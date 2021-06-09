7月1日生效！欧洲议会通过引入新冠证书 

（德国之声中文网） 欧洲议会6月9日以多数投票通过了在欧盟实行新冠证书的提案。欧洲议会在斯特拉斯堡发表一项声明称，“欧盟各成员国应免费发放证书，要么以数字形式，要么以带有二维码的纸质形式。”

新冠证书将于7月1日在欧盟正式生效，有效期为12个月。具体而言，证书将分为三种形式，分别标明持证人已接种疫苗，检测呈阴性或曾经感染过新冠病毒并康复。

按照提案，欧盟各国将互相承认证书，并可以对此进行核查，以防止弄虚作假的行为。证书持有者将在欧盟内部旅行时免除额外的旅行限制，如隔离、自我隔离或病毒检测，从而明显简化欧盟国家间的旅行。证书中还将记录持证者接种了哪一种经过欧洲药管局批准的疫苗，所有成员国必须对此加以承认。不过，欧盟也表示，欧盟新冠证书并非旅行文件，也不是人们拥有行动自由的前提。

在欧洲议会通过后，该议案还需经欧盟理事会通过，并得到欧盟各国的批准。不过，这被认为只是一个形式问题。之后，欧盟将于生效前在官方公报上公布。

6周“过渡”

据悉，这些规定在生效后的6周内不会予以严格执行，以便各国有时间做好准备。在一些欧盟国家，包括德国，很多公共卫生部门仍未采用数字化体系。

来自欧盟以外的人——其中绝大多数应是在接种疫苗后才被允许入境，如果能说服他们所进入的欧盟国家当局承认他们接种的疫苗，那么也有资格获得新冠证书。

截至6月9日，德国有约3860万人至少接种了一剂新冠疫苗，相当于全国人口的47%。

（据基督教新闻社等）

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