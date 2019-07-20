721香港遊行包围中联办 示威者重申5大诉求

(德国之声中文网) 香港民间人权阵线（民阵）今日（21日）再办游行，示威者突破警方防线，从原本的终点湾仔前进金钟，并推进包围中联办。

示威者重申5大诉求:1.撤回「送中」条例。2.撤回621衝突的暴动定性。3.将被捕示威者无罪释放。4.成立独独立调查委员会。5.立即规划实施立法会议员和特首双普选。

港媒香港01报导，示威者前往中联办途中高呼「时代革命光复香港」。

遊行者有人举着「LIAR」(骗子)和「No Excuse Carrie Lame」(林郑月娥没有藉口)等标语。一张贴在灯柱上的海报呼吁「对警察暴行进行调查」。

民主派立法会议员毛孟静说：「据我所知，警方非常担心可能发生的混战，衝突......政府，立法团体和警察总部的暴力事件。」

而在抵达中联办后，有示威者发表宣言，指责政府方面冷漠对待民众诉求，强调将“以一切方法逼使政府正面回应诉求”，并希望“拨乱反正，使香港重回正轨，成为团结民主自由公义的社会。”

一些示威者向中联办门口上方的国徽投掷鸡蛋、泼洒油漆。随后警方宣布开始清场。晚上8点半左右，大批携带防暴装备的警察在中联办周边开始推进，并移除示威者设置的路障。示威者则开始离场，向中环方向行进。

周日晚间9点左右，组织方民阵宣布，游行示威结束。

示威者在维园集结

不顾申请终点继续前进

大概在4点20分，队头已到达警方设定的卢柙道终点。不过之后遊行人士要求开路，同时警方后撤，遊行人士继续向湾仔和金钟方向前进。

遊行原本规划要走到金钟，也就是香港政府、终审法院和立法会所在地。但警方表示，由于安全考量缩短抗议路线。预计数万人将从繁华的铜锣湾购物区维多利亚公园前往湾仔卢押道，只有一站地铁路程。

香港警方在金钟政府总部前的道路已部署巨大的注水拒马。媒体称，为了这次集会，警方部署5千名警察。几条主要道路也已被关闭。

本次遊行集合时间是下午3点，不反对通知书的时效则延长至晚上11点59分。

这是《逃犯条例》修订争议以来民阵所办的第3场遊行。前2场民阵宣称分别有100万和200万人上街反修例示威。今日会有多少人数参与也引起关注。

中共官媒《人民日报》21日发表评论说：「连日来的暴力行为已经损害了香港作为国际化商业大都会的声誉，伤害了广大港人的切身利益。」北京也一再谴责暴力抗议活动是对「一国两制」毫不掩饰的挑战。

「解不开的结」

7月21日前一天，香港建制派发起以「守护香港」为题的添马公园720集会， 诉求不要暴力及撕裂，要法治，和平，安定及团结，并表示「坚守一国两制，支持港府依法施政，就没有解不开的结」。

然而上周末，两场和平抗议活动最后沦为警察和示威者严重冲突，导致数10人受伤，40多人被捕。近来香港连续的抗议活动有时会使金融商业区的部分路段陷入瘫痪，政府办公室关闭。官员还警告，骚乱对经济会产生重大影响。

许多人将衝突升级归因于6月份港警发射橡皮子弹和催泪瓦斯驱散和平集会者。当时香港社会一片哗然，将其视为10多年来最暴力的镇压手段。

重重的争议让数百万人在过去两个月里，以前所未有的方式走上街头「反送中」。这是自22年前香港回归中国统治以来最大的社会动荡。特首林郑月娥也因此陷入困境。