 7年努力成泡影? 欧中投资协定拼过关 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.05.2021

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时政风云

7年努力成泡影? 欧中投资协定拼过关

欧洲议会将在20日投票决定欧中投资协定是否遭到冻结，有媒体透露，协议要通过繫于中国取消先前制裁，不过北京的回应让人并不乐观。

Chinesischer Polizist vor EU-Flagge

路透社提到，虽然欧中投资协定命运多舛，但欧洲议会将表示，欧盟在亚洲的其他贸易协定谈判不应受到与北京争端的影响。

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《商报》刊发评论认为，如果欧盟不加以警惕，欧洲经济将很快“中国化”；但是如果矫枉过正，也会导致欧洲企业在面对中国企业时丧失竞争力。《证券报》则指出，鉴于中国内需持续疲软，疫情后经济猛烈复苏的势头很有可能戛然而止。

DW客座评论员邓聿文分析认为，中欧投资协定对双方的价值是不一样的，北京可能更看重它的地缘政治意义，欧盟原来看重的是它的经济意义。在欧盟传出搁置议题的消息之后，该协议还是否有希望重现曙光，就看欧盟特别是德法等国如何在经济利益和人权问题上取舍了。

继欧盟议会之后，欧盟委员会也拒绝就与中国的投资协定开展进一步工作，并要求中方首先必须放弃制裁。欧盟宣布相关决定后，始终力挺欧中投资协定的德国总理默克尔也迅速表态，重申该份协议的重要性。

欧盟与中国即将达成的长期投资协议正面临重大障碍。欧盟经济官员告诉法新社，外交紧张局势使该协议通过的条件变得 "不利"。

(德国之声中文网) 欧洲议会将在格林威治时间20日14点30分开始投票，决定是否通过一项旨在冻结欧中投资协定的动议。

根据路透社看到的一份文件草案，如果中国希望与布鲁塞尔批准投资协，欧盟议员将表示，中国必须取消对欧盟政治人物和外交人员的制裁。

北京在3月实施这项惩罚性措施，阻止制裁名单上的人员到中国旅行或与中国公司做生意，以回应西方针对新疆问题对中国官员的制裁。

欧盟议员表示，中国的制裁并不是基于国际法，而欧盟的措施是针对联合国条约中规定的侵犯人权的行为。但北京则否认有任何不当行为。

路透社报导，根据草案，欧洲议会将批准决议，称欧盟投资协定的批准程序因为中国的制裁而有理由被冻结。内容还提到，议会「要求中国在处理（投资协议）之前取消制裁」，并说「欧盟与中国的关系可能不会像往常一样继续下去」。

虽然这项决议没有约束力，但在欧盟27国政府中具有政治影响力，也意味着双方在2020年12月底达成的协议无法继续进行下去。

这一僵局对中国和欧盟都是一个挫折，因为这份投资协议经过7年谈判才达成，协议将允许对欧洲在中国的投资和知识产权提供更大的保护。欧洲外交官说，中国希望提高作为一个公平和尊重的贸易伙伴的国际地位。

北京:协定非「恩赐」

例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚表示，欧中投资协定「不是一方给予另一方的『恩赐』」，是互利互惠的」。

若如媒体预测，关键系于中方是否取消制裁，看起来前景并不明朗。赵立坚强调，中方的制裁「是维护自身利益的需要，也是对欧方搞制裁对抗做出的必要、正当和正义回应」。

他说:「到底是谁无理挑衅在先，谁正当防卫在后，孰是孰非，一清二楚。」

(路透社等)

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《商报》刊发评论认为，如果欧盟不加以警惕，欧洲经济将很快“中国化”；但是如果矫枉过正，也会导致欧洲企业在面对中国企业时丧失竞争力。《证券报》则指出，鉴于中国内需持续疲软，疫情后经济猛烈复苏的势头很有可能戛然而止。  