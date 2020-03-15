75年前：希特勒究竟是怎么死的？

（德国之声中文网）1945年4月30日下午三点半，柏林，希特勒的"元首地堡"。"元首"的勤务员林格（Heinz Linge）闻到火药味之后冲进房间，发现地上有两把手枪，沙发上一片血泊。希特勒和他一天前刚刚成婚的妻子爱娃已经坐在沙发上死去--这是林格叙述的场景。他和党卫军突击队大队长君舍（Otto Günsche）以及纳粹青年团领袖阿克斯曼（Artur Axmann）是最先发现希特勒死亡的几个人。
史学专家一致认同的观点是，希特勒的确是在具有防弹功能的元首地堡中死去的。虽然直到今天仍然流传着一些宣称希特勒活到战后的阴谋论，但是这些传言都缺乏依据。目前唯一存在争议的是希特勒在地堡中自杀的具体细节。有的说法是他对自己的太阳穴开了一枪，有的说法是他服了毒，还有说法是双管齐下。毕竟在他自杀时，他的亲信随从无一人在场，除了跟随他一起死去的爱娃。
在希特勒生命的最后几天，柏林已经成为一片废墟。战争胜负已定，在帝国议会大厦的废墟上已经竖起了苏联旗帜。希特勒和陪伴他多年的女友爱娃于4月29日深夜在元首地堡里完婚。紧接着希特勒就命令秘书记下了他的遗嘱。
由于苏联红军的炮弹轰炸已经逼近眼前，所以这一夜的睡眠十分短暂。30日中午，希特勒把前一夜充当证婚人的私人秘书伯尔曼（Martin Bormann）和党卫军突击队队长君舍叫过来，进行了最后的交待：
"他（希特勒）亲口告诉我，他将会开枪自尽，布劳恩小姐（即爱娃）也会告别人世。他既不希望自己被苏联人活捉，也不希望死后尸体落到对方手里，被放在莫斯科的什么陈列馆里展出示众。他们的尸体必须化为灰烬。而我则应该全权负责所有必要的相关措施。"--这是君舍在1956年6月20日接受审讯的时候所讲述的内容。
最后一顿午餐是由希特勒的侍从林格烹制，按照"元首"的素食传统，简单的面条加番茄汤。下午三时许，希特勒的房门关上了。林格和君舍二人在门口守卫。也许是由于外面的炮火轰鸣，所以他们都没有听到钢制房门后的枪声响起。
大约三点四十分左右，他们嗅到了火药味，这才反应过来。至于打开房门后看到的场景，这两个人事后都进行过多次描述，但总是存在前后不一致的地方。包括其他那些真正的或者自称的目击者，所有的叙述都存在疑点。
可以确定的是，就在党卫军还在走街串巷地追捕逃兵时，希特勒已经携夫人自尽身亡。他的宣传部长戈培尔（Joseph Goebbels）和夫人当晚也决定自杀，并且连他们的五个年幼的女儿和九岁的儿子也一同毒死。
尸体处理几经波折
"元首"死后，他的亲密随从--君舍、林格和伯尔曼遵从遗嘱，在大约四点钟把希特勒和妻子的尸体从地下的元首地堡，拖到地面上的帝国总理府花园里进行焚烧。君舍叙述道，为了按照元首指示，把尸体焚烧殆尽，他们用尽了手头所有余下的汽油--大概有9到10罐20升装的汽油，但是仍然无法完成火化。
无奈之下，几个党卫军随从在傍晚六点半左右把两具烧焦的尸体从焚烧坑里挖出来，移入一个弹坑里掩埋。这是希特勒夫妇二人尸体先后经历的十次下葬中的第一次。
苏联军队自称在希特勒夫妇草草下葬之后数日就找到了二人烧焦的遗骸。随后专家通过牙齿确认了遗骸属于希特勒。而遗骸中的下颌骨和牙齿部分，据称至今还保存在莫斯科。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1939年
1939年9月1日，在希特勒的命令下，德国国防军对波兰发动进攻，并宣称是为报复波兰此前的袭击行为。然而，这是战争谎言。从9月3日起，与波兰结盟的法国和英国对德国宣战。不过，两国并没有介入在波兰的战事。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1939年
波兰无力抵抗装备精良的德国军队。仅历时5星期，波军便被击败。根据德苏之间的一份秘密协定，苏联红军于9月17日占领波兰东部。第三帝国和苏联在德国进攻波兰前一星期缔结了该协定。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1940年
1940年4月，德军占领丹麦，将该国作为进入挪威的跳板。该国被视为德国战时经济不可或缺的原料的来源地。英国有意切断这一原材料供应线，向挪威派出军队。不过，6月份，盟军也在挪威投降。与此同时，西线进军已经开始。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1940年
在西线，德军和法军依凭庞大的堡垒，对峙了整整8个月。5月10日，德军对中立的荷兰、卢森堡和比利时发动进攻，在短短数天内，便占领了这些国家，并以此绕开了法国的防守线。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1940年
德军从背后突袭法军，快速向巴黎推进，于6月中旬占领该市。6月22日，法国投降，并一分为二：希特勒德国占领部分和“维希”政府法国，该傀儡政权以贝当将军为首。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1940年
希特勒袭击英国。德国轰炸机将考文垂这样的英国城市夷为了平地。在法国北部和英国南部之间的英吉利海峡上空发生大规模空战。皇家空军给德国空军以痛击，从1941年年初起，德国空袭次数明显减少。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1941年
