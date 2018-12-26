709律师王宇 美使馆外遭警带走

(德国之声中文网) 中国维权律师王宇在周三 (3月27日) 傍晚六时多，前往位于北京的美国驻华大使馆，准备出席一场关于法律打击家庭暴力的讲座。岂料她就在大使馆外面，被中国警方强行押上警车带走，有目击者指她被锁上手铐。

与王宇同行的维权人士唐志顺也一度被带上警车，他在事发翌日再被朝阳区麦子店派出传唤，要求进行讯问。

他早前向媒体表示，当时中国警方在美国大使馆外检查到场人士的身份证，但王宇称自己没有带身份证，但质疑警方此举的法律依据。警员指是根据《警察法》第九条执法，该法律赋权警察要求「有违法犯罪嫌疑的人员」出示相应证件并在当场进行盘查。

唐志顺同样，他说美国使馆人员曾经游说警方让王宇进入使馆，但失败告终。王宇被带走后逾12小时，丈夫仍无法与她取得联络。他只是联络上办案警员，对方指王宇涉嫌「妨碍公务」被带往派出所，他质疑警方过度反应。

王宇是中国2015年「709大抓捕」当中第一批被捕的维权律师，她因为涉嫌干犯「颠覆国家政权罪」遭关押约一年。至2016年7月，她在接受「录影认罪」后取保候审。她获释后表示，自己是被迫认罪。

李芊/罗法 (综合报导)