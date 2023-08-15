7月中国经济数据疲软 年度增长前景黯淡

（德国之声中文网）本周二（8月15日），中国国家统计局公布了7月经济数据。几个小时后，中国人民银行发布消息宣布降低政策利率，其中中期借贷便利（MLF）下调15个基点至2.5%；7天期逆回购利率下调10个基点至1.80%。

这是时隔两个月后中国央行再度调整政策利率。路透社分析指出，这反映出后疫情时代全球经济未能实现迅速反弹。

中国国家统计局周二公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期，这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足。

凯投宏观（Capital Economics）经济师伊文思-普瑞察德（Julian Evans-Pritchard）分析表示：“7月份，中国所有主要经济活动指标均低于一致预期，大多数指标要么停滞不前，要么月报勉强扩张。”

他认为，“由于碧桂园等地产开发商的财务问题可能在短期内拖累房地产市场，除非尽快加大政策支持力度，否则中国经济确实存在陷入衰退的风险。”

野村证券的分析师们也认为中国经济前景暗淡。“我们认为中国经济即将面临螺旋式下滑，最坏的情况尚未到来。央行上午宣布降低政策利率的帮助不大。”

大多数经济学家认为中国经济增长面临下行压力，但预计不会出现衰退。

中国国家统计局公布的最新数据显示，7月份，中国全国规模以上工业增加值同比增长3.7%，同6月4.4%的增幅相比有所放缓，低于路透社对一些分析师调查所预期的4.4%。虽然处在夏天旅游旺季，但7月社会消费品零售总额36761亿元，同比增长2.5%。6月的增幅为3.1%。分析师们的预测时4.5%。

这是2022年12月以来最缓慢的增长，表明中国政府在努力使消费成为未来经济增长的主要驱动力时面临着巨大挑战。

更多的刺激

央行宣布降息后不久，离岸人民币跌破1美元兑人民币7.31元，为今年以来最弱水平，随后略有回升。今年年初以来，人民币已贬值超过5%。《华尔街日报》引述汇丰(HSBC)分析师的看法称，如果中国疲软的数据持续下去，人民币可能面临更多逆风。

路透社报道称，三位知情人士表示，央行宣布降息后，中国主要国有银行抛售美元，买入人民币，以阻止人民币汇率快速下跌。

市场观察人士指出，7月份中国信贷增长创历史新低，通货紧缩风险上升，因此有必要采取更多宽松货币措施来遏制经济增长放缓。但与此同时，一些房地产开发商的违约风险和一家私人财富管理公司暴雷停兑也削弱了市场信心。

华宝信托宏观分析师聂文认为，中国有可能会紧急发行特别国债，而且短期内降低金融机构存款准备金率的可能性也较大。

中国放弃疫情清零政策以来经济在短期内出现反弹，但第二个季度开始经济增长迅速减弱。北京决策层上个月发布了一系列刺激措施，包括促进汽车和家电消费、放宽部分房地产限制以及承诺支持私营部门。

餐饮业是在后疫情时代获益明显的一个行业，但是7月的增长较6月有所放缓。

痛苦转型期

房地产行业的持续拖累、地方政府债务压力不断增加、青年失业率居高不下以及外需降温，都仍是中国经济实现可持续复苏过程中的主要障碍。

荷兰国际集团（ING）亚太地区研究主管卡内尔（Robert Carnell）说，中国正在经历一个痛苦的转型期，也就是说向低债务、低房地产市场驱动，高消费的经济模式转型。

他补充说：“在可预见的未来，我们将继续看到疲软的宏观数据。这是经济发展模式调整的一个必要部分，比经济复苏之前推动经济增长的债务推动、房地产模式要好得多。但我们确实需要降低对中国经济增长的预期。”

中国将今年的经济增长目标定在5%，但是野村证券的分析师们认为，中国可能会像去年一样错失目标。分析师们表示：“我们还认为，我们对第三季度和第四季度中国经济增长面临更大的下行风险，可能会低于预期的4.9%。今年全年GDP增长不及5.0%的可能性越来越大。”

就业难的中国年轻人

（路透社）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。