼底的命令，上演了人类近代历史上规模最大的一次海上登陆作战，书写了二战后的世界历史。而这一幕的历史重现，也是6月5日当天英国纪念演出的重头戏之一。

到场的各国政要几乎没有进行言语交流

到会的盟军国各国元首相继上台宣读祷告词或参战士兵的事迹或家书。到场的德国总理默克尔没有被安排登台。即将退位的英国首相梅展现了其动情的朗读能力，用一封阵亡英国军人生前给妻子写的信，引现场观众拭泪。美国总统特朗普宣读了一段祷告词，向在战场上无数失去生命的战士致意，祈祷上帝能在天堂收容他们的灵魂。他称75年前的那一天取得了巨大的成就，维护了"我们的共和国、我们的宗教和文明，使人类摆脱痛苦。"

对于到访英国的美国总统特朗普来说，这是他对英国进行国事访问的最后一天。特朗普和第一夫人本周一在白金汉宫得到了英国皇室的礼遇。周二他和即将卸任的英国首相梅举行了会晤。

重新回顾生死之旅

诺曼底登陆日也被称作D-Day，标志着盟军从纳粹德国手中解放欧洲，民主运动在全球范围内高歌猛进的开始。但同时这一天也是血流成河的一天。尤其是登陆代号为"奥马哈海滩"的盟军遭遇了德国纳粹第9军团352步兵师主力团最为顽强的抵抗，盟军遭受了巨大的损失，有超过2500名盟军士兵在登陆行动中丧生，其中大多是美国士兵。

在6月6日，也就是诺曼底登陆纪念日当天，法国同样将举行盛大的纪念仪式。美国总统特朗普也将参加。同时将有大约300名士兵在英国海湾城市朴茨茅斯的纪念活动结束后，登上前往诺曼底的轮船，重新回顾75年前的那场生死之旅。

上台的参战老兵

任琛/苗子（德新社、路透社）