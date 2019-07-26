7.28示威者被控暴动罪 葵浦警民衝突真枪亮相

(德国之声中文网) 香港警察在728中西区集会中拘捕了49人，在7月30日晚上查扣满48小时。被捕人士当中有44人被控暴动罪，另有1人被控在公众场所持有攻击性武器。上述被告将在31日在东区裁判法院出庭。

公民党立法会议员郭家骐到场声援，称被控暴动罪非常重，刑期最高可判10年。他也谴责前一晚警员以长枪嚇市民。民主党立法会议员许智峯也斥责警方及律政司以较轻的罪名处理元朗白衫人，却以极重的罪责、极快的方式处理示威者。

一名示威者获得保释后与朋友会合

对准民众的黑色霰彈槍

30日晚上大约晚上8点，传出被拘捕人士被控暴动罪的消息，网民发动包围拘押部份疑犯的葵浦警署以表声援，警署外一度有逾千民众聚集，占据了葵涌道往荃灣方向三道行车线。

根据《香港01》与《明报》，大约在晚上10点半左右，一批防暴警察持圆盾步出警署，遭到示威者辱骂与投掷杂物。路透社拍摄的视频片段中，数十名防暴警察才刚出警署，就被示威者用雨伞推挤，甚至有几支雨伞高高扔向警员。警员因此暂时退回警署。

另一方面，多家港媒报导，一名「光头」警署警长两度对民众举起黑色霰彈槍，做出上膛动作瞄准示威者，且手指始终扣在钣机护圈内。

香港01报导，在警署外的警民冲突当中，「光头」警署署长与一名警员落单，在葵富路與葵仁路交界该名警员又跌倒被打，「光头」警署署长因此向示威者挥动警棍，并且用黑色霰彈槍吓阻示威者。之后该名「光頭」警署署长和警員在巴士站又遭到示威群众扔掷杂物如雨伞、交通锥等，他多次挥舞警棍、施放胡椒喷雾，又再度举枪吓阻。

白衣警长在巴士站数度举起黑色散弹枪

香港01表示，警察在10時許接获通报，曾與示威者爆口角的男子在新都會廣場對開不適暈倒，所以才步出警署。但是其他媒体都没有提供这个解释。之后，大批防暴警员又衝出警署，往巴士站前进，要救出受困的同事。之后，警车开进巴士站，「光頭」警署署长顺利上车离去。警员们缓缓退回警署方向，在快回到警署时，突然衝向示威者，再趁示威者后退时全数退回警署内。

混乱当中，「光頭」警署署长举起的黑色霰彈槍格外引起关注。明報、端传媒、香港01报导，该款式的黑色霰彈槍為雷明登870宕动式霰彈槍，为衝锋车上的装备。该长枪并无如早前示威时警员使用的长枪般在枪柄上印着「低致命性」(less lethal)字眼，明报引述资深警务人员说，该长枪可配备发射实弹。

天水围烟火伤人

香港电台报导，31日凌晨有上百人包围天水围警署，在凌晨2:35分左右，突然有私家车开到警署附近，往人群放烟火。从「香港人」与众志常委敖卓轩的推特上影片看到，红色、蓝色、绿色的烟花在天桥与骑楼间流窜，再反弹击中人群，大街一时烟雾弥漫。31日上午，警方宣布共有6人因为烟花受伤，其中5人被送医，1人在现场拒绝接受医疗协助。警方说烟花攻击并非警方發起。

罗法/夏立民(综合报导)