7月财新中国制造业PMI创2011年以来最高增速

（德国之声中文网）财新网报道称，7月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）走势与中国国家统计局制造业PMI一致。此前中国国家统计局公布的7月制造业PMI为51.1，相较于上月高出0.2个百分点。



路透社报道称， 今年2月，该指数曾大幅降至40.3，创2004年4月本项调查开启以来纪录最低。



财新网的报道中指出， 许多企业表示，市况从疫情中逐渐恢复，客户需求增强。“新订单指数也录得2011年2月以来最高，连续两个月处于扩张区间”。但是出口却持续受到海外疫情拖累，“7月新出口订单指数继续处于收缩区间，但降幅为6个月以来最低”。与此同时，制造业企业对增加用工仍持谨慎态度。报道指出，7月就业指数连续第7个月处于收缩区间，不过，降幅为今年以来最低。



路透社表示， 财新和官方PMI的整体表现进一步确认了7月21日中国国家主席习近平主持召开企业家座谈会时对经济的基本看法，会议认为国内“经济发展呈现稳定转好态势”，“情况比预料的要好”。



《华尔街日报》分析指出，虽然7月中国经济数据令人鼓舞，但是“除非世界其他地方很快重新站稳脚跟，或者北京方面愿意进一步加大国内的经济刺激力度，否则很难看出中国工厂如何既能继续提高产量，又不会在国内外引发另一波旷日持久的生产者价格指数(PPI)下滑”。分析指出，美国经济正再次显出疲软苗头，同时日本的复苏进程因新冠疫情再度反弹而面临风险。



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