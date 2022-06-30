 7月财新中国制造业PMI降至50.4 | 经济纵横 | DW | 01.08.2022

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经济纵横

7月财新中国制造业PMI降至50.4

今年7月中国经济增长速度有所放缓，原因主要在于新一波新冠疫情以及大规模的防疫措施所致。8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4，低于前一个月1.3个百分点。

China Schutzmaskenproduktion in einer Fabrik in Lianyungang

（德国之声中文网）8月1日公布的7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）为50.4，虽然较6月的51.7低了1.3个百分点，但是仍位于扩张区间，显示制造业景气状况继续改善，但修复速度放缓。

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中国国家统计局和物流与采购联合会周四联合发布的数据显示，中国6月份制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升0.6个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张。

3月份的企业指数显示，中国各地疫情防控措施收紧以及俄乌战争对全球供应链的影响，对中国制造业生产经营造成明显冲击。在华美国企业也对形势不乐观。

德新社引述财新智库高级经济学家王喆的看法指出，整体来看仍是积极的发展趋势，因为对疫情管控的措施有所放松。供给和需求持续改善，供强需弱格局维持，就业市场仍处于收缩区间。

财新中国制造业采购经理指数主要是根据私人企业和中小型企业的数据得出。中国国家统计局公布的官方指数则建立在对大型和国有企业的数据统计调查之上。中国国家统计局公布的7月制造业PMI录得49.0，回落1.2个百分点，在6月短暂扩张后重回收缩区间。

在全世界其它国家都已经开始尝试与新冠病毒共存的同时，中国依旧严格坚持动态清零策略。这不仅造成经济恢复基础不牢固，同时面对传染性极高的奥密克戎变种，中国采取的严格的防疫措施的效力也大打折扣。今年第二季度中国经济同比增长仅为0.4%。这是疫情爆发以来两年间中国最低的经济增长。

北京方面今年为自己制定的经济增长目标是5.5%，但实现这一目标现在看起来已经变得不太现实。专家们分析判断，由于严格的防疫措施和中国仍持续升温的房地产危机，今年经济增幅可能大约在4%左右。国际货币基金组织对中国今年经济增长率的最新预测为3.3%。

（德新社）

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