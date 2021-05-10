7年努力成泡影? 欧中投资协定拼过关

(德国之声中文网) 欧洲议会将在格林威治时间20日14点30分开始投票，决定是否通过一项旨在冻结欧中投资协定的动议。

根据路透社看到的一份文件草案，如果中国希望与布鲁塞尔批准投资协，欧盟议员将表示，中国必须取消对欧盟政治人物和外交人员的制裁。

北京在3月实施这项惩罚性措施，阻止制裁名单上的人员到中国旅行或与中国公司做生意，以回应西方针对新疆问题对中国官员的制裁。

欧盟议员表示，中国的制裁并不是基于国际法，而欧盟的措施是针对联合国条约中规定的侵犯人权的行为。但北京则否认有任何不当行为。

路透社报导，根据草案，欧洲议会将批准决议，称欧盟投资协定的批准程序因为中国的制裁而有理由被冻结。内容还提到，议会「要求中国在处理（投资协议）之前取消制裁」，并说「欧盟与中国的关系可能不会像往常一样继续下去」。

虽然这项决议没有约束力，但在欧盟27国政府中具有政治影响力，也意味着双方在2020年12月底达成的协议无法继续进行下去。

这一僵局对中国和欧盟都是一个挫折，因为这份投资协议经过7年谈判才达成，协议将允许对欧洲在中国的投资和知识产权提供更大的保护。欧洲外交官说，中国希望提高作为一个公平和尊重的贸易伙伴的国际地位。

北京:协定非「恩赐」

例行记者会上，中国外交部发言人赵立坚表示，欧中投资协定「不是一方给予另一方的『恩赐』」，是互利互惠的」。

若如媒体预测，关键系于中方是否取消制裁，看起来前景并不明朗。赵立坚强调，中方的制裁「是维护自身利益的需要，也是对欧方搞制裁对抗做出的必要、正当和正义回应」。

他说:「到底是谁无理挑衅在先，谁正当防卫在后，孰是孰非，一清二楚。」

(路透社等)

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