709律师王宇 美使馆外遭警带走

(德国之声中文网) 中国维权律师王宇在周三 (3月27日) 傍晚六时多，前往位于北京的美国驻华大使馆，准备出席一场关于法律打击家庭暴力的讲座。岂料她就在大使馆外面，被中国警方强行押上警车带走，有目击者指她被锁上手铐。
与王宇同行的维权人士唐志顺也一度被带上警车，他在事发翌日再被朝阳区麦子店派出传唤，要求进行讯问。
他早前向媒体表示，当时中国警方在美国大使馆外检查到场人士的身份证，但王宇称自己没有带身份证，但质疑警方此举的法律依据。警员指是根据《警察法》第九条执法，该法律赋权警察要求「有违法犯罪嫌疑的人员」出示相应证件并在当场进行盘查。
唐志顺同样，他说美国使馆人员曾经游说警方让王宇进入使馆，但失败告终。王宇被带走后逾12小时，丈夫仍无法与她取得联络。他只是联络上办案警员，对方指王宇涉嫌「妨碍公务」被带往派出所，他质疑警方过度反应。
王宇是中国2015年「709大抓捕」当中第一批被捕的维权律师，她因为涉嫌干犯「颠覆国家政权罪」遭关押约一年。至2016年7月，她在接受「录影认罪」后取保候审。她获释后表示，自己是被迫认罪。
李芊/罗法 (综合报导)
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
王全璋——“709案最后一人”
2018年圣诞期间，被关押三年半的王全璋首次在天津第二中级人民法院受审。中国政府派出20多名警力封锁法院，并阻挡王全璋亲友前往听审。家住北京的王全璋妻子李文足也被禁止前往天津。在“709”系列案中，王全璋是最后一位在押待审的人。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
“709”系列案
“709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
锋锐律师事务所
中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
王宇“电视认罪”
女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
周世锋 “颠覆国家政权罪”
维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
江天勇被判两年监禁
中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
谢燕益 在监控下生活
北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
709案最重量刑
网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
“他看上去老了20多岁”
去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
辩护人也受到牵连
被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。
-
不止王全璋，盘点“709案”的律师们
709案律师妻子集体剃发抗议
"709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。
作者: 德国之声 中文网