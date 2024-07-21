70岁生日之际 默克尔政绩毁誉并存

今年7月17日前联邦总理默克尔迎来70岁生日，德国联邦总统也给默克尔送上了祝福。而大部分德国人表示，现在的德国比默克尔任期内要糟糕。

（德国之声中文网）默克尔卸任总理至今已有差不多两年半时间，民调机构"YouGov"就民众对德国整体状况的感知对2300名德国人发起了一项民意调查。调查结果不知道会令默克尔是喜是忧：61%的德国人认为自默克尔卸任以来德国变得更加糟糕。问及原因时，28%的人认为，自2021年以来接替默克尔上台的交通灯政府（社民党、自民党和绿党）是"罪魁祸首"。只有约四分之一的人表示，生活状况整体持平。

默克尔：清醒和务实主义

默克尔在2005年至2021年间以冷静和务实主义治理国家，那么她现在很可能也会以同样的态度看待这项民调结果 - 在她之后上台的联盟政府需面临并处理多项危机：俄乌战争、随之而来的通货膨胀、高企的能源价格、中东战争，以及日益严重的社会两极分化、右翼民粹主义在整个欧洲崛起、僵化的官僚主义机制和德国老旧的基建设施。

联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）于2023年4月授予默克尔德国最高功绩勋章 大十字勋章，并称她为"民主的榜样和标志" 图像来源: Michele Tantussi/REUTERS

不喜欢聚光灯的前总理

退休后，默克尔几乎在公众视野里消失了 - 就像她自己之前宣布的那样。默克尔也是战后德国首位自愿放弃连任的联邦总理，2021年她自愿离任总理。默克尔不寻求媒体关注和曝光，很快淡出公众视野。尽管如此，在她70岁生日之际，仍有许多人想念她，并向她送上祝福。联邦总统施泰因迈尔（社民党）便是其中之一，他曾两度在默克尔政府中担任外长。

施泰因迈尔："我们民主的榜样和标志"

联邦总统施泰因迈尔在他的官方生日祝辞中称赞默克尔是"我们民主的榜样和标志"。他提到，默克尔的特别之处在于，她70年人生几乎可以被精准地分为两个阶段："柏林墙倒前的35年，以及柏林墙倒后、在渴望已久的自由中生活的35年。" 施泰因迈尔继续写道："对您来说，自由的价值和开明社会的价值始终非常重要。您的论点如此令人信服，因为您以自身经历，更深刻地认识到，生活在一个自由民主的国家里的价值无法用任何东西来衡量。"

2005年11月22日：默克尔宣誓就任德意志联邦共和国首位女总理 图像来源: Guido Bergmann/BPA/dpa/picture-alliance

"你还没有取得多大成就"

默克尔一直需要面对的挑战包括：她来自前东德的背景，最初的职业是一名物理学家，与政治无甚关联，直到1989年11月9日柏林墙倒之后才进入政坛，相比于大多数来自西德的男性政治家，默克尔政治生涯开始的要晚得多。德国公共电视台ARD新推出的一个五集纪录片《默克尔总理的命运之年》（Schicksalsjahre einer Kanzlerin）中也提到了这一点。

在纪录片中，默克尔讲述了她在1984年30岁生日那天搬进了当时位于东柏林的一间破旧公寓。那时她刚结束第一段婚姻。默克尔的父亲，一位牧师，来到新搬的住所看望她。40年后，默克尔回忆道："他当时环顾四周，没有生日祝福，而是对我说：'你还没有取得多大成就。'"

默克尔的政治生涯始于柏林墙倒

然而接下来的数十年则远不是默克尔父亲当年所能预见的了：默克尔从成为民主德国第一届、也是最后一届自由选举政府的副发言人，到联邦部长，再到首位女总理，并三次连任，如今回顾起来，这一路走来几乎充满了传奇色彩。这是一段只有处于柏林墙倒和两德统一那样的时代转折点才能开始的政治生涯。

退休后，默克尔便鲜少出现在公众视野里。偶有露面也是以颇为出人意料的方式，比如今年5月，绿党籍前环境部长特里廷（Jürgen Trittin）告别政坛，默克尔发表讲话对其工作表示赞赏和肯定。这位绿党元老总体来说在默克尔从政活跃期与其交集不大。再有就是2023年5月，默克尔与前美国总统奥巴马在柏林的会面也在当时登上了一些新闻头条。除此之外，默克尔深居简出，据说正在努力撰写回忆录，预计将在今年秋季出版。

前德国总理默克尔和前美国总统奥巴马在柏林餐厅进行了一场私人会面 图像来源: Büro der Bundeskanzlerin a. D./dpa/picture alliance/dpa

前卫生部长施潘历数默克尔执政时期三大错误

离职后默克尔与其所在政党基民盟在很大程度上保持疏远。自2021年12月以来，她没有参加过任何党代会。在默克尔生日当天，现任基民盟议会党团副主席施潘（Jens Spahn）在接受新闻杂志《焦点》（Fokus）采访时虽然对默克尔做出的贡献表示赞扬，但也指出了她的三大错误：第一个是2015年以来的大规模非法移民令德国社会不堪重负并造成了社会不稳定。施潘认为，第二个错误是"我们至少从2014年起就应该对普京领导下的俄罗斯采取完全不同的态度。 "第三个错误是2011年福岛核电站事故后做出退出核能的决定。

默克尔稳健执政16年 政治遗产今安在？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

默克尔对德国人民改变的能力信心不足？

与如今的交通灯执政联盟代表交谈时，许多人表示，默克尔执政时期的特点是：尽可能少的给德国人民带来需要进行改变的负担。而现在，则必须以最快速度对那些未完成的变革进行弥补：数字化、能源转型、解决技术工人短缺问题等。并且，在全球民族主义威胁日益严重的大环境下，德国还必须迅速学会自卫，包括军事自卫。

即便是政治对手，比如绿党籍副总理哈贝克，也对这位曾带领德国度过欧债危机以及新冠疫情的前总理给予了非常友善的评价。今年6月，哈贝克在德国版《滚石》（Rolling Stone）杂志上写道，人们完全可以想象默克尔在家里安安静静地烤蛋糕、削土豆皮，或者看《犯罪现场》的样子。这显然是一种称赞：赞扬默克尔反感任何形式的虚荣。

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