75年前：希特勒究竟是怎么死的？

（德国之声中文网）1945年4月30日下午三点半，柏林，希特勒的"元首地堡"。"元首"的勤务员林格（Heinz Linge）闻到火药味之后冲进房间，发现地上有两把手枪，沙发上一片血泊。希特勒和他一天前刚刚成婚的妻子爱娃已经坐在沙发上死去--这是林格叙述的场景。他和党卫军突击队大队长君舍（Otto Günsche）以及纳粹青年团领袖阿克斯曼（Artur Axmann）是最先发现希特勒死亡的几个人。

史学专家一致认同的观点是，希特勒的确是在具有防弹功能的元首地堡中死去的。虽然直到今天仍然流传着一些宣称希特勒活到战后的阴谋论，但是这些传言都缺乏依据。目前唯一存在争议的是希特勒在地堡中自杀的具体细节。有的说法是他对自己的太阳穴开了一枪，有的说法是他服了毒，还有说法是双管齐下。毕竟在他自杀时，他的亲信随从无一人在场，除了跟随他一起死去的爱娃。

在希特勒生命的最后几天，柏林已经成为一片废墟。战争胜负已定，在帝国议会大厦的废墟上已经竖起了苏联旗帜。希特勒和陪伴他多年的女友爱娃于4月29日深夜在元首地堡里完婚。紧接着希特勒就命令秘书记下了他的遗嘱。

由于苏联红军的炮弹轰炸已经逼近眼前，所以这一夜的睡眠十分短暂。30日中午，希特勒把前一夜充当证婚人的私人秘书伯尔曼（Martin Bormann）和党卫军突击队队长君舍叫过来，进行了最后的交待：

"他（希特勒）亲口告诉我，他将会开枪自尽，布劳恩小姐（即爱娃）也会告别人世。他既不希望自己被苏联人活捉，也不希望死后尸体落到对方手里，被放在莫斯科的什么陈列馆里展出示众。他们的尸体必须化为灰烬。而我则应该全权负责所有必要的相关措施。"--这是君舍在1956年6月20日接受审讯的时候所讲述的内容。

最后一顿午餐是由希特勒的侍从林格烹制，按照"元首"的素食传统，简单的面条加番茄汤。下午三时许，希特勒的房门关上了。林格和君舍二人在门口守卫。也许是由于外面的炮火轰鸣，所以他们都没有听到钢制房门后的枪声响起。

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大约三点四十分左右，他们嗅到了火药味，这才反应过来。至于打开房门后看到的场景，这两个人事后都进行过多次描述，但总是存在前后不一致的地方。包括其他那些真正的或者自称的目击者，所有的叙述都存在疑点。

可以确定的是，就在党卫军还在走街串巷地追捕逃兵时，希特勒已经携夫人自尽身亡。他的宣传部长戈培尔（Joseph Goebbels）和夫人当晚也决定自杀，并且连他们的五个年幼的女儿和九岁的儿子也一同毒死。

尸体处理几经波折

"元首"死后，他的亲密随从--君舍、林格和伯尔曼遵从遗嘱，在大约四点钟把希特勒和妻子的尸体从地下的元首地堡，拖到地面上的帝国总理府花园里进行焚烧。君舍叙述道，为了按照元首指示，把尸体焚烧殆尽，他们用尽了手头所有余下的汽油--大概有9到10罐20升装的汽油，但是仍然无法完成火化。

无奈之下，几个党卫军随从在傍晚六点半左右把两具烧焦的尸体从焚烧坑里挖出来，移入一个弹坑里掩埋。这是希特勒夫妇二人尸体先后经历的十次下葬中的第一次。

苏联军队自称在希特勒夫妇草草下葬之后数日就找到了二人烧焦的遗骸。随后专家通过牙齿确认了遗骸属于希特勒。而遗骸中的下颌骨和牙齿部分，据称至今还保存在莫斯科。