“7月13日已成为一个文化与历史的符号”

（德国之声中文网）7月13日是中国知名异议人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波去世5周年。据“独立中文笔会”官方网页通告，纪念刘晓波的年度追悼会在伦敦皮卡迪利·圣詹姆斯教堂举行。
主持悼念仪式的有来自德国的库纳牧师（Roland Kühne）、圣詹姆斯教堂的牧师，以及国际笔会和平委员会副主席廖天琪。全球各地人士可以通过视频连线的方式参加祭奠活动。
中国民运理论家胡平撰文指出，在这里，人们不仅仅是纪念刘晓波。“刘晓波也是一个文化与历史的符号。他代表着许许多多为中国的自由民主事业而抗争与受难，并先我们离去的仁人志士。我们纪念刘晓波，同时也是纪念所有的先驱者。”
他在文中也提到，7月13日已经成为一个文化与历史的符号。如今中国很多年轻人根本不知道刘晓波，年纪大一点的、知道刘晓波的，也渐渐淡忘了。他强调，正因为如此，对刘晓波的纪念才格外有意义。
《法兰克福汇报》2018年12月22日用整版介绍了《零八宪章》
2009年12月，因起草《零八宪章》而被捕入狱的刘晓波被以“煽动颠覆国家政权罪”判处11年有期徒刑。2010年，诺贝尔奖委员会宣布将诺贝尔和平奖颁发给狱中的刘晓波。
2017年6月，正在服刑中的刘晓波因为肝癌办理保外就医，7月13日在沈阳病逝，享年61岁。
延伸阅读——专访: 零八宪章、改革已死与刘晓波的个人代价
在新浪微博上，用刘晓波作为关键词无法搜索到任何结果。在推特上则有不少推文表示对刘晓波的追思，还有身在各地的网友分享在海边放上刘晓波照片、空椅子和鲜花或标语的纪念照片。
前中共中央党校教授、现居美国的蔡霞发表推文纪念刘晓波：“他本该在诺贝尔奖颁奖典礼现场，然而由于中共极权统治的残酷迫害，颁奖典礼现场只有那把缺位的空椅子。从此，刘晓波—六·四屠杀事件—空椅子，成了追求自由民主的中国人心中永远的痛。我们纪念刘晓波，我们继续朝着刘晓波为之献出生命的目标前行。”
（综合报道）
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
领奖台上的空椅子
7月13日是刘晓波的祭日。2010年，诺贝尔奖委员会宣布将诺贝尔和平奖颁发给狱中的刘晓波。由于家人也无法代为领奖，在2010年12月在挪威奥斯陆举行的颁奖典礼上，人们为刘晓波放置了一把空椅子，并将获奖证书和奖章放在椅子上。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
煽动颠覆国家政权罪
因起草《零八宪章》被捕入狱的刘晓波于2009年12月被北京当局以"煽动颠覆国家政权罪"判处11年监禁。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
刘晓波获德国笔会奖
刘晓波获诺贝尔和平奖之前，德国笔会宣布将该年度赫尔曼·凯斯滕奖（Herrmann -Kersten-Preis）授予中国作家刘晓波。德国笔会主席约翰诺·斯特拉瑟尔（Johano Strasser）和替刘晓波领奖的时任独立中文笔会主席廖天琪。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
这个奖属于六四亡灵
当刘霞告诉刘晓波，他获得了2010年诺贝尔和平奖时，刘晓波流着眼泪说出的第一句话就是，这个奖应当属于六四亡灵。刘晓波曾明确表示，六四民主运动以及这场运动被血腥镇压的结局改变了他的人生轨迹。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
那个时代，那个地方：广场四君子
1989年6月2日，刘晓波（中间手持麦克风者）、周舵、高新和侯德健4人来到天安门广场，开始绝食。他们表示，绝食是为了抗议戒严和军管，呼吁学生和政府以和平谈判、协商对话来解决双方对立。此后，被称为“四君子”的他们一直待在广场，直至六四凌晨。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
“我一定要坚持”
刘晓波曾说，为了给这些亡灵讨回公道，我作为幸存者对这些死者有一份没办法放下的责任。只要六四这件事没有得到公正的评价， 我一定要替他们做。不管效果怎样，我一定要坚持。" 这是刘晓波2000年夏天在家中与作家贝岭。多年之后，贝岭成为《刘晓波传》作者。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
纽约举办刘霞个人摄影展
刘晓波获得诺贝尔和平奖后不久，夫人刘霞便遭到软禁。2012年美国纽约举办了题为“沉默的力量”（The Silent Strenth）的个人摄影展。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
米勒朗诵刘霞的作品
德国诺贝尔文学奖得主赫塔·米勒（Herta Mueller）是刘晓波文学活动在柏林的主要推动者和支持者。这名出生和成长于罗马尼亚的作家对专政和独裁有着亲身且独到的见解。这是她在柏林文学节期间朗诵刘霞的一首诗歌。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
从未被遗忘
柏林国际文学节多次以刘晓波和刘霞为主题举办讨论会。这是2016年的一次会议现场，邀请的嘉宾从左至右：独立中文笔会主席廖天琪、前德国驻华大使史坦泽（Volker Stanzel）、作家廖亦武和翻译。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
肝癌晚期
2017年6月底，关押诺贝尔和平奖获得者刘晓波的锦州监狱证实，刘晓波被发现罹患肝癌，已经办理保外就医。据称一个“由8位国内知名肿瘤专家参加的医疗救治小组”为刘晓波制定了治疗方案。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
海外就医的愿望
2017年7月3日，中国国家主席习近平到访德国前夕，德国联邦政府发言人在记者会上表示，德国政府已注意到有关刘晓波及其夫人到国外进行治疗的愿望，并“希望刘晓波能得到一切必要的治疗手段”。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
德美医生会诊
2017年7月8日，负责救治刘晓波的中国医大一院发布了题为“美德专家称刘晓波到国外也没有更好的办法”的短消息。7月9日，前往中国参与会诊的一名德国医生和一名美国医生发表声明称， 他们相信刘晓波可以转运到国外接受治疗，但必须尽快进行。网上出现的相关会诊视频引起德方抗议。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
院方：病情垂危
2017年7月11日，美国重申欢迎刘晓波赴美接受治疗。7月12日，中国医大一院罕见地在同一天内两次发布病情通报。下午的通报称，刘晓波“病情垂危”，医院正全力抢救。
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“我没有敌人” 刘晓波的人生轨迹
缅怀晓波
2017年7月13日，刘晓波因为肝癌引发多重器官衰竭在沈阳病逝，享年61岁。在社交媒体上，很多人缅怀这位民主斗士。