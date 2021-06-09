 7月1日生效！欧洲议会通过引入新冠证书  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

7月1日生效！欧洲议会通过引入新冠证书 

根据欧洲议会的一项决定，欧盟将引入在欧盟全境有效的新冠证书，从而加速恢复成员国之间的人员流动。

Coronavirus Symbolfoto Impfprivilegien

欧盟新冠证书快要来了

（德国之声中文网） 欧洲议会6月9日以多数投票通过了在欧盟实行新冠证书的提案。欧洲议会在斯特拉斯堡发表一项声明称，“欧盟各成员国应免费发放证书，要么以数字形式，要么以带有二维码的纸质形式。”

新冠证书将于7月1日在欧盟正式生效，有效期为12个月。具体而言，证书将分为三种形式，分别标明持证人已接种疫苗，检测呈阴性或曾经感染过新冠病毒并康复。

按照提案，欧盟各国将互相承认证书，并可以对此进行核查，以防止弄虚作假的行为。证书持有者将在欧盟内部旅行时免除额外的旅行限制，如隔离、自我隔离或病毒检测，从而明显简化欧盟国家间的旅行。证书中还将记录持证者接种了哪一种经过欧洲药管局批准的疫苗，所有成员国必须对此加以承认。不过，欧盟也表示，欧盟新冠证书并非旅行文件，也不是人们拥有行动自由的前提。

在欧洲议会通过后，该议案还需经欧盟理事会通过，并得到欧盟各国的批准。不过，这被认为只是一个形式问题。之后，欧盟将于生效前在官方公报上公布。

6周“过渡”

据悉，这些规定在生效后的6周内不会予以严格执行，以便各国有时间做好准备。在一些欧盟国家，包括德国，很多公共卫生部门仍未采用数字化体系。

Deutschland | Coronavirus | Impfpass zweite Impfung AstraZeneca

德国尚未全面引入数字化接种证明，接种新冠疫苗后仍是在俗称黄皮书的疫苗接种国际证书上登记

来自欧盟以外的人——其中绝大多数应是在接种疫苗后才被允许入境，如果能说服他们所进入的欧盟国家当局承认他们接种的疫苗，那么也有资格获得新冠证书。

截至6月9日，德国有约3860万人至少接种了一剂新冠疫苗，相当于全国人口的47%。

 

（据基督教新闻社等）

 

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

欧盟国家同意引入新冠疫苗接种证

欧盟成员国大使会议为实施欧盟统一疫苗接种证书开放了绿灯。该证书该有助于方便公民在欧洲境内的旅行。     

如何才能让人们自愿接种疫苗？

免费大麻、彩票还有“长生不老”证书：世界各地的人们受到五花八门的鼓励，去接种新冠疫苗。其实，采用这些手段有其严肃背景。  

事实核查：应该让孩子接种新冠疫苗吗？

继加拿大和美国之后，欧盟现在也批准为12至15岁的少年儿童接种BioNTech/辉瑞公司的疫苗。其他疫苗也有望尽快获得批准。但这个年龄段的孩子到底需不需要接种疫苗呢？  

相关内容

Japan Olympische Spiele 2020 in Tokio

疫情下办奥运 日本为志工和记者接种疫苗 09.06.2021

日本在疫情下举办奥运引起许多民怨，不过7月23日开幕式在即，日本政府只能赶紧拿出对策。

USA Impfung Jugenliche

事实核查：应该让孩子接种新冠疫苗吗？ 29.05.2021

继加拿大和美国之后，欧盟现在也批准为12至15岁的少年儿童接种BioNTech/辉瑞公司的疫苗。其他疫苗也有望尽快获得批准。但这个年龄段的孩子到底需不需要接种疫苗呢？

Coronavirus - Verschärfte Einreisekontrollen Frankfurt/Main

德国入境检疫新规：已接种疫苗者无需隔离 13.05.2021

对于度假返回者和其他入境者，疫情下入境德国的条件有所放宽。新规包括：已完成疫苗接种者或新冠康复者毋须隔离， 但有一种情况时例外。

广告

媒体看中国

USA Präsident Joe Biden

德语媒体：剑指中国的拜登欧洲行

拜登总统此次欧洲之行的一个核心议题就是中国。他希望能够联手欧洲盟友，共同从政治、经济和技术层面上，抗衡日益自信的中国。  