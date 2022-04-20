“7月13日已成为一个文化与历史的符号”

（德国之声中文网）7月13日是中国知名异议人士、诺贝尔和平奖得主刘晓波去世5周年。据“独立中文笔会”官方网页通告，纪念刘晓波的年度追悼会在伦敦皮卡迪利·圣詹姆斯教堂举行。

主持悼念仪式的有来自德国的库纳牧师（Roland Kühne）、圣詹姆斯教堂的牧师，以及国际笔会和平委员会副主席廖天琪。全球各地人士可以通过视频连线的方式参加祭奠活动。

中国民运理论家胡平撰文指出，在这里，人们不仅仅是纪念刘晓波。“刘晓波也是一个文化与历史的符号。他代表着许许多多为中国的自由民主事业而抗争与受难，并先我们离去的仁人志士。我们纪念刘晓波，同时也是纪念所有的先驱者。”

他在文中也提到，7月13日已经成为一个文化与历史的符号。如今中国很多年轻人根本不知道刘晓波，年纪大一点的、知道刘晓波的，也渐渐淡忘了。他强调，正因为如此，对刘晓波的纪念才格外有意义。

2009年12月，因起草《零八宪章》而被捕入狱的刘晓波被以“煽动颠覆国家政权罪”判处11年有期徒刑。2010年，诺贝尔奖委员会宣布将诺贝尔和平奖颁发给狱中的刘晓波。

2017年6月，正在服刑中的刘晓波因为肝癌办理保外就医，7月13日在沈阳病逝，享年61岁。

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在新浪微博上，用刘晓波作为关键词无法搜索到任何结果。在推特上则有不少推文表示对刘晓波的追思，还有身在各地的网友分享在海边放上刘晓波照片、空椅子和鲜花或标语的纪念照片。

前中共中央党校教授、现居美国的蔡霞发表推文纪念刘晓波：“他本该在诺贝尔奖颁奖典礼现场，然而由于中共极权统治的残酷迫害，颁奖典礼现场只有那把缺位的空椅子。从此，刘晓波—六·四屠杀事件—空椅子，成了追求自由民主的中国人心中永远的痛。我们纪念刘晓波，我们继续朝着刘晓波为之献出生命的目标前行。”



（综合报道）

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