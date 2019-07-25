7月史上最热 专家警告还会更暖

（德国之声中文网）欧盟哥白尼气候变化服务（Copernicus Climate Change Service）表示，2019年7月为有史以来气温最高的月份。专家说，这个现象与全球暖化有关。

哥白尼气候变化服务负责人泰波（Jean-Noel Thepaut）在声明中表示：「虽然7月通常是地球最热的月份，但是我们的数据指出，今年7月以很小的差距成为史上最热的月份。」

他说：「由于温室气体持续排放，对全球气温也造成影响。未来气温纪录还会继续被打破。」

2019年7月的气温跟3年前的纪录相比，高出摄氏0.04度（华氏0.072度）。

破纪录高温

上个月全欧洲都感受到了极强的热浪。德国气温高达摄氏42度，是有纪录以来的最高温。巴黎也出现相同的状况。

气候学家罗伯特 (Robert Vautard)来自专门研究气候科学的皮埃尔西蒙·拉普拉斯研究所。他表示，此次热浪遍及整个西欧，其规模大到只能归咎于气候变迁。

欧盟的卫星观测网的网站上表示：｢最新的数据显示，今年的温度持续打破过去的纪录。2019年每个月的温度跟过去相比，都可以排进前4高温。今年6月则是打破往年，成为记录史上最热的6月。现在，7月也确定成为最热的一个月」。

陈安迪/罗法/夏立民 (法新社、美联社、德新社)