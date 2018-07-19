 709案律师妻子集体剃髮 抗议当局非法办案 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.12.2018

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时政风云

709案律师妻子集体剃髮 抗议当局非法办案

本周一，4名在押中国维权律师的妻子集体剃光所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，并且通过接待室提交了《督促函》。

Protest China Peking Frauen rasieren sich aus Protest ihre Haare ab (DW/L. Wenzu)

"我可以无发，你不能无法"

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维权律师王全璋失踪超过千日杳无音讯。他的妻子李文足展开了徒步寻夫，从北京家中走往丈夫被批捕的天津。120公里的路途上，中国国保不断阻挠。她问：“我寻找自己丈夫的下落，哪里不对了？” (10.04.2018)

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(德国之声中文网) 周一(12月17日)上午，这4名"709律师"妻子在北京的一处公园内公开剃光了所有头发。她们没有请理发师，而是相互动手剪发。剪落的头发被收集到透明塑料盒中，一旁还摆放着她们身陷囹圄之丈夫的照片。这场公开剃发行动引起了不少周边居民的围观，还有十多名受邀前来的境外媒体记者。

随后，这4名女子动身前往最高人民法院，要求后者履行监督职责，纠正王全璋案被天津第二中级人民法院"严重超出规定办案期限"的行为。

Li Wenzu (picture-alliance/epa/H. H. Young)

王全璋律师的妻子李文足

王全璋律师的妻子李文足对现场记者表示，自从丈夫在2015年7月的大抓捕中被带走以后，她就一直无法见到王全璋。她还说，办案法官非但严重超出办案期限，还阻止她为丈夫选择辩护律师。

王全璋被称为"709律师大抓捕案最后一人"，被捕至今三年半仍被无限期拘押。检察机关对他发起了"颠覆国家政权罪"公诉，但是天津中级法院至今没有开庭。他的妻子李文足及其先后聘请的7名律师都无法与之会见。

而李文足等"709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。

在向最高人民法院提交《督促函》后，4名律师妻子在法院外还齐声呼喊了"我可以无发，你不能无法"之口号。此举导致当局增派警力驱赶拦截。

除了王全璋的妻子李文足，参加此次抗议行动的另外3人分别为谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏。

路透社等媒体就此事向天津市第二中级人民法院、最高人民法院发出了置评请求，但是没有得到回应。

Hongkong Wang Quanzhang Plakat Aktivisten (picture-alliance/AP Photo/V. Yu)

今年7月，一香港市民手持王全璋画像，在中联办门前抗议。

香港律师公会声援

本周二(12月18日)，香港大律师公会也发表声明，声援在押三年半的中国律师王全璋。该组织指出，王全璋2015年夏天被捕、2016年1月被控颠覆国家政权罪后，一直与外界隔绝，当局没有启动任何法庭程序。声明呼吁中国司法当局应当履行正当程序，尽快处理相关案件，并在过程中尊重公民的基本人权。鉴于"王律师已经被扣留非常长的时间"，律师公会还在声明的最后敦促中国当局"在候审期间尽快释放王全璋"。

香港大律师公会通常很少就中国内地的司法问题进行公开表态。但在"709律师大抓捕案"中，该组织已经在2015年7月18日以及2017年3月31日两次呼吁中国司法当局"履行正当程序尽快处理相关案件，并在过程中格外尊重中国法律人士以及公民的基本权利"。

文山/叶宣(法新社、路透社)

 

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