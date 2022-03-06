 7000多俄罗斯游客滞留泰国 部分换用银联卡 | 经济纵横 | DW | 09.03.2022

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经济纵横

7000多俄罗斯游客滞留泰国 部分换用银联卡

泰国官员周二（3月8日）表示，目前有7000多名来自俄罗斯的游客滞留在泰国。泰方正在努力为他们安排归国航班。

Tailand

泰国今年1月接待了约2.3万名俄罗斯人

（德国之声中文网）泰国国家旅游局长育塔萨（Yuthasak Supasorn）本周二表示，由于航班取消、卢布狂跌以及俄罗斯部分银行被踢出全球SWIFT系统带来的支付问题，7000多名俄罗斯人目前滞留在普吉岛、苏梅岛、芭堤雅和甲米等地。此外，还有更多俄罗斯游客在前往泰国的路上。

育塔萨向路透社表示，"我们必须做个好主人，照顾好每个人。"

2019年，泰国接待了140万名俄罗斯游客。今年1月，泰国接待了约2.3万名俄罗斯人，约占总入境游客的五分之一。

部分俄游客使用中国银联卡

目前滞留泰国的俄罗斯游客有一半在普吉岛。普吉岛旅游协会主席蒲吉帝（Bhummikitti Ruktaengam）说："我们已经要求酒店降低价格并延长他们的逗留时间。"他说，在俄罗斯银行发行的美国维萨（Visa）信用卡和万事达卡因西方金融制裁无法使用后，一些俄罗斯游客使用了中国的银联卡。

美国支付公司维萨和万事达周六宣布，由于俄罗斯入侵乌克兰，它们已暂停在俄罗斯的业务。

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遭西方制裁 俄罗斯命悬中国?

泰国是支持要求俄罗斯立即撤军的联合国决议的141个国家之一，但没有对莫斯科实施任何制裁。

蒲吉帝说，也有数百名来自乌克兰的游客滞留在泰国，主要是因乌克兰机场关闭。

他说，目前泰方正努力让滞留的俄罗斯人乘坐中东航空公司的航班前往莫斯科，并安排归国航班。同时，泰方也在考虑一项提案，允许在普吉岛的酒店、航班和其他业务中使用加密货币进行支付。

（路透社）

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