“英国空战”失败后，希特勒掉头向南，此后又转向东部。他命令德军侵入北非、巴尔干以及苏联。与此同时，更多国家加入由德、意、日为轴心的“轴心联盟”。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1941年
年初，希特勒命令进攻南斯拉夫，此前，该国退出了“轴心国联盟”。德军也没有放过驻扎有英军的希腊。1941年5月，大批德国伞兵空降希腊克里特岛，成为史上最大空降行动之一。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1941年
1941年6月22日，德军实施“巴巴罗萨计划”，入侵苏联。德国宣传机器称，这一计划的目的是为“扩大德国在东部的生存空间”。实际上，入侵是一场灭绝行动。在巴巴罗萨计划的实施过程中，德国军人犯下无数战争罪行。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1942年
最初，红军几无还手之力。然而，随着时间的推移，德军的攻势逐渐受阻。巨大的人员损失和不安全的后勤补给线削弱了德军的攻击力。希特勒虽控制了几乎整个欧洲大陆、北非及苏联的一部分，但是，1942年成为战争出现转折的标志。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1942年
德国的盟国意大利于1940年6月加入战争，进攻在北非的英军。1941年春季，希特勒派出“非洲军团”，以为增援。直到1942年秋季的第二次阿拉曼战役前，英军一直退守。此次战役使战局出现根本性改变，德军进入退却态势。1943年5月13日，非洲军团投降。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1942年
希特勒政权在东部战线后方设置诸如奥斯威辛—比克瑙（Auschwitz-Birkenau）这样的灭绝营。600多万人死于纳粹的种族灭绝狂。他们或遭枪杀、被煤气毒死，或死于饥饿和疾病。成千上万德军士兵和冲锋队成员参与了这一灭绝人类罪。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1943年
战争进入第四年，局面完全改观。在东部战线，红军开始反击。在南部，盟军登陆意大利。德国及其盟友无可挽回地进入守势。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1943年
斯大林格勒是战争转折的象征。从1942年7月起，希特勒军队的第六集团军试图攻占这座俄罗斯城市。至指挥官们于1943年2月放弃毫无希望的战斗，斯大林格勒战役已导致约70万人丧生，其中多为红军官兵。斯大林格勒战役的失败动摇了众多德国人的战斗意志。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1943年
随着在非洲的德军和意军部队投降，西方盟军攻占意大利，并由此出发，在欧洲大陆上与轴心国作战的道路被打通。7月10日，盟军在西西里亚登陆。美国也是盟军一部分。希特勒于1941年对美国宣了战。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1943年
9月，盟军登陆意大利本土。罗马政府签署停战协议。希特勒为此命令德军占领了意大利。盟军在意大利南部艰难向前推进，希特勒军队在该国的其余地区不断制造屠杀和恐怖事件。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1944年
在东线，红军势如破竹，德国侵略者节节败退。南斯拉夫、罗马尼亚、保加利亚、波兰，……一个又一个国家落入苏联之手。西方盟军也加强了攻势，登陆法国北部，此后不久，又在法国南部登陆。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1944年
6月6日清晨，美国、英国、加拿大以及其他国家的部队在法国北部的诺曼底海滩登陆。德军司令部虽已预料到盟军将发动登陆战，但预测的登陆点错误。西方盟军由此得以扩展其桥头堡，并从西部痛击希特勒。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1944年
8月15日，西方盟军在法国南部再度发动反击战役，登陆普罗旺斯。在北部和南部，盟军迅速推进，8月25日，巴黎解放。10月，亚琛成为被盟军攻占的首座德国大城市。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1944年
1944/45年冬，德军在西部集结，在阿登纳森林地区发动反攻。在最初失利后，盟军终于粉碎了德军的抵抗，并由西、东两个方向发动对“大德意志帝国”本土的不可阻挡的攻势。
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第二次世界大战：从突袭波兰到纳粹败亡
1945年
1945年5月8日，纳粹德国无条件投降。 为不致被俘，希特勒于4月30日自杀身亡。战争历时6年，约5000万人丧生，欧洲的大部分地区满目仓夷。1945年5月，德国统帅部陆军元帅凯特尔在柏林签署投降书。
作者: Alexander Drechsel