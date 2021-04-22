721元朗白衣人袭击案：5人被判罪成

（德国之声中文网）根据香港电台报道，涉及721元朗事件的8名被告中，5人被裁定犯有暴动、有意图伤人及串谋有意图伤人罪，法庭撤销他们的保释。另外2名被告之前已承认暴动罪名。香港法官叶佐文本周五（6月18日）就案件宣布了裁决。余下1人被判无罪释放，因为法官认为指控这名被告的视频片清晰度足够，但认为片中人不是被告。其余5人全部罪成，判刑将会在7月22日进行。

2019年7月21日，港铁元朗站逾百名白衣人对反送中示威者以及当地平民实施了无差别攻击。据《头条日报》报道，事件造成至少有45人受伤，当中包括孕妇，有1人危殆，5人重伤。香港警方随后拘留了多名与袭击相关的人士。其中部分人来自元朗乡村，年龄在24-54岁，职业包括司机、小商贩、装修工人等。警方称，部分人有黑社会背景。警员接报后约40分钟才到达现场执法，引起“警黑勾结”之说。

法新社指出，721事件给港警带来信任危机，有质疑指责警方和暴徒沆瀣一气。有人拍到警察与挥舞着棍棒的白衣人交谈之后让他们离开。

去年5月15日，香港监警会公布了警察处理反送中抗议活动的报告。报告批评元朗事件中，警方在报警后40分钟才赶到现场，但结论是警方的"指挥结构"有问题，而不是与白衣暴徒相勾结。舆论认为，这份期待已久的"寻找事实"的报告在很大程度上是在为警员开脱。

法新社指出，到目前为止仅有一小部分元朗袭击者被逮捕。



(法新社等)

